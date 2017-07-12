Символом 25-го фестиваля «Окно в Европу» стал образ Сергея Бодрова-мл.

С 6 по 12 августа 2017 года в Выборге пройдет Юбилейный XXV Фестиваль российского кино «Окно в Европу». Символом мероприятия в этом году станет образ Сергея Бодрова-мл. Как отмечают организаторы, знаком времени возникновения фестиваля, который зарождался в начале 90-х, символом последнего 25-летия, символом новейшей истории российского кино, можно назвать кинематограф Алексея Балабанова. По словам критика Антона Долина, многие увидели в балабановском Даниле Багрове «героя эпохи, персонажа, олицетворявшего время». Образ Сергея Бодрова-мл., актера, режиссера, сценариста и стал символом 25-го «Окна в Европу».



За семь дней работы фестиваля зрители увидят около 130 фильмов. Традиционно в программу фестиваля войдет пять конкурсов: игрового, документального, анимационного кино, конкурсная программа фильмов, конкурс «Выборгский счет», для участия в котором приглашаются фильмы-лауреаты других российских фестивалей этого года.



В программе фильмов «Копродукция. Окно в мир» представят десять кинокартин совместного производства российских кинематографистов с зарубежными коллегами из Бразилии, Эстонии, Польши, Индии, Хорватии, США, Франции, Испании и других стран мира.



Конкурсные программы оценивают четыре состава жюри. Судейскую коллегию игрового кино в этом году возглавляет выдающийся кинодраматург, продюсер, режиссер Рустам Ибрагимбеков. В составе жюри игрового конкурса – режиссер и сценарист Юсуп Разыков, актриса Татьяна Колганова, актер Артур Смольянинов, режиссер Роман Каримов и российский писатель, публицист и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин).



Жюри неигрового кино возглавит знаменитый российский ученый, документалист, бард Александр Городницкий, в документальном жюри будут работать журналист, телеведущий Владислав Флярковский, режиссеры-документалисты, лауреаты «Окна в Европу» разных лет — Елена Демидова и Евгений Голынкин. Программу фильмов, созданных в копродукции будет оценивать жюри в составе продюсера Олега Березина, кинокритика и режиссера Михаила Брашинского. Председатель жюри конкурса «Копродукция. Окно в мир» — кинодраматург Павел Финн. Судейскую коллегию по анимационному кино возглавит выдающийся режиссер Андрей Хржановский, с которым будут работать петербургский художник, режиссер, писатель Виктор Тихомиров и режиссер, сценарист Дмитрий Высоцкий.



Отвечая девизу фестиваля «Российское кино: прогноз на завтра», «Окно в Европу» каждый год открывает имена дебютантов — режиссеров, актеров, сценаристов, операторов. Так и в программах 25-го фестиваля — игровом, документальном, анимационном конкурсе, копродукции — будет представлено много первых работ талантливых авторов.



На фестивале планируется деловая программа, в рамках которой пройдут «круглые столы» и дискуссии, посвященные актуальным проблемам современного российского кинематографа. Для участия в деловой программе приглашены: Вячеслав Тельнов, Эдуард Пичугин, Антон Малышев, Карен Шахназаров, Сергей Сельянов, Алексей Рязанцев, Олег Березин, Иван Кудрявцев, Федор Попов и другие ведущие российские продюсеры, режиссеры, а также представители кинокритики и кинопрессы.



В одном из важных культурных центров Выборга - городской библиотеке Алвара Аалто планируется проведение цикла открытых для всех желающих мастер-классов, в которых примут участие деятели культуры и искусства – Карен Шахназаров, Марлен Хуциев, Вадим Абдрашитов, Дмитрий Быков.



В рамках программы «Юбилеи» запланировано проведение двух вечеров, посвященных памяти режиссеров Эльдара Рязанова и Михаила Калика.

В качестве участников и почетных гостей фестиваля в Выборг приглашены видные деятели культуры, ведущие российские продюсеры, режиссеры, актеры, литераторы – Владимир Хотиненко, Станислав Говорухин, Александр Велединский, Андрей Хржановский, Вячеслав Пьецух, Светлана Светличная, Лидия Федосеева-Шукшина, Андрей Смирнов, Федор Добронравов, Ирина Розанова, Вера Сторожева, Гоша Куценко, Александр Ревва, Алена Бабенко, Александр Петров и многие другие.



Фестиваль проводится ежегодно с 1993 года, его учредителями являются Министерство культуры РФ, Правительство Ленинградской области, Русско-Европейская киноассоциация (RECA). Главными задачами фестиваля являются популяризация отечественного киноискусства, продвижение к зрителю российских фильмов предстоящего киносезона, исследование последних тенденций в киноискусстве и изучение лучших традиций отечественного кинематографа.