Художник-декоратор «Звездных войн» возглавил жюри ростовского фестиваля BRIDGE of ARTS

C 23 по 27 августа 2017 года в Ростове-на-Дону пройдёт III Международный фестиваль мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS. Председателем жюри основного конкурса стал режиссёр, сценарист, продюсер, художник-декоратор Роджер Кристиан (Канада) – обладатель премии «Оскар» за декорации к фильму «Звёздные войны» (Star Wars), номинант на премию американской киноакадемии за декорации к фильму «Чужой» (Alien). В фильмографии канадского кинематографиста около трёх десятков фильмов, в 17 из них он выступил и как режиссёр: «Нострадамус» (Nostradamus), «Поле битвы: Земля» (Battlefield Earth), «В плену у космоса» (Stranded) и др., а его дебютная полнометражная лента «Телепат» (The Sender) стала культовым фильмом – так, например, Квентин Тарантино назвал его своим любимым фильмом ужасов 1982 года.





«Я рад представившейся возможности принять участие в фестивале, который пройдёт в Ростове-на-Дону. Удачно совпало, что как раз в конце августа у меня оказались свободные дни, и их можно использовать для новой поездки в Россию. Я был членом жюри фестиваля в Санкт-Петербурге и тогда просто влюбился в вашу страну. Уверен, что фестиваль в Ростове будет ещё одним удивительным опытом для меня», – поделился своими ожиданиями Роджер Кристиан.



Вместе с ним оценивать полнометражные игровые ленты будут режиссёр, сценарист Милчо Манчевски (Македония – США), актриса Мария Голубкина (Россия), продюсеры Ник Пауэлл (Великобритания) и Массимо Кристальди (Италия).

Милчо Манчевски – македонский кинорежиссёр, сценарист. Его картина «Перед дождём» (Before the Rain) получила три премии на Венецианском кинофестивале в 1994 году («Золотой лев», Приз международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ, премия CinemAvvenire «Лучший фильм конкурсной программы») и была номинирована на «Оскар». Газета «Нью-Йорк таймс» включила «Перед дождём» в число 1000 лучших фильмов за всю историю кинематографа. Манчевски выступил как режиссёр фильмов «Прах» (Dust), «Тени» (Shadows), «Матери» (Mothers) и др.

Ник Пауэлл – английский продюсер, директор Национальной школы кино и телевидения в Великобритании. В качестве исполнительного продюсера работал над созданием фильма «Жестокая игра» (The Crying Game), завоевавшего главный приз Европейской киноакадемии в 1993 году. Работал над фильмами «Рождественская история» (Christmas Carol: The Movie), «Дамы в лиловом» (Ladies in Lavender), «Мона Лиза» (Mona Lisa), «Лео» (Leo), «Чёрное и белое» (Black and White). Выступил продюсером 58 фильмов.



Массимо Кристальди – итальянский продюсер. Работал над итальяно-французской лентой «Сальво» (Salvo), победившей на Каннском кинофестивале. Также известен по фильмам «Срочное погружение» (Submerged), «Скрытая любовь» (L'amore nascosto) и др.



Мария Голубкина – российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая. Среди знаковых ролей – фильм «Свадьба», получивший приз Каннского кинофестиваля «За лучший актёрский ансамбль». Снялась в фильмах «Ленинград», «Вместо меня», «Афера» и др. В фильмографии актрисы более 30 работ.

«Жюри – сердце фестиваля, которое должно работать в такт с его душой – программой и участниками. С другой стороны, задача нашего фестиваля – не только мотивировать жюри на личностную и профессиональную оценку работ коллег, но и вдохновить на диалог, зарождение единого пространства, в котором актриса, сценарист, режиссёр, продюсер, художник способны открыть публике, зрителям, да и часто самим конкурсантам невиданные грани кинопроизведения», – прокомментировал подходы к формированию жюри генеральный продюсер BRIDGE of ARTS Фёдор Крат.



В рамках фестиваля будут представлены конкурсные программы полнометражных и короткометражных фильмов, внеконкурсные показы, состоится деловой форум кино- и медиаконтента, а также спортивные мероприятия и встречи с зарубежными и российскими звёздами кино и спорта.

Программа отечественных и зарубежных мотивационных фильмов фестиваля BRIDGE of ARTS 2017 включает в себя конкурсные и внеконкурсные показы, фильмы-события, ночи короткого метра, программу кино для детей и программу экологического кино совместно с WWF Россия. Также в рамках смотра пройдет Всероссийский конкурс фильмов о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет!», в котором примут участие 36 киноработ.

Главной темой делового форума фестиваля BRIDGE of ARTS 2017 станет «Экономика кино- и медиаконтента». В рамках делового форума 24–25 августа пройдут круглые столы, которые объединят крупнейших игроков российского кинорынка, состоятся мастер-классы известных российских и зарубежных режиссёров и продюсеров, творческие встречи с популярными российскими и зарубежными актёрами, сценарные и продюсерские питчинги проектов.



Торжественная церемония открытия состоится вечером 24 августа на Театральной площади Ростова-на-Дону.

III Международный фестиваль мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS проводится при поддержке Правительства Ростовской области. В 2016 году BRIDGE of ARTS был удостоен Гран-при Национальной премии в области событийного туризма RussianEventAwards 2016 в номинации «Лучшее туристическое событие, посвящённое Году кино», также стал лауреатом Всероссийского конкурса в области событийного туризма RussianOpenEventExpo 2016 в номинации «Инновационный событийный проект».



Основной идеей фестиваля является демонстрация ценности интеграции культур Запада и Востока. Фестиваль призван с помощью кино и спорта вдохновлять на достижения, формировать положительную жизненную перспективу зрителей. Все кинопоказы, концерты, спортивные и деловые мероприятия фестиваля BRIDGE of ARTS направлены на создание креативного пространства, которое позволит участникам внести личный вклад в развитие киноиндустрии, узнать современные тенденции создания киноконтента, а также ощутить атмосферу южной столицы России.