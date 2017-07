Конкурсная программа «Флаэртианы-2017» сформирована

С 15 по 21 сентября 2017 года в Перми пройдет XVII фестиваль документального кино «Флаэртиана». Организаторы смотра уже обнародовали конкурсную программу – в нее вошли 15 кинолент, в том числе фильмы из Германии, Чехии, Ирландии, Польши, Кореи, России, Австрии, Франции, Нидерландов и других стран, впервые в международный конкурс попал фильм режиссёра из Грузии. Всё это новые кинокартины, снятые в 2016-м и 2017-м годах, они выбраны отборщиками «Флаэртианы» более чем из 700 заявок как самые яркие документальные фильмы, снятые в эстетике Роберта Флаэрти.





Михаэль Главоггер — режиссёр «Фильма без названия» — отправился в путешествие, говоря: «Я хочу нарисовать такую картину мира, которая может получиться, только если не ограничиваться какой-либо темой, не высказывать суждений, двигаться без цели, руководствуясь лишь своей интуицией и любознательностью». Во время работы над проектом Михаэль скоропостижно скончался, и дело подхватила Моника Вилли — монтажёр Главоггера. Из отснятых материалов она смонтировала эпичное документальное полотно. Медитативное роуд-муви уже оценили зрители Берлинале.







За главный приз фестиваля — Большого Золотого Нанука и денежное вознаграждение в 250 тысяч рублей — поборются и два российских фильма: «Плацкарт» Родиона Исмаилова, рассказывающий о пассажирах поезда «Москва—Владивосток», и «Конкурс» Евгения Ховаева о четырёх пианистах, победителях XV международного конкурса им. П.И. Чайковского. Ещё один фильм о России, снятый русской по происхождению режиссёром Ольгой Делан, — «Сибирская любовь». Через 20 лет жизни в Германии Ольга приезжает в российскую деревушку, где находятся её родственники. Она спрашивает их «что такое любовь?», получая от русских мужиков неожиданные ответы, которые оказываются куда глубже и шире европейских представлений о родной земле, отношениях и жизни вообще.







Как отмечают отборщики и главный координатор фестиваля Алина Стабровская, в зарубежной документалистике последние годы существует тенденция говорить об особенных людях с врождёнными заболеваниями и тем самым менять общепринятую точку зрения. Так, на «Флаэртиане» будет показан фильм «Взрослые» Мэйти Альберди, рассказывающий о четырёх мужчинах с синдромом Дауна. Герои Альберди чувствуют себя готовыми ко взрослой жизни, но окружающие не разделяют их мнения. «В этом году документалисты смогли проникнуть в миропонимание людей с синдромом Дауна как никогда глубоко. Надеюсь, зритель останется в недоумении, почему этих людей считают больными», — говорит президент МКФ «Флаэртиана» Павел Печенкин. Фильм «Взрослые» уже был показан на фестивалях IDFA, Visions du Reel, Hot Docs, DOC Point и теперь едет в Пермь — в сентябре здесь состоится его российская премьера.



Конкурсная программа XVII Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана»:



«В ожидании жирафа» (Waiting for Giraffes)

Нидерланды, режиссер Марко де Стефанис



«Взрослые» (The Grown Ups)

Чили, Нидерланды, Франция, режиссер Мэйти Альберди



«Девушки из Уагадугу» (Ouaga Girls)

Швеция, Буркино-Фасо, Франция, Катар, режиссер Тереза Траоре Дальберг



«Зона Франка» (Zona Franca)

Чили, Франция, режиссер Георгий Лазаревский



«История супружеской жизни» (A Marriage Story)

Чехия, режиссер Гелена Тржештикова



«Калабрия» (Calabria)

Швейцария, режиссер Пьер-Франсуа Соте



«Конкурс» (The Competition)

Россия, режиссер Евгений Ховаев



«Ослепительный свет заката» (The Dazzling Light of Sunset)

Грузия, Германия, режиссер Саломе Джаши



«Плацкарт» (Third-Class Travel)

Россия, режиссер Родион Исмаилов



«Причастие» (Communion)

Польша, режиссер Анна Замецкая



«Сибирская любовь» (Siberian Love)

Германия, режиссер Ольга Делан



«Уроки пения с Энгри Бёрд» (Singing With Angry Bird )

Южная Корея, режиссер Хевон Джи



«Фильм без названия» (Untitled)

Австрия, Германия, режиссеры Михаэль Главоггер, Моника Вилли



«Хороший почтальон» (The Good Postman)

Финляндия, Болгария, режиссер Тонислав Христов



«Человек-матрас» (Mattress Men)

Великобритания, Ирландия, Швеция, Норвегия, режиссер Колм Куинн