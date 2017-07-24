74-й Венецианский кинофестиваль: Жюри секции Горизонты

С 30 августа по 9 сентября 2017 года пройдет 74-й Венецианский международный кинофестиваль / Venice International Film Festival. В жюри конкурсной программы Горизонты (Orizzonti) войдут семь кинематографистов, в том числе бельгийский режиссер Фин Трох, которая в прошлом году получила приз смотра за лучшую режиссуру в секции Горизонты за свою четвертую игровую полнометражную работу – фильм «Дом» / «Home».





«Это огромная честь – войти в жюри одного из самых престижным мировых киносмотров. В прошлом году моя картина «Дом» участвовала в программе Горизонты, где удостоилась приза за лучшую режиссуру – это событие стало важной вехой в маоей карьере. Вернуться на Венецианский кинофестиваль – безусловно, бесценный опыт», - комментирует Фин Трох.

Жюри секции Горизонты вручит награды лучшему фильму, режиссеру актеру, актрисе, сценарию, короткому метру и приз жюри. Председателем судейской коллегии станет режиссер Джанни Амелио. Также в жюри, помимо Фин Трох, войдут Рахшан Бани Этемад, Эми Канаан Манн, Марк Казинс, Андрес Дюпра и Ребекка Злотовски.