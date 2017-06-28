39 ММКФ. Фото: Моменты фестивальной жизни

С 22 по 29 июня 2016 года в столице проходит 398-й Московский международный кинофестиваль, в конкурсную программу которого вошли 13 фильмов (из них три – российские). Они были отобраны из 1803 заявок. Победителей определит жюри под председательством режиссера Резы Миркарими (Иран), в которое вошли Йорн Йохан Доннер (Финляндия), Альберт Серра (Испания), Орнелла Мути (Италия), Александр Адабашьян (Россия) и Бригитта Мантей (Германия).

Смотрите фоторепортаж с основных мероприятий смотра: показов, пресс-конференций, премьер и мероприятий деловой программы: