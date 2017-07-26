Первые фильмы в программе кинофестиваля в Торонто: Клуни, Джоли, Аронофски, Вендрес и другие

25 июля 2017 года стали известны первые 47 фильмов, вошедшие в программу 42-го Международного кинофестиваля в Торонто / 42nd Toronto International Film Festival (7-17 сентября 2017). Директор смотра Пирс Хендлинг и художественный руководитель Кэмерон Бэйли объявили фильмы секций Galas и Special Presentations – свои новые работы представят такие режиссеры, как Даррен Аронофски, Джордж Клуни, Гильермо дель Торо, Стивен Фрирз, Анджелина Джоли, Мартин МакДона, Александр Пэйн, Вим Вендерс, Джо Райт и многие другие.





Из 14 фильмов в секции Galas и 33 картин в Special Presentations – 25 мировых, восемь международных, шесть североамериканских и восемь канадских премьер.



«Любители кино со всего мира смогут ознакомиться с впечатляющей подборкой картин – программа предлагает широкий выбор фильмов, в том числе из Канады, США, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Ирландии, Люксембурга, Бельгии, Норвегии, Швеции, Дании, Индии, Чили, Египта и Камбоджы», - отметил Хендлинг.





«Каждый год мы закладываем основу, чтобы любители кино всех возрастов и культурных традиций могли собраться вместе за просмотром новых фильмов. Фестиваль входит в свой пятый десяток, и мы поставили перед собой задачу адаптировать и развивать наши сильные стороны, и с нетерпением ждем показа новых лент, которые обязательно очаруют и вдохновят зрителей», - сказал Бэйли.





Первые фильмы в программе фестиваля:



GALAS 2017



Long Time Running, режиссер Дженнифер Бейчуэл, Николас де Пенсьер, Канада, мировая премьера

Untitled Bryan Cranston/Kevin Hart Film, режиссер Нил Бергер, США, мировая премьера

Дыши / Breathe, режиссер Энди Серкис, Великобритания, мировая премьера

Жена / The Wife, режиссер Бьёрн Рунге, Великобритания /Швеция, мировая премьера

Женщина идет впереди / Woman Walks Ahead, режиссер Сюзанна Уайт, США, мировая премьера

Кинги / Kings, режиссер Дениз Гамзе Эргювен, Франция/Бельгия, мировая премьера

Кинозвезды не умирают в Ливерпуле / Film Stars Don’t Die in Liverpool, режиссер Пол МакГиган, Великобритания, канадская премьера

Кэтчер был шпионом / The Catcher Was A Spy, режиссер Бен Луин, США, мировая премьера

Между нами горы / The Mountain Between Us, режиссер Хани Абу-Ассад, США, мировая премьера

Мэри Шелли / Mary Shelley, режиссер Хайфа Аль-Мансор, Ирландия/Великобритания/Люксембург/США, мировая премьера

Сильнее / Stronger, режиссер Дэвид Гордон Грин, США, мировая премьера

Такова жизнь / C'est la vie!, режиссеры Оливье Накаш, Эрик Толедано, Франция, мировая премьера (фильм закрытия)

Темные времена / Darkest Hour, режиссер Джо Райт, Великобритания, канадская премьера

Ферма «Мадбаунд» / Mudbound, режиссер Ди Риис, США, международная премьера



SPECIAL PRESENTATIONS 2017



120 ударов в минуту / BPM, режиссер Робен Кампийо, Франция, североамериканская премьера

Битва полов / Battle of the Sexes, режиссеры Валери Фэрис, Джонатан Дэйтон, США, международная премьера

Виктория и Абдул / Victoria and Abdul, режиссер Стивен Фрирз, Великобритания, североамериканская премьера

Война токов / The Current War, режиссер Альфонсо Гомес-Рехон, США, мировая премьера

Голодный / The Hungry, режиссер Борнила Чаттержи, Индия, мировая премьера

Добытчик / The Breadwinner, режиссер Нора Туми, Канада/Ирландия/Люксембург, мировая премьера

Закон о детях / The Children Act, режиссер Ричард Эйр, Великобритания, мировая премьера

Квадрат / The Square, режиссер Рубен Эстлунд, Швеция, североамериканская премьера

Короче / Downsizing, режиссер Александр Пэйн, США, канадская премьера

Леди птица / Lady Bird, режиссер Грета Гервиг, США, международная премьера (фильм открытия)

Мать / mother! , режиссер Даррен Аронофски, США, североамериканская премьера

Наездник / The Rider, режиссер Хлоя Чжао, США, канадская премьера

Недруги / Hostiles, режиссер Скотт Купер, США, международная премьера

Неповиновение / Disobedience, режиссер Себастьян Лелио, Великобритания, мировая премьера

Ныряльщик / Plonger, режиссер Мелани Лоран, Франция, мировая премьера

Омерта / Omerta, режиссер Хансал Мехта, Индия, мировая премьера

Погружение / Submergence, режиссер Вим Вендерс, Франция /Германия/Испания, мировая премьера

Позови меня своим именем / Call Me By Your Name, режиссер Лука Гуаданьино, Италия/Франция, канадская премьера

Поймай ветер / Catch the Wind, режиссер Гаэль Морель, Франция, международная премьера

Послушник / Novitiate, режиссер Мэгги Беттс, США, международная премьера

Профессор Марстон и Чудо-Женщины / Professor Marston & the Wonder Women, режиссер Анжела Робинсон, США, мировая премьера

Сезон во Франции / A Season in France, режиссер Махамат-Салех Харун, Франция, мировая премьера

Скандалист / The Brawler, режиссер Анураг Кашьяп, Индия, мировая премьера

Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи / First They Killed My Father, режиссер Анджелина Джоли, Камбоджа, канадская премьера

Стражи / The Guardians, режиссер Ксавье Бовуа, Франция, мировая премьера

Субурбикон / Suburbicon, режиссер Джордж Клуни, США, североамериканская премьера

Тельма / Thelma, режиссер Йоаким Триер, Норвегия/Швеция/Франция/Дания, международная премьера

Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, режиссер Мартин МакДона, США, североамериканская премьера

Фантастическая женщина / A Fantastic Woman, режиссер Себастьян Лелио, Чили, канадская премьера

Форма воды / The Shape of Water, режиссер Гильермо дель Торо, США, канадская премьера

Цена успеха / The Price of Success, режиссер Тедди Лусси-Модест, Франция, международная премьера

Шейх Джексон / Sheikh