Приз зрительских симпатий 39-го ММКФ: Голосование завершено

С 22 по 29 июня 2016 года проходит 39 Московский международный кинофестиваль, в конкурсную программу которого в этом году вошли 13 картин. Помимо наград, которые вручает профессиональное жюри, шанс выбрать своего фаворита есть и у зрителей смотра - по итогам зрительского голосования интернет-портал ПрофиСинема, многолетний информационный партнер Приза зрительских симпатий, вручит Ключ к сердцам зрителей.
Вчера состоялись показы последних двух картин и были подсчитаны результаты. Обладателем Приза зрителей стал фильм «Карп отмороженный» режиссера Владимира Котта. Вручение награды состоится сегодня на традиционной пресс-конференции, в рамках которой происходит награждение неофициальными призами ММКФ.
|
№
|
Название фильма
|
Страна производства
|
Результаты
зрительского
голосования
|
1
|
Карп отмороженный
|
Россия
|
4,79
|
2
|
Обычный человек
|
Республика Корея
|
4,60
|
3
|
Симфония для Аны
|
Аргентина
|
4,52
|
4
|
Лучший из миров
|
Германия / Австрия
|
4,49
|
5
|
Апрельский сон длиной в три года
|
Япония
|
4,43
|
6
|
Звездачи
|
Финляндия
|
4,40
|
7
|
Хохлатый ибис
|
Китай
|
4,24
|
8
|
Преисподняя
|
Дания
|
4,07
|
9
|
Купи меня
|
Россия
|
3,99
|
10
|
Мешок без дна
|
Россия
|
3,89
|
11
|
Селфи
|
Испания
|
3,87
|
12
|
Желтая жара
|
Турция
|
3,69
|
13
|
Утопленник
|
Бангладеш/Индия
|
3,66