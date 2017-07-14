Фестиваль «Будем жить!» вручит по 100 тысяч рублей авторам лучшего мультфильма и короткого метра

С 26 августа 2017 года по 9 сентября в Москве в 6-й раз пройдет кинофестиваль национального кино «Будем жить!», приуроченный к празднованию Дня Российского кино и Дню города Москвы. Организаторы мероприятия, среди которых Департамент культуры города Москвы и Союз кинематографистов России, принимают заявки от авторов полного и короткого метра, документального и анимационного кино, снятого в 2016-2017 гг.



Лучший фильм в программе короткометражного и анимационного кино по итогам зрительского голосования «Уровень шума» получит денежный приз – 100 тысяч рублей от Президента фестиваля. Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету участника.



Кинопоказы пройдут на следующих площадках: кинотеатр-шатер на Поклонной горе, кинотеатры сети ГБУК «Московское кино», Центральный Дом кинематографистов, парки, библиотеки, музеи города Москвы.



Жюри фестиваля определит лауреатов в каждой номинации, а также свои призы смогут вручить Департаменты города Москвы и партнеры киносмотра.



Внеконкурсная программа фестиваля будет состоять из следующих разделов:

• Программа полнометражных игровых фильмов «Будем жить-Арт»;

• Программа короткометражных игровых фильмов «Путевка в жизнь»;

• Программа «Регион-кино»;

• Премьерные или специальные показы полнометражных картин известных кинематографистов и дебютантов;

• «Кино под открытым небом» – показ новых отечественных фильмов в парках города Москвы;

• Показы в библиотеках и других учреждениях Департамента культуры г. Москвы;

• Специальный показ социальных роликов.

Прием заявок в конкурсную программу осуществляется до 31 июля, во внеконкурсную – до 10 августа.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится закрытие Международного фестиваля уличного кино, пройдут мастер-классы, круглые столы, презентация Московской кинокомиссии и многое другое.

Организаторы фестиваля – Департамент культуры города Москвы, Союз кинематографистов России, Фонд «Столичный кинематографист», ГБУК «Московское кино», Московская кинокомиссия, Столичный Цех Деятелей Культуры при поддержке Правительства Москвы.



Президент фестиваля – Народный артист России, Председатель комиссии по культуре Московской Городской Думы, Председатель Московской организации Союза кинематографистов России Евгений Герасимов.



Основная цель фестиваля – знакомство москвичей и гостей столицы с новыми отечественными картинами и их создателями; расширение зрительской аудитории посредством организации показов под открытым небом, в библиотеках, музеях; продвижение работ молодых кинематографистов; выработка мер по развитию киноиндустрии в г. Москве.

Московский кинофестиваль «Будем жить!» проводится с 2011-го года, и в первые годы представлял собой смотр работ молодых кинематографистов. С 2016-го года фестиваль включил в себя программы полнометражного игрового и анимационного кино, и стал одним из крупнейших киносмотров, проводимых в Москве – в программе фестиваля в прошлом году было представлено 150 фильмов на 99 московских площадках. В разное время в жюри фестиваля входили такие кинематографисты как Александр Ширвиндт, Владимир Меньшов, Владимир Грамматиков, Джаник Файзиев, Борис Токарев.