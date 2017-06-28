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39 ММКФ. Фото: Моменты фестивальной жизни
28.06.2017 13:20:00
С 22 по 29 июня 2016 года в столице проходит 398-й Московский международный кинофестиваль, в конкурсную программу которого вошли 13 фильмов (из них три – российские). Они были отобраны из 1803 заявок. Победителей определит жюри под председательством режиссера Резы Миркарими (Иран), в которое вошли Йорн Йохан Доннер (Финляндия), Альберт Серра (Испания), Орнелла Мути (Италия), Александр Адабашьян (Россия) и Бригитта Мантей (Германия).
Смотрите фоторепортаж с основных мероприятий смотра: показов, пресс-конференций, премьер и мероприятий деловой программы:
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39 Московский международный кинофестиваль, призы смотра
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39 Московский международный кинофестиваль, призы смотра
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39 Московский международный кинофестиваль, призы смотра
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39 Московский международный кинофестиваль, брифинг президента смотра Никиты Михалкова
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39 Московский международный кинофестиваль, брифинг президента смотра Никиты Михалкова
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39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция фильма Купи меня, актриса Светлана Устинова и режиссер Вадим Перельман
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39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция фильма Купи меня, Дарья Грацевич, Светлана Устинова, Вадим Перельман, Альберт Рябышев
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39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция фильма Купи меня, Дарья Грацевич, Светлана Устинова
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39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция фильма Купи меня, Дарья Грацевич, Светлана Устинова, Вадим Перельман
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39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция фильма Преисподняя, актер Али Сиванди, режиссер Фенар Ахмад
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39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция фильма Преисподняя, актер Али Сиванди
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39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция фильма Преисподняя, режиссер Фенар Ахмад
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39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция программы Russian VR Seasons
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39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция программы Russian VR Seasons, Георгий Молодцов
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39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция программы Russian VR Seasons
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