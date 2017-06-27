39 ММКФ. «Мешок без дна» — «переваренная баранина» Рустама Хамдамова

26 июня 2017 года на 39-м Московском международном кинофестивале прошла премьера конкурсного фильма «Мешок без дна» режиссера Рустама Хамдамова, снятого по мотивам повести Рюноскэ Акутогавы «В чаще». Фильм представили Рустам Хамдамов, продюсер Любовь Обминянная, актриса Светлана Немоляева и актер Кирилл Плетнев. Это утонченная работа режиссера-художника, первый полнометражный игровой фильм Рустама Хамдамова за 7 лет, который снимался в течение пятилетия.





История происходит во время правления русского Императора Александра II. Фрейлина царского двора (Светлана Немоляева) рассказывает Великому князю сказку об убийстве Царевича в лесу в 13 веке. За происходящим фрейлина вместе со слушателями и зрителями якобы подглядывает, делая надрезы в стене и просовывая в них длинный нос из скрученной бумаги. А в этом сказочном лесу занимаются гимнастикой люди-грибы, ковыляет по чаще, неуклюже переваливаясь, бутафорский мишка, разбойник (Кирилл Плетнев) связывает и грабит Царевича (Андрей Кузичев), насилует и очаровывает царевну (Елена Морозова). Та убивает мужа, хочет топиться, но возносится. Старая ведьма (Алла Демидова) оживляет покойника, выпив мочи крестьянского ребенка из серебренного горшочка. «Мешок без дна» — цепочка невероятных фантастических образов — где-то восхитительных визуально, где-то страшных, где-то вызывающих улыбку, вплетенных в повествование новеллы «В чаще». Литературный источник известен также по оскароносной постановке Акиры Куросавы «Расемон», первому победителю в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».



Как рассказал автор на пресс-конференции, проект начинался с заявки детского фильма-сказки для Госкино. Сказка в основе осталась, но не для детских глаз. За время создания фильма сменилось много операторов и звукорежиссеров. Также Рустам Хамдамов отметил, что за время съёмок ушло из жизни двое артистов, а Елена Морозова родила двоих детей.



По задумке режиссера новая картина должна была перекликаться с его короткометражной работой «Бриллианты. Воровство» — названием «Яхонты. Убийство». Однако Руслан Хамдамов решил, что оно будет ассоциироваться у зрителей с ювелирным магазином.



««Мешок без дна» может не столь яркое название, но по смыслу хорошо подходит. Это сказка №295 из «Тысячи и одной ночи», которую читает героиня Светланы Владимировны. Она отвечает на много вопросов, каждый все более объёмнее предыдущего — получается, вопросов до бесконечности, и нет дна», — подчеркнул режиссер.





Светлана Немоляева призналась, что работа с Хамдамовым стала для нее самым невероятным опытом: «То, как Рустам видел мой образ, какие решения предлагал, как добивался результата, со мной впервые, а в моей жизни были самые разные встречи с режиссерами. Путь, который я прошла с ним, очень значителен. Это нечто совершенно новое».



Также актриса добавила, что несмотря на то, что у картины сменилось множество операторов, удивительное визуальное решение фильма — большая заслуга Рустама Усмановича.



«Работать с Рустамом Усмановичем — абсолютный кайф и совершенно другой уровень. Я впервые в жизни не задавал режиссеру вопрос «почему?». Даже если не понимал, принимал и делал то, что ему было нужно», — сказал Кирилл Плетнев.



«Мешок без дна» разговаривает на совершенно необыкновенном киноязыке. Фильм похож на восторженный сон мудрого человека, который начитался и насмотрелся самых разных сказок — русских, восточных, японских, а также накопил за долгие годы впечатления от великого кино. «Лев весь состоит из переваренной баранины», — сказал о себе режиссер, подразумевая, что его картина наполнена его впечатлениями от его любимых режиссеров и их шедевров, среди которых Орсон Уэллс и весь старый Голливуд, Жан Кокто, Микеланджело Антониони и другие мастера.