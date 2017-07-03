Польское кино едет в Екатеринбург

Сегодня, 3 июля 2017 года стартует фестиваль польских фильмов «Висла» в Екатеринбурге. В программе представлена подборка лучших польских фильмов последних лет, среди которых «11 минут» Ежи Сколимовского, «Клезмер» Петра Хшана, «Хрустальная девушка» Артура Урбаньски и другие. Показы будут проходить в кинотеатре «Дом кино» до 12 июля, после чего фестиваль отправится в путешествие по другим российским городам, среди которых Калининград, Тверь, Нижний Новгород, Калининград и т.д.



Программа фестиваля:





3 июля в 19.00, большой зал Дома кино - «Клезмер», режиссер Петр Хшан

Фильм рассказывает о жестокости войны и силе (не)человеческих инстинктов в борьбе за выживание. Хотя фильмов на тему Холокоста снято огромное количество, «Клезмер» выделяется на их фоне смиренностью, камерностью и необыкновенным вниманием к деталям. Большим преимуществом фильма является прекрасная операторская работа и диалоги с использованием деревенского наречия, создающие ощущение достоверности происходящего на экране.





5 июля в 19.00, малый зал Дома кино - «11 минут», режиссер Ежи Сколимовски

Одиннадцать минут из жизни нескольких не связанных друг с другом персонажей. Несколько отдельных историй людей, судьбы которых переплетаются в конце фильма. организаторы смотра уверены, что изумительная операторская работа, феноменальная музыка и мастерская игра актёров поспособствуют тому, что фильм Сколимовского, который стал предметом бурного обсуждения в Польше и за рубежом, завоюет признание зрителей в России.





7 июля в 19.00, малый зал Дома кино - «Кэмпер», режиссер Лукаш Гжегожек

Главные герои Маня и Кэмпер – это молодая супружеская пара, которая переживает серьёзный кризис. В сюжет фильма режиссёр вплёл элементы гротеска и сатиры, а с помощью остроумных диалогов ему удалось создать колоритный портрет поколения, обожающего вездесущие упрощения, крепкие выражения и мгновенные ассоциации.





10 июля в 19.00, малый зал Дома кино – «Последняя семья», режиссер Ян П. Матушиньски

Лента рассказывает о знаменитом польском художнике-сюрреалисте Здиславе Бексинском и его семье. Это история о крепких семейных узах и группе аутсайдеров, которые существовали в своем собственном, специфическом мире. Их судьба – это драма, полная мрачного юмора, и, одновременно, сказка о противостоянии мечты и реальности.





12 июля в 19.00, малый зал Дома кино – «Хрустальная девушка», режиссер Артур Урбаньски

На экране мы наблюдаем несколько на первый взгляд отдельных любовных историй молодых людей, которых объединяет тонкая нить отношений. Одни сюжетные линии фильма переполнены болью, другие окутаны гротеском и тонким юмором. Всё это превосходно сбалансировано и подано в оригинальной форме. В фильме восхищает визуальная сторона и актёрское мастерство. Стоит добавить, что «Хрустальная девушка» является продолжением эксперимента актёрских дипломных работ, начатого в прошлом году Лодзинской киношколой.