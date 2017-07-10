Уральский открытый фестиваль ждет новых заявок

Со 2 по 8 сентября 2017 года в Екатеринбурге пройдет 2-й Уральский открытый фестиваль российского кино. Приём заявок продлится до 15 июля. Фильмы, вошедшие в конкурсную программу, будут объявлены 20 августа. Жюри возглавит режиссер, сценарист, член киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона и правления «КиноСоюза» Андрей Прошкин. Полный состав жюри назовут в конце июля на пресс-конференции.







В регламенте фестиваля в 2017 году произошли изменения. Дополнительно учрежден Приз лучшему продюсеру.

Открытие фестиваля на красной ковровой дорожке состоится в киноконцертном театре «Космос» 2 сентября. На сайте фестиваля uralkinofest.ru и на партнерских медиа-ресурсах планируется прямая трансляция открытия.

Всего в рамках Уралкинофеста в Екатеринбурге и городах области будет показано более 70 фильмов, пройдут творческие встречи, круглые столы и специальные события. Полную программу и расписание показов организаторы планируют опубликовать 25 августа на сайте фестиваля uralkinofest.ru. На кинопоказы в рамках фестиваля вход будет бесплатным, за небольшим исключением в виде специальных мероприятий.

«Мы еще раз хотим показать, что есть достойное российское кино. Фестиваль является средством доставки фильма до зрителя. Хорошее российское кино, гостеприимство, обсуждение актуальных проблем фильмопроизводства – вот главные составляющие Уральского кинофестиваля», — признается директор фестиваля Владимир Макеранец.

Почетным гостем мероприятия станет режиссер Александр Сокуров. Он представит фильм Кантемира Балагова «Теснота», ставший одной из сенсаций Каннского международного кинофестиваля 2017 года и получившего там приз ФИПРЕССИ. Также в программу войдет ретроспектива фильмов Сокурова.





«Мне кажется, что в Екатеринбурге публика и требовательная и понимающая, чуткая ко всему талантливому. Поэтому талантливость картины – первое и главное, что меня интересует как программного директора. Уже наш первый фестиваль продемонстрировал внушительную панораму имен, которые пока мало кому известны, но завтра составят костяк нашего кино. И самое увлекательное, что есть в этой работе, – как раз поиск и открытие новых талантов, собирание их со всей страны в нашу фестивальную копилку. Я надеюсь увлечь этой страстью широкую публику уральской столицы», — рассказывает Программный директор Уральского кинофестиваля, журналист, обозреватель «Российской газеты» Валерий Семенович Кичин.

Он отмечает, что фестиваль стремится показать палитру современного российского кино, поэтому наряду с авторскими фильмами, которые зовут «фестивальными», будут показаны и образцы таких жанров, как боевик, детектив, комедия.

Наряду с мастером российского артхауса, как Александр Сокуров, фестиваль будет чествовать знаменитого комедиографа Аллу Сурикову, которая, кроме всеми любимых картин, покажет премьеру – музыкальную комедию «Любовь и сакс».





Отличительной особенностью года также стало быстрое расширение географии кинопроизводства. «Стремительное развитие цифровой техники позволило снимать картины не только в киностолицах, но и в городах, прежде не замеченных в кинематографических наклонностях. И мы открываем все новые «местные таланты», которые еще недавно не могли мечтать о работе в кино, а теперь получают престижные призы мировых фестивалей», — подчеркивает г-н Кичин.

Уральский открытый фестиваль российского кино проходит при поддержке временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева. Мероприятие принимает гостей и ждет кинозрителей с 2 по 8 сентября.