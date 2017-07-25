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32-я Венецианская международная неделя критики объявила программу



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25.07.2017 15:49:00

32-я Венецианская международная неделя критики/ Venice International Film Critics’ Week (SIC) является независимой секцией, которую проводит Национальный союз итальянских кинокритиков (SNCCI)параллельно с 74-м Венецианским международным кинофестивалем (30 августа – 9 сентября 2017 года). Программа включает в себя семь дебютных фильмов в основном конкурсе и два специальных мероприятия вне конкурса (для всех девяти картин это будет мировая премьера).

кадр из фильма IL CRATERE

Главным отборщиком является Джиона А. Надзаро (Giona A. Nazzaro), также в комитет по селекции вошли Луиджи Абиуси (Luigi Abiusi), Альберто Анилэ (Alberto Anile), Беатрис Фьорентино (Beatrice Fiorentino) и Массимо Триа (Massimo Tria).

кадр из фильма DRIFT

Официальную афишу 32-й Венецианской международной недели критики создал Кармин Ди Джиадоменико – иллюстратор и художник, сотрудничающий с компаниями DC Comics и Marvel Comics.
«Я решил нарисовать женскую фигуру, в которой представление о кино отражает, как зеркало, и отфильтровывает приметы повседневной жизни, превращая тем самым ее в фантазию. Кино как искусство может создавать новые способы повествования, раскрывая, что реальность и сон - это две души, которые притягиваются друг к другу. Кино заставляет нас скользить в настоящем времени по направлению к будущему», - комментирует Ди Джиадоменико.

кадр из фильма THE GULF

ОСНОВНОЙ КОНКУРС

IL CRATERE  | CRATER
режиссеры Luca Bellino, Silvia Luzi (Италия)

DRIFT
режиссер Helena Wittmann (Германия)

LES GARÇONS SAUVAGES| THE WILD BOYS
режиссер Bertrand Mandico (Франция)

KÖRFEZ | THE GULF
режиссер Emre Yeksan (Турция, Германия, Греция)

SARAH JOUE UN LOUP GAROU | SARAH PLAYS A WEREWOLF
режиссер Katharina Wyss (Швейцария, Германия)

TEAM HURRICANE
режиссер Annika Berg (Дания)

TEMPORADA DE CAZA | HUNTING SEASON
режиссер Natalia Garagiola (Аргентина, США, Германия, Франция, Катар)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (ВНЕ КОНКУРСА)

Фильм открытия
PIN CUSHION
режиссер Deborah Haywood (Великобритания)       

Фильм закрытия
VELENO  | POISON - THE LAND OF FIRES
режиссер Diego Olivares (Италия)




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