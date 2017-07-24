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Фильм «Турецкое седло» взял главный приз фестиваля Горький fest



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24.07.2017 11:01:00

22  июля 2017 года в Нижнем Новгороде завершился 1-й кинофестиваль актуального кино Горький  fest.  Жюри смотра – кинооператор Сергей Мачильский, актер Кирилл Сафонов и киновед Алена Солнцева, во главе с председателем, кинорежиссером Владимиром Хотиненко назвали победителей. Гран-при фестиваля получил фильм «Турецкое седло» режиссера Юсупа Разыкова

кадр из фильма Турецкое седло

Режиссер Владимир Хотиненко поблагодарил всех, кто инициировал процесс и появление нового кинофестиваля и отметил, что Горький  fest  «безусловно, должен стать составной частью Нижнего Новгорода. Определенно могу сказать, что первый блин не комом!» 

Приз с формулировкой «За вклад в современный кинематограф», врученный на церемонии закрытия, получил режиссер, коренной нижегородец Александр Велединский, который заметил, в шутливой форме, что «виноват перед нижегородцами, перед своими земляками в том, что я еще ни одной картины не снимал на родине, кроме самой первой студенческой работы. Как сказал Владимир Иванович Хотиненко, надеюсь, у меня еще все впереди».

Закрывая фестиваль, его президент, актер Михаил Пореченков поблагодарил нижегородцев за то, что в эти четыре фестивальных дня они приходили в кино и объявил, что Горький  fest   станет ежегодным событием в Нижнем Новгороде: «Мы хотим, чтобы к зрителю пришло кино – наше новое российское кино. До встречи в будущем году – на том же месте. Обещаю - будет интересно!» 

Список лауреатов:

Гран-при фестиваля 
фильм «Турецкое седло», режиссер Юсуп Разыков 

Приз за режиссуру 
фильм «Софичка», режиссер Кира Коваленко 

Специальный приз жюри 
фильм «Маленький поезд», режиссер Тамара Дондурей

Приз «За профессию в кино»
актриса Инна Степанова, фильм «Не для речки», режиссер Алиса Хмельницкая 

Специальное упоминание 
фильм «Молоко», режиссер Дарья Власова.

Приз с формулировкой «За вклад в современный кинематограф»
режиссер Александр Велединский

Фестиваль актуального кино Горький  fest  проходил я в Нижнем Новгороде с 19 по 22 июля. 




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