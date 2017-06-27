39 ММКФ: Киноведы рассуждают о виртуальной реальности и будущем кино

27 июня 2017 года в 15 часов в рамках Российских программ 39 Московского международного кинофестиваля в конференц-зале Центрального дома кинематографистов пройдет круглый стол «Будущее кино: между стримингом и виртуальной реальностью», на котором киноведы обсудят является ли виртуальная реальность аттракционом или искусством будущего. Также планируется дискуссия о клиповом мышлении, размывает ли оно критерии художественности, и можно считать это финалом старой культуры или началом нового пространства цивилизации.



Среди тем, которые организаторы круглого стола предлагают участникам для обсуждения: последствия для киноиндустрии перехода с пленки на цифру, новые технологии, достоверно моделирующие реальность, изменение модели киносмотрения, разнообразие форматов контента с увеличением доступности съемочного оборудования и другие.



Модератором дискуссии выступит Кирилл Эмильевич Разлогов, доктор искусствоведения, профессор, программный директор 39 ММКФ, президент гильдии киноведов и кинокритиков СК России. На мероприятие приглашены Николай Изволов, Дмитрий Караваев, Виктор Матизен, Давид Шнейдеров, Георгий Молодцов и другие.



В 17 часов в продолжении круглого стола состоится презентация книжной коллекции «Теории кино», подготовленной Отделом разработки и апробации методик кинопросвещения НИИ киноискусства ВГИК и опубликованной издательством «Академический проект».



В конференц-зале Дома кино программный директор ММКФ и председатель редакционного совета и автор одной из представленных книг Кирилл Разлогов и главный редактор издательства «Академический проект» Антонина Аншукова представят шесть уже вышедших книг, среди них «Беседы о кино и кинорежиссуре» Ромма М.И., «Кинопроцесс XX-начала XXI века» Разлогова К.Э., «За кадром. Ключевые работы по теории кино» Эйзенштейна С.М., «Поэтика кино» под редакцией Эйхенбаума Б.М., «Киноискусство. Теория и практика» Фрейлиха С.И., «Эстетика Сергея Эйзенштейна» Иванова Вяч. Вс.

Организаторы круглого стола: Гильдия киноведов и кинокритиков СК России совместно с НИИ киноискусства ВГИКа и Новым институтом культурологии.