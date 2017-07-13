    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
Фестивали
Премии, конкурсы
Форумы, выставки
Кинорынки
Конференции, круглые столы
База данных по киноиндустрии
Фото

TIFF начинает масштабную программу поддержки женщин в кино



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу

13.07.2017 14:13:00

В июле 2017 года Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) запускает 5-летнюю программу поддержки и развития женского влияния в киноиндустрии, которая начнется с кампании по сбору средств «Share Her Journey». Организаторы надеются собрать 3 миллиона долларов на реализацию целей и мероприятий кампании, среди которых акселераторы и образовательные программы для творческих женщин, исследования и дискуссии о гендерных проблемах.

Кампания будет проводиться с 10 июля по 17 сентября 2017 года. В рамках инициативы TIFF планирует:

Бороться за гендерное многообразие, а также за права меньшинств и равноправие физически ограниченных групп;
Запустить 3-месячную образовательную программу для женщин из киноиндустрии;
Разработать серию публичных выступлений о теме гендерного равенства и идентичности в кино;
Развивать комплексные ресурсы для преподавателей и расширять учебные программы, поддерживать дискуссии о женщинах и гендерных проблемах в кино;
Изучать и систематизировать данные о динамике женского влияния в индустрии.

«Интеграция, развитие доступности и разнообразия в профессиональной среде играют центральную роль в работе TIFF. К сожалению, гендерное неравенство остается системным в киноиндустрии — изменения должны происходить на всех уровнях. Нужно привлекать большое количество женщин к ключевым творческим ролям», — сказал Кэмерон Бейли, художественный руководитель TIFF. — «Мы планируем искать, развивать и рассказывать миру о талантливых женщинах в отрасли посредством наших фестивальных и круглогодичных инициатив. Наша миссия – изменить мировоззрение с помощью кино. Один из мощных способов — дать больше влияния женщинам».

Кампания Share your Journey 2

TIFF сотрудничает с женщинами, работающими в отрасли. Они присоединяются к кампании в качестве послов и будут помогать формировать и пропагандировать ее цели. Среди послов участники и обладатели призов фестиваля разных лет — актриса и режиссер из Нигерии Омони Оболи, автор подростковых фильмов Карол Нгуен, режиссер-документалист Дженнифер Байчвал и Дипа Мехта, индо-канадский режиссер, обладательница множества международных призов.

В рамках кампании «Share Her Journey» мы стремимся привлечь $3 миллиона в течение пяти лет, чтобы поддержать наши усилия по сокращению гендерного разрыва и развитию разнообразия в кино. Филантропия и поддержка тех, кто жертвует деньги позволит нашим целям воплотиться в жизнь», — подчеркивает Бетти-Энн Хегги, член Совета директор TIFF и председатель Комитета по благотворительности.

Акция уже стартовала с щедрого взноса в $80 000 от двух меценатов и правозащитниц — Бетти-Энн Хегги и Энн-Мари Каннинг.

Международный фестиваль также вносит вклад в борьбу с гендерным дисбалансом в отрасли, выступая в качестве платформы для показа «женского» кино. С 2016 года в специальных программах развития талантов TIFF, таких как Talent Lab, Studio и TIFF Rising Stars, участвовало минимум 50% женщин. Почти 30% фильмов на Международном кинофестивале в Торонто 2016 года были сняты женщинами. Летняя программа 2017 TIFF Bell Lightbox включает ретроспективные показы Айды Лупино и Кэтрин Бигелоу — важнейших фигур в «женской» режиссуре.




Просмотров: 104   |      


Все статьи по теме кинофестиваль в Торонто

11.07.2017TIFF объявил грант для женщин, этнических меньшинств и людей с ограниченными возможностями
28.02.2017Крупнейший фестиваль Северной Америки сократит количество фильмов в программах
09.01.2017Умер основатель крупнейшего кинофестиваля Северной Америки
28.09.2016Кинофестиваль в Торонто обновляет Совет директоров
19.09.2016TIFF 2016: Первые сделки на кинорынке

Фоторепортажи по теме кинофестиваль в Торонто

Торонто 2013: Поездка на Ниагарский водопадТоронто 2013: Российское присутствие на фестивалеТоронто 2015: Кинорынок

  Фестивали, форумы
 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006