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39 ММКФ. Фото: Моменты фестивальной жизни



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28.06.2017 13:20:00

С 22 по 29 июня 2016 года в столице проходит 398-й Московский международный кинофестиваль, в конкурсную программу которого вошли 13 фильмов (из них три – российские). Они были отобраны из 1803 заявок. Победителей определит жюри под председательством режиссера Резы Миркарими (Иран), в которое вошли Йорн Йохан Доннер (Финляндия), Альберт Серра (Испания), Орнелла Мути (Италия), Александр Адабашьян (Россия) и Бригитта Мантей (Германия).

Смотрите фоторепортаж с основных мероприятий смотра: показов, пресс-конференций, премьер и мероприятий деловой программы:

 
39 Московский международный кинофестиваль, призы смотра

  
39 Московский международный кинофестиваль, призы смотра

  
39 Московский международный кинофестиваль, призы смотра
 
39 Московский международный кинофестиваль, брифинг президента смотра Никиты Михалкова

  
39 Московский международный кинофестиваль, брифинг президента смотра Никиты Михалкова

  
39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция фильма Купи меня, актриса Светлана Устинова и режиссер Вадим Перельман
 
39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция фильма Купи меня, Дарья Грацевич, Светлана Устинова, Вадим Перельман, Альберт Рябышев

  
39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция фильма Купи меня, Дарья Грацевич, Светлана Устинова

  
39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция фильма Купи меня, Дарья Грацевич, Светлана Устинова, Вадим Перельман
 
39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция фильма Преисподняя, актер Али Сиванди, режиссер Фенар Ахмад

  
39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция фильма Преисподняя, актер Али Сиванди

  
39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция фильма Преисподняя, режиссер Фенар Ахмад
 
39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция программы Russian VR Seasons

  
39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция программы Russian VR Seasons, Георгий Молодцов

  
39 Московский международный кинофестиваль, пресс-конференция программы Russian VR Seasons

     

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