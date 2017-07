Bridge of Arts 2017: Сформирована программа основного конкурса

С 24 по 27 августа 2017 года в Ростове-на-Дону пройдет III Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts. Смотр объявил конкурсную программу полнометражных фильмов – в нее войдут ленты текущего, 2017 года. За главный приз ростовского кинофорума будут бороться кинематографисты из 11 стран.



В основной конкурсной программе в этом году – 10 фильмов производства 2017 года, шесть из них будут показаны в России впервые. В основной конкурс вошли два фильма российских кинематографистов: «Белые ночи» Татьяны Воронецкой и Андрея Богатырева и «Жги!» Кирилла Плетнева, остальные представляют Францию – Чехию – Словакию (совместное производство), Мексику, Испанию, Германию, Италию, Бразилию, Иран, Японию.





«Фильмы отличаются друг от друга – по киноязыку, жанрам, режиссёрскому видению, но все они, как частички цветного стекла в калейдоскопе, складываются в одну картину, ярко и выпукло отражающую мироощущение современного человека, его поиски своего места в этой реальности, его надежды на чудо, его пути достижения своей цели. И итальянские старики, и немецкий юноша, и русская надзирательница – герои фильмов воодушевляют зрителей не сдаваться и жить полной жизнью. Мотив на создание чего-то прекрасного всегда в нас самих, и созданная программа фильмов нацелена напомнить об этом зрителю и вдохновить его», – рассказала Елена Ларионова, программный директор Bridge of Arts.

Председателем жюри основного конкурса стал режиссёр, сценарист, продюсер, художник-декоратор Роджер Кристиан (Канада). Вместе с ним оценивать полнометражные игровые ленты будут режиссёр, сценарист Милчо Манчевски (Македония – США), актриса Мария Голубкина (Россия), продюсеры Ник Пауэлл (Великобритания) и Массимо Кристальди (Италия).



В дни фестиваля Ростов-на-Дону посетят звезды мирового и российского кинематографа: Сами Насери - актер, Франция («Такси», «Такси-2», «Такси-3», «Патриоты», «Свободное падение», «Раскаяние»), Салим Кешьюш - актер, Франция (фильмы «Жизнь Адель», «Криминальные любовники» и др.), Олег Тактаров, Кирилл Плетнев, Елена Захарова Федор Добронравов, Агния Кузнецова, Мария Голубкина, Эвклид Кюрдзидис, Ирина Безрукова, Дмитрий Дибров и другие.





Кроме основного конкурса в расписание III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts включены ещё две конкурсные программы: в одной будут соревноваться создатели короткометражных работ, во второй - фильмов о туризме и путешествиях. Внеконкурсные показы объединены в несколько программ: «Мировое кино», «Документальное кино» (совместно с WWF Россия), «Ретроспектива», «Семейное кино», «Ночи короткого метра». Всего за пять дней фестиваля будет показано 109 фильмов.



В конкурс короткого метра включены 14 фильмов: четыре из России, остальные – из Индонезии, Венгрии, Германии, Иордании, Китая, Египта, Израиля, Франции, США, Японии. Ещё 20 короткометражных фильмов будут представлены вне конкурса. Подробно программа будет опубликована 27 июля.



Всероссийский конкурс фильмов о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет!» выберет лучшие картины в номинациях «Регион», «Достопримечательность», «Событие», «Впечатление», «Локация» и «Год экологии». Отборочная комиссия отсмотрела свыше 180 работ из 48 регионов Российской Федерации. В финал прошли 36 работ из 28 регионов.



Внеконкурсная программа документального кино проводится совместно со Всемирным фондом дикой природы. Зрителям продемонстрируют три фильма 2016–2017 гг. о насущных проблемах защиты экологии из Франции, России, Испании – Германии – Великобритании (совместное производство). Так, например, российская лента «Тигры и люди» снята Сергеем Ястржембским и включена в конкурсную программу VII Кинофестиваля по защите окружающей среды, который пройдёт в Нью-Йорке с 19 по 29 октября 2017 года.



Программа ретроспективных показов связана с именами двух членов жюри основного конкурса этого года – Милчо Манчевски и Роджера Кристиана. Bpdtcnyst кинематографисты, обладатели многих престижных наград согласились выступить не только в качестве судей, но и в качестве мотиваторов, своим примером показывая, как можно добиться высших достижений в киноискусстве. Так, например, председатель жюри Роджер Кристиан привезёт свой фильм «Нострадамус», который стал классикой мирового кинематографа, а Милчо Манчевски покажет фильм «Перед дождём», который газета «Нью-Йорк таймс» включила в число 1000 лучших фильмов за всю историю кинематографа, этот фильм номинировался на «Оскар» как лучший иностранный фильм, собрал все возможные призы в Венеции, а также взял приз на Warsaw IFF.



