Аннетт Бенинг - председатель жюри 74-го Венецианского кинофестиваля

С 30 августа по 9 сентября 2017 года пройдет 74-й Венецианский международный кинофестиваль / 74th Venice Film Festival. Судейскую коллегию смотра возглавит американская актриса Аннетт Бенинг, став таким образом первой женщиной-председателем жюри Мостры за последние 11 лет. Об этом рассказал художественный руководитель киносмотра Альберто Барбера, пишет Variety .



«Пришло время разбавить длинный список мужчин – председателей жюри, и пригласить в этом качестве фантастически талантливую и вдохновляющую женщину! Я чрезвычайно рад, что Аннетт Бенинг приняла наше предложение», - отметил Альберто Барбера.



В прошлый раз жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля женщина возглавляла в 2006 – председателем судейской коллегии тогда была французская актриса Катрин Денев.



«Я польщена, что меня попросили стать председателем жюри Венецианского фестиваля. Я с нетерпением жду просмотра фильмов и работу с моими коллегами по жюри, чтобы оценить по достоинству лучшее мировое кино этого года», - прокомментировала Аннетт Бенинг. Имена остальных членов жюри не объявлены.



Аннетт Бенинг – четырехкратный номинант премии «Оскар» и обладатель двух «Золотых глобусов». Актриса наиболее известна по участию в фильмах «Багси», «Любовная история», «Марс атакует!», «Вальмон», «Красота по-американски», «Театр», «Женщины» и «Детки в порядке».



Среди ее ближайших фильмов, еще не вышедших на экраны, - адаптация пьесы Антона Чехова «Чайка» режиссера Майкла Майера, «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле» Пола Макгигана и «Сама жизнь» Дэна Фогельмана.



В последние годы Венецианский кинофестиваль стал важной площадкой для премьер многих амбициозных американских кинокартин. Свой путь к «Оскару» на нем начинали «Гравитация», «Бердмэн», «В центре внимания», «Ла-Ла Ленд» и другие.

Программа киносмотра будет обнародована 27 июля.