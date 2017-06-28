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Стал известен состав жюри XIV кинофестиваля «Балтийские дебюты»



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28.06.2017 13:33:00

С 4 по 8 июля 2016 года в городе Светлогорске Калининградской области пройдёт XIV Международный кинофестиваль «Балтийские дебюты». В этом году в основном конкурс будет представлено девять картин молодых режиссеров. Организаторы пока не раскрывают названия фильмов, но уже известны некоторые детали внеконкурсных программ смотра, а также имена членов жюри.

В состав жюри XIV «Балтийских дебютов» вошли: актер театра и кино Кирилл Кяро (Эстония), программный директор кинофестиваля в Котбусе Бернд Будер (Германия), актриса и сценарист Алина Томников (Финляндия), кинообозреватель Вита Рамм (Литва). Возглавит конкурсное жюри кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр кино, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Грамматиков (Россия).

кадр из фильма Нелюбовь

Фестивальный киномарафон также будет включать внеконкурсные программы, и среди них полюбившаяся зрителям «Балтийских дебютов» секция «Российские премьеры». 6 и 7 июля впервые в Светлогорске в Большом зале Театра эстрады «Янтарь-холл», на специальном показе, будут представлены: драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». 

В день открытия фестиваля, 4 июля по красной дорожке кинофорума пройдут: генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист РФ Карен Шахназаров, народная артистка СССР Людмила Чурсина, народная артистка РФ Татьяна Догилева, народный артист РФ Владимир Стеклов, народная артистка РФ Наталья Егорова, русский писатель, драматург, сценарист, Аркадий Инин, первый президент кинофестиваля «Балтийские дебюты» Владимир Малышев и многие другие известные кинодеятели и актеры.

В этот же вечер в Большом зале Театра эстрады «Янтарь-холл» состоится торжественная церемония открытия XIV кинофестиваля «Балтийские дебюты». Участников кинофорума ждёт фильм открытия – картина Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского». В главных ролях: Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Виталий Кищенко, Кирилл Гребенщиков, Иван Колесников, Анастасия Макеева, Татьяна Лютаева. 

кадр из проекта Анна Каренина

5 июля в рамках смотра будет представлен спектакль «Дядя Ваня» Академического Малого драматического театра – Театра Европы в постановке Льва Додина. По словам режиссера, «эта красивейшая из пьес Чехова – мелодия на простые, но вечные темы…». В спектакле заняты актёры: Сергей Курышев, Ксения Раппопорт, Татьяна Рассказова, Татьяна Тарасова, Игорь Иванов, Игорь Черневич, Олег Рязанцев Наталья Акимова, Иван Чепура.

6 июля специальные мероприятия фестивального марафона продолжит арт-проект «ТенорА XXI века», созданный известным российским музыкантом и продюсером Дмитрием Сибирцевым. За успешную концертную и просветительскую деятельность арт-проект «ТенорА XXI века» удостоен Премии «Национальное достояние» (2007), Премии города Москвы в области литературы и искусства (2013). Все солисты проекта – победители и призеры многих международных конкурсов вокалистов. В программе под названием «Музыка мирового кино» выступит специальный гость – Юрий Медяник (скрипка, баян).

Моноспектакль заслуженного артиста Российской Федерации Максима Аверина под названием «Всё начинается с любви…» пройдет 7 июля. Известный российский актёр называет свой спектакль «откровением»: «В нем звучат стихи, избранные театральные монологи, песни, которые на сегодняшний день определяют меня как человека…». 

8 июля состоится церемония награждения победителей XIV «Балтийских дебютов» в номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая работа режиссера», «Специальный приз жюри».

Торжественное закрытие фестиваля пройдет при участии Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева с юбилейной программой «Танцы народов мира».

Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Калининградской области.




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