Особое значение для фестиваля имеет программа семейного кино. Вокруг неё будут строиться многие социальные инициативы Bridge of Arts. На утренних сеансах будут показаны четыре фильма – российский «Волшебный карандаш», чешская лента «Ангел господень», американо-китайский анимационный фильм «Трон эльфов» и германский «Мой друг Раффи». Последний считается одним из лучших детских фильмов своей страны в последние годы, участвовал примерно в 30 международных кинофестивалях.





Во внеконкурсной программе полнометражного кино будут показаны лучшие ленты 2016–2017 гг., которые по разным причинам не включены в конкурсную программу, но, по мнению организаторов смотра, достойны внимания зрителя Bridge of Arts. Всего в программе «Мировое кино» будет показано 20 фильмов из Европы, Азии и Северной Америки. Здесь также будет несколько российских премьер. Например, мировая премьера британского фильма «Отступник» с Орландо Блумом в главной роли прошла 20 июля, а в Ростове-на-Дону состоится первый российский показ. В программу включён фильм «Люмьеры!» Тьерри Фремо, директора Каннского фестиваля и Института Люмьер в Лионе. В своём уникальном проекте Фремо объединил 108 восстановленных короткометражных фильмов братьев Луи и Огюста Люмьеров. Также в программе – фильм про легенду мирового футбола Пеле, победитель Берлинале «О теле и душе», новый фильм (2017 г.) известного финского режиссёра Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды» и другие.



В минувшую среду, 19 июля, состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению форума. Объявлено, что в дни фестиваля организаторы подготовили 20 мероприятий по различным направлениям, 10 кинособытий, 25 уникальных кинопоказов. Особое место отводится деловому форуму, на котором обсудят вопросы экономики кино, будет работать киношкола Bridge of Arts, а также пройдёт серия питчингов. В рамках спортивной программы в этом году состоится хоккейный матч «Здоровая нация», а в Азове пройдёт футбольный матч с участием звёзд. В заключительный фестивальный день в Ростове-на-Дону развернётся большой детский кинематографический праздник, а в Таганроге – красивый перфоманс «Зонтичное утро», посвящённый дню рождения легендарной Фаины Раневской.



«У фестиваля очень хорошая динамика развития, это говорит о том, что над его созданием работают профессионалы, – отметил председатель оргкомитета по подготовке и проведению Bridge of Arts 2017, первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. – Каждый год фестиваль привлекает всё больше гостей, становится профессиональной площадкой для ведущих игроков кинобизнеса, продюсерского сообщества, киностудий и специалистов в области киноиндустрии. Bridge of Arts даёт мощный толчок для развития Ростовской области как центра культуры, искусства и спорта. Бюджет фестиваля в этом году составит более 67 млн рублей, из областного бюджета выделено около 10 млн рублей, остальные средства привлечены из внебюджетных источников».

Конкурсная программа полнометражных фильмов BRIDGE of ARTS 2017:



БЕЛЫЕ НОЧИ (WHITE NIGHTS)

Россия, 2017

Режиссёры: Татьяна Воронецкая, Андрей Богатырёв



ЖГИ (ROCK IT)

Россия, 2017

Режиссёр: Кирилл Плетнёв



ЖЁЛТЫЙ (YELLOW)

Иран, 2017

Режиссёр: Мостафа Тагизаде



ЖИВИ ДЛЯ МЕНЯ (LIVE FOR ME)

Мексика, Испания, 2017

Режиссёр: Чема де ла Пенья



ЖУАН ИЛИ МАЭСТРО (JOAO – O MAESTRO)

Бразилия, 2017

Режиссёр: Мауро Лима



ЛЕДЯНАЯ МАТЬ (ICE MOTHER)

Чехия, Словакия, Франция, 2017

Режиссёр: Богдан Слама



НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО (MY BLIND DATE WITH LIFE)

Германия, 2017

Режиссёр: Марк Ротемунд



МЫ (NOSOTROS)

Испания, 2017

Режиссёр: Фелипе Вара де Рей



ОДНАЖДЫ НЕ СТАЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (SURVIVAL FAMILY)

Япония, 2017

Режиссёр: Синобу Ягути



ПРЕСТУПНИК НИКОГДА НЕ УХОДИТ НА ПЕНСИЮ (IL CRIMINE NON VA IN PENSIONE)

Италия, 2017

Режиссёр: Фабио Фулко