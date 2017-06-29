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Конкурсные фильмы получили первые призы на 39 ММКФ



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29.06.2017 16:20:00

29 июня 2017 года в последний день работы 39 Московского кинофестиваля состоялась церемония вручения неофициальных призов. Жюри российской кинокритики, организаций ФИПРЕССИ, NETPAC, Федерации киноклубов России, представители еженедельника «Коммерсант Weekend» и интернет-портала «ПрофиСинема», вручающего Приз зрительских симпатий, огласили победителей, среди которых оказались две российские картины — «Мешок без дна» Рустама Хамдамова и «Карп отмороженный» Владимира Котта.

Награда ФИПРЕССИ досталась японской ленте «Апрельский сон длиной в три года» Рютаро Накагавы — истории учительницы, хранящей тайну. 

«Я очень горд и счастлив, что получил приз в России, где жили и творили мастера, почитаемые во всем мире. Прибыв в страну, я первым делом отправился на могилу Сергея Эйзенштейна — наверное, именно это осуществление давней мечты принесло мне сегодня удачу!», — сказал Рютаро Накагава, получая приз.

39 Московский международный кинофестиваль, член отборочной комиссии смотра Петр Шепотинник

Фильм молодого японского режиссера отметили специальным упоминанием российские кинокритики. «Хочется поблагодарить за нежный хрустальный мотив любви в картине, за которым стоит великая японская мудрость», — сказала Эльга Лындина.

«Белый слон» российских кинокритиков достался аргентинскому фильму «Симфония для Аны» Эрнесто Ардито и Вирны Молино, который рассказывает о девушке, влюбившейся в юношу из семьи с другими политическими взглядами — история происходит накануне правого государственного переворота в Аргентине в 1976 году.

39 Московский международный кинофестиваль, вручение приза «Белый слон» фильму «Мешок без дна», продюсер Любовь Обминянная

Также критики наградили еще одну картину. «Следующий режиссер,  которого мы хотим наградить всегда снимает фильмы, которые вызывают полярные мнения. И в конкурсе этого года его работа — нечто из ряда вон выходящее и ни с чем не сравнивнимое», — отметил Андрей Шемякин, объявляя награду для фильма «Мешок без дна» Рустама Хамдамова.

Ленту, основанную на повести японского режиссера Рюноскэ Акутагавы «В чаще» со Светланой Немоляевой и Кириллом Плетневым, представляла продюсер Любовь Обминянная.

39 Московский международный кинофестиваль, вручение приза вручение Гран-при Федерации киноклубов России «Колючий взгляд»

Она получила статуэтку в виде черно-белого слона от российских критиков,  и ненадолго ушла со сцены. Фильм Рустама Хамдамова также наградило Жюри Федерации киноклубов России. «Мешок без дна» получил Гран-при ФКК — награду под названием «Колючий взгляд», а также еще одну награду по результатам голосования регионов с формулировкой «За уникальный киноязык, наполненный визуальными образами и культурными аллюзиями».

Кроме того, Жюри Федерации киноклубов России наградило победителя «Российской программы» — диплом с формулировкой «За яркий полнометражный дебют и актерский ансамбль, представленный новыми именами» получила первая работа режиссера Валерии Сурковой «Язычники».

Жюри NETPAC, вручающее на ММКФ награду за лучший азиатский фильм, присудило приз южнокорейской криминальной драме Кима Понхана «Обычный человек».

39 Московский международный кинофестиваль, вручение приза журнала Коммерсант Weekend картине «Утопленник», журналист Андрей Плахов и режиссер Мостафа Сарвар Фаруки

Еженедельник «Коммерсант Weekend» наградил фильм «Утопленник» Мустафы Сарвара Фаруки дипломом с формулировкой «За талантливое отражение социальных и моральных проблем».

Наконец, обладателем приза зрительских симпатий, который традиционно вручает интернет-портал «ПрофиСинема», тоже стала российская картина. «Ключ к сердцам зрителей», сделанный российскими мастерами в технике художественного литья, получил Владимир Котт за фильм «Карп отмороженный» с Мариной Неёловой, Алисой Фрейндлих и Евгением Мироновым в главных ролях.

«Мне очень приятен приз зрительских симпатий — он питает мое творческое эго и заставляет себя чувствовать этаким гипнотизером. Особенно радостно получить его на фестивале, где доминирует авторское и арт-хаусное кино», — отметил режиссер.

39 Московский международный кинофестиваль, вручение приза зрительских симпатий (Ключ к сердцам зрителей) фильму «Карп отмороженный», главный редактор «ПрофиСинема» Нина Ромодановская и режиссер Владимир Котт

Также в этом году впервые на ММКФ «ПрофиСинема» выступила партнером программы «Российское кино: перспективы» и поддержала зрительское голосование в конкурсе короткометражных картин. Дипломом была награждена короткометражная лента «Не для речки» режиссера Алисы Хмельницкой. Объявление этой награды сорвало самые бурные аплодисменты зала. «Как вы поняли, большая часть моей съёмочной группы сейчас здесь. Вчера мы показывали фильм в соседнем зале — большая активная аудитория уже стала для нас очень ценной наградой», — призналась режиссер, поблагодарив публику ММКФ. 




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