    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
Фестивали
Премии, конкурсы
Форумы, выставки
Кинорынки
Конференции, круглые столы
База данных по киноиндустрии
Фото

Аннетт Бенинг - председатель жюри 74-го Венецианского кинофестиваля



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу

07.07.2017 10:23:00

С 30 августа по 9 сентября 2017 года пройдет 74-й Венецианский международный кинофестиваль / 74th Venice Film Festival. Судейскую коллегию смотра возглавит американская актриса Аннетт Бенинг, став таким образом первой женщиной-председателем жюри Мостры за последние 11 лет. Об этом рассказал художественный руководитель киносмотра Альберто Барбера, пишет Variety

«Пришло время разбавить длинный список мужчин – председателей жюри, и пригласить в этом качестве фантастически талантливую и вдохновляющую женщину! Я чрезвычайно рад, что Аннетт Бенинг приняла наше предложение», - отметил Альберто Барбера

В прошлый раз жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля женщина возглавляла в 2006 – председателем судейской коллегии тогда была французская актриса Катрин Денев. 

«Я польщена, что меня попросили стать председателем жюри Венецианского фестиваля. Я с нетерпением жду просмотра фильмов и работу с моими коллегами по жюри, чтобы оценить по достоинству лучшее мировое кино этого года», - прокомментировала Аннетт Бенинг. Имена остальных членов жюри не объявлены.

Аннетт Бенинг – четырехкратный номинант премии «Оскар» и обладатель двух «Золотых глобусов». Актриса наиболее известна по участию в фильмах «Багси», «Любовная история», «Марс атакует!», «Вальмон», «Красота по-американски», «Театр», «Женщины» и «Детки в порядке». 

Среди ее ближайших фильмов, еще не вышедших на экраны, - адаптация пьесы Антона Чехова «Чайка» режиссера Майкла Майера, «Кинозвезды не умирают в Ливерпуле» Пола Макгигана и «Сама жизнь» Дэна Фогельмана. 

В последние годы Венецианский кинофестиваль стал важной площадкой для премьер многих амбициозных американских кинокартин. Свой путь к «Оскару» на нем начинали «Гравитация», «Бердмэн», «В центре внимания», «Ла-Ла Ленд» и другие.  
Программа киносмотра будет обнародована 27 июля.




Просмотров: 92   |      


Все статьи по теме венецианский кинофестиваль

19.01.2017В Москве прошла премьера фильма «Рай» - претендента на «Оскар» от России
13.09.2016«Великолепная семерка» высадилась в Венеции
10.09.2016Итоги Венецианского фестиваля 2016: «Серебряный лев» у Андрея Кончаловского
09.09.2016Венеция-2016: Каннибалы, умные и похотливые инопланетные кальмары
08.09.2016Одна война: На Венецианском кинофестивале показали фильмы Андрея Кончаловского и Сергея Лозницы

Фоторепортажи по теме венецианский кинофестиваль

"Великолепная семерка" в Венеции73 Венецианский кинофестиваль: Открытие71 Венецианский кинофестиваль: Лауреаты

  Фестивали, форумы
 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006