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Приз зрительских симпатий 39-го ММКФ: Голосование завершено



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29.06.2017 08:59:00

С 22 по 29 июня 2016 года проходит 39 Московский международный кинофестиваль, в конкурсную программу которого в этом году вошли 13 картин. Помимо наград, которые вручает профессиональное жюри, шанс выбрать своего фаворита есть и у зрителей смотра - по итогам зрительского голосования интернет-портал ПрофиСинема, многолетний информационный партнер Приза зрительских симпатий, вручит Ключ к сердцам зрителей. 

Вчера состоялись показы последних двух картин и были подсчитаны результаты. Обладателем Приза зрителей стал фильм «Карп отмороженный» режиссера Владимира Котта. Вручение награды состоится сегодня на традиционной пресс-конференции, в рамках которой происходит награждение неофициальными призами ММКФ.

Название фильма

Страна производства

Результаты 
зрительского 
голосования

1

Карп отмороженный

Россия

4,79

2

Обычный человек

Республика Корея

4,60

3

Симфония для Аны

Аргентина

4,52

4

Лучший из миров

Германия / Австрия

4,49

5

Апрельский сон длиной в три года

Япония

4,43

6

Звездачи

Финляндия

4,40

7

Хохлатый ибис

Китай

4,24

8

Преисподняя

Дания

4,07

9

Купи меня

Россия

3,99

10

Мешок без дна

Россия

3,89

11

Селфи

Испания

3,87

12

Желтая жара

Турция

3,69

13

Утопленник

Бангладеш/Индия

3,66






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