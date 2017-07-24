Фильм «Турецкое седло» взял главный приз фестиваля Горький fest

22 июля 2017 года в Нижнем Новгороде завершился 1-й кинофестиваль актуального кино Горький fest. Жюри смотра – кинооператор Сергей Мачильский, актер Кирилл Сафонов и киновед Алена Солнцева, во главе с председателем, кинорежиссером Владимиром Хотиненко назвали победителей. Гран-при фестиваля получил фильм «Турецкое седло» режиссера Юсупа Разыкова.





Режиссер Владимир Хотиненко поблагодарил всех, кто инициировал процесс и появление нового кинофестиваля и отметил, что Горький fest «безусловно, должен стать составной частью Нижнего Новгорода. Определенно могу сказать, что первый блин не комом!»



Приз с формулировкой «За вклад в современный кинематограф», врученный на церемонии закрытия, получил режиссер, коренной нижегородец Александр Велединский, который заметил, в шутливой форме, что «виноват перед нижегородцами, перед своими земляками в том, что я еще ни одной картины не снимал на родине, кроме самой первой студенческой работы. Как сказал Владимир Иванович Хотиненко, надеюсь, у меня еще все впереди».



Закрывая фестиваль, его президент, актер Михаил Пореченков поблагодарил нижегородцев за то, что в эти четыре фестивальных дня они приходили в кино и объявил, что Горький fest станет ежегодным событием в Нижнем Новгороде: «Мы хотим, чтобы к зрителю пришло кино – наше новое российское кино. До встречи в будущем году – на том же месте. Обещаю - будет интересно!»



Список лауреатов:



Гран-при фестиваля

фильм «Турецкое седло», режиссер Юсуп Разыков



Приз за режиссуру

фильм «Софичка», режиссер Кира Коваленко



Специальный приз жюри

фильм «Маленький поезд», режиссер Тамара Дондурей



Приз «За профессию в кино»

актриса Инна Степанова, фильм «Не для речки», режиссер Алиса Хмельницкая



Специальное упоминание

фильм «Молоко», режиссер Дарья Власова.

Приз с формулировкой «За вклад в современный кинематограф»

режиссер Александр Велединский



Фестиваль актуального кино Горький fest проходил я в Нижнем Новгороде с 19 по 22 июля.

