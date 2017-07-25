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Артдокфест привезет в Ригу фильм о Немцове и расскажет об инструментах пропаганды



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25.07.2017 10:28:00

C 8 по 17 сентября 2017 года в Риге пройдет кинофестиваль документального кино Artdocfest / Riga IFF - 2017. В программе смотра - показы десяти картин, на которые приедут их создатели (ранее ни одна из заявленных лент не демонстрировалась в Латвии), четыре публичных обсуждения в формате круглого стола, а также  питчинг  проектов из бывшего СССР в рамках Baltic Sea Forum for Documentaries (8 сентября). Все участники питчинга Артдокфеста могут посещать публичные мероприятия BSD, специально для них основные публичные лекции будут переводиться на русский язык. А победитель питчинга примет участие в финальной защите проектов в самом Baltic Sea Forum.

кадр из фильма Слишком свободный человек

Расписание показов и мероприятий:

8 сентября
14:00 — 17:00 BSD, Открытая лекция о дистрибьюции документального кино (перевод на русский) | Отель Albert
17:30 — 19:00 Artdocfest / Riga IFF Питчинг проектов из бывшего СССР для продюсеров (перевод на английский) | Cafe Film Noir
19:30 — 02:00 Открытие фестиваля Riga IFF — 2017
Премьера аудиовизуального проекта «Sound We See: Riga» / «Звук, который мы видим: Рига» (Arterritory.com в сотрудничестве с центром медиаискусства из Лос-Анджелеса Echo Park Film Center) | Large Hall Splendid Palace

9 сентября
09:00 — 14:00 BSD, Презентация проектов (перевод на русский) | Отель Albert
17:00 — 19:00 Круглый стол «Пропаганда. Инструменты и задачи» | Cafe Film Noir
20:30 «Слишком свободный человек», режиссер Вера Кричевская, латвийская премьера, представляет режиссер фильма. Splendid Palace (Большой зал). Q&A с автором после показа | Large Hall Splendid Palace

10 сентября
09:00 — 12:00 BSD, Презентация проектов (перевод на русский) | Отель Albert
14.00 — 16:00 Круглый стол Настоящее время: «Кино Балтии. Традиционализм или интеграция?» | Cafe Film Noir
20:30 «Процесс: Российское государство против Олега Сенцова», режиссер Аскольд Куров, латвийская премьера, представляет режиссер фильма. Splendid Palace (Зал Спартак). Q&A с автором после показа. | Splendid Palace (Зал Спартак)

11 сентября
15:30 — 17:30 Круглый стол ИК: «В чем отличие русского кино от кино о России» | Cafe Film Noir
18:00 «Репетиция Бокаччо», «Академия», «Кролики в свете фар», латвийские премьеры.Q&A с режиссером фильма «Кролики в свете фар» Алисой Ерохиной после показа. | Splendid Palace (Зал Спартак)
20:30 «Дорога», режиссер Дима Калашников, латвийская премьера, представляет режиссер фильма. Q&A с автором после показа. | Splendid Palace (Зал Спартак)

12 сентября
14:00 — 16:00 Круглый стол: Радио Свобода: «Герой и антигерой в документальном кино» | Cafe Film Noir
18:00 «Главная роль», режиссер Сергей Буковский, латвийская премьера, представляет режиссер фильма. Q&A с автором после показа. | Splendid Palace (Зал Спартак)
20:30 «Голая жизнь», режиссер Дарья Хренова, национальная премьера, представляет режиссер фильма. Q&A с автором после показа. | Splendid Palace (Зал Спартак)

13 сентября
20:30 «Выбор Олега», режиссеры Елена Волошина, Джеймс Кио, латвийская премьера, представляет Елена Волошина. Q&A с автором после показа. | Splendid Palace (Зал Спартак)

14 сентября
20:00 «Женщина и ледник», режиссер Аудрюс Стонис. | Splendid Palace (Зал Спартак)

15 сентября
«Последний вальс», режиссер Юлия Бобкова | клуб «Канепа»

17 сентября
19:00 Церемония закрытия фестиваля Riga IFF | Splendid Palace




Просмотров: 82   |      


Фильм: «Слишком свободный человек»  

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