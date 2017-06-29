Приз зрительских симпатий 39-го ММКФ: Голосование завершено

С 22 по 29 июня 2016 года проходит 39 Московский международный кинофестиваль, в конкурсную программу которого в этом году вошли 13 картин. Помимо наград, которые вручает профессиональное жюри, шанс выбрать своего фаворита есть и у зрителей смотра - по итогам зрительского голосования интернет-портал ПрофиСинема, многолетний информационный партнер Приза зрительских симпатий, вручит Ключ к сердцам зрителей.

Вчера состоялись показы последних двух картин и были подсчитаны результаты. Обладателем Приза зрителей стал фильм «Карп отмороженный» режиссера Владимира Котта. Вручение награды состоится сегодня на традиционной пресс-конференции, в рамках которой происходит награждение неофициальными призами ММКФ.

