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Конкурсная программа «Флаэртианы-2017» сформирована



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04.07.2017 10:26:00

С 15 по 21 сентября 2017 года в Перми пройдет XVII фестиваль документального кино «Флаэртиана». Организаторы смотра уже обнародовали конкурсную программу – в нее вошли 15 кинолент, в том числе фильмы из Германии, Чехии, Ирландии, Польши, Кореи, России, Австрии, Франции, Нидерландов и других стран, впервые в международный конкурс попал фильм режиссёра из Грузии. Всё это новые кинокартины, снятые в 2016-м и 2017-м годах, они выбраны отборщиками «Флаэртианы» более чем из 700 заявок как самые яркие документальные фильмы, снятые в эстетике Роберта Флаэрти.

кадр из фильма Фильм без названия

В конкурсную программу вошли картины двух классиков документального кино. Гелена Тржештикова снимала фильм «История супружеской жизни» на протяжении длительного времени — 35 лет. Камера стала свидетелем радостей и горестей семьи с первых дней её жизни, а зрители — очевидцами истории, которая разворачивается самым неожиданным образом.

Михаэль Главоггер — режиссёр «Фильма без названия» — отправился в путешествие, говоря: «Я хочу нарисовать такую картину мира, которая может получиться, только если не ограничиваться какой-либо темой, не высказывать суждений, двигаться без цели, руководствуясь лишь своей интуицией и любознательностью». Во время работы над проектом Михаэль скоропостижно скончался, и дело подхватила Моника Вилли — монтажёр Главоггера. Из отснятых материалов она смонтировала эпичное документальное полотно. Медитативное роуд-муви уже оценили зрители Берлинале.

кадр из фильма Плацкарт

За главный приз фестиваля — Большого Золотого Нанука и денежное вознаграждение в 250 тысяч рублей — поборются и два российских фильма: «Плацкарт» Родиона Исмаилова, рассказывающий о пассажирах поезда «Москва—Владивосток», и «Конкурс» Евгения Ховаева о четырёх пианистах, победителях XV международного конкурса им. П.И. Чайковского. Ещё один фильм о России, снятый русской по происхождению режиссёром Ольгой Делан, — «Сибирская любовь». Через 20 лет жизни в Германии Ольга приезжает в российскую деревушку, где находятся её родственники. Она спрашивает их «что такое любовь?», получая от русских мужиков неожиданные ответы, которые оказываются куда глубже и шире европейских представлений о родной земле, отношениях и жизни вообще.

фрагмент ки-арта фильма Взрослые

Как отмечают отборщики и главный координатор фестиваля Алина Стабровская, в зарубежной документалистике последние годы существует тенденция говорить об особенных людях с врождёнными заболеваниями и тем самым менять общепринятую точку зрения. Так, на «Флаэртиане» будет показан фильм «Взрослые» Мэйти Альберди, рассказывающий о четырёх мужчинах с синдромом Дауна. Герои Альберди чувствуют себя готовыми ко взрослой жизни, но окружающие не разделяют их мнения. «В этом году документалисты смогли проникнуть в миропонимание людей с синдромом Дауна как никогда глубоко. Надеюсь, зритель останется в недоумении, почему этих людей считают больными», — говорит президент МКФ «Флаэртиана» Павел Печенкин. Фильм «Взрослые» уже был показан на фестивалях IDFA, Visions du Reel, Hot Docs, DOC Point и теперь едет в Пермь — в сентябре здесь состоится его российская премьера.

Конкурсная программа XVII Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана»:

«В ожидании жирафа» (Waiting for Giraffes)
Нидерланды, режиссер Марко де Стефанис

«Взрослые» (The Grown Ups)
Чили, Нидерланды, Франция, режиссер Мэйти Альберди

«Девушки из Уагадугу» (Ouaga Girls)
Швеция, Буркино-Фасо, Франция, Катар, режиссер Тереза Траоре Дальберг

«Зона Франка» (Zona Franca)
Чили, Франция, режиссер Георгий Лазаревский

«История супружеской жизни» (A Marriage Story)
Чехия, режиссер Гелена Тржештикова

«Калабрия» (Calabria)
Швейцария, режиссер Пьер-Франсуа Соте

«Конкурс» (The Competition)
Россия, режиссер Евгений Ховаев

«Ослепительный свет заката» (The Dazzling Light of Sunset)
Грузия, Германия, режиссер Саломе Джаши

«Плацкарт» (Third-Class Travel)
Россия, режиссер Родион Исмаилов

«Причастие» (Communion)
Польша, режиссер Анна Замецкая

«Сибирская любовь» (Siberian Love)
Германия, режиссер Ольга Делан
 
«Уроки пения с Энгри Бёрд» (Singing With Angry Bird )
Южная Корея, режиссер Хевон Джи

«Фильм без названия» (Untitled)
Австрия, Германия, режиссеры Михаэль Главоггер, Моника Вилли

«Хороший почтальон» (The Good Postman)
Финляндия, Болгария, режиссер Тонислав Христов

«Человек-матрас» (Mattress Men)
Великобритания, Ирландия, Швеция, Норвегия, режиссер Колм Куинн




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