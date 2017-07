32-я Венецианская международная неделя критики объявила программу

32-я Венецианская международная неделя критики/ Venice International Film Critics’ Week (SIC) является независимой секцией, которую проводит Национальный союз итальянских кинокритиков (SNCCI)параллельно с 74-м Венецианским международным кинофестивалем (30 августа – 9 сентября 2017 года). Программа включает в себя семь дебютных фильмов в основном конкурсе и два специальных мероприятия вне конкурса (для всех девяти картин это будет мировая премьера).

Главным отборщиком является Джиона А. Надзаро (Giona A. Nazzaro), также в комитет по селекции вошли Луиджи Абиуси (Luigi Abiusi), Альберто Анилэ (Alberto Anile), Беатрис Фьорентино (Beatrice Fiorentino) и Массимо Триа (Massimo Tria).

Официальную афишу 32-й Венецианской международной недели критики создал Кармин Ди Джиадоменико – иллюстратор и художник, сотрудничающий с компаниями DC Comics и Marvel Comics.

«Я решил нарисовать женскую фигуру, в которой представление о кино отражает, как зеркало, и отфильтровывает приметы повседневной жизни, превращая тем самым ее в фантазию. Кино как искусство может создавать новые способы повествования, раскрывая, что реальность и сон - это две души, которые притягиваются друг к другу. Кино заставляет нас скользить в настоящем времени по направлению к будущему», - комментирует Ди Джиадоменико.

ОСНОВНОЙ КОНКУРС



IL CRATERE | CRATER

режиссеры Luca Bellino, Silvia Luzi (Италия)



DRIFT

режиссер Helena Wittmann (Германия)



LES GARÇONS SAUVAGES| THE WILD BOYS

режиссер Bertrand Mandico (Франция)



KÖRFEZ | THE GULF

режиссер Emre Yeksan (Турция, Германия, Греция)



SARAH JOUE UN LOUP GAROU | SARAH PLAYS A WEREWOLF

режиссер Katharina Wyss (Швейцария, Германия)



TEAM HURRICANE

режиссер Annika Berg (Дания)



TEMPORADA DE CAZA | HUNTING SEASON

режиссер Natalia Garagiola (Аргентина, США, Германия, Франция, Катар)



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ (ВНЕ КОНКУРСА)



Фильм открытия

PIN CUSHION

режиссер Deborah Haywood (Великобритания)



Фильм закрытия

VELENO | POISON - THE LAND OF FIRES

режиссер Diego Olivares (Италия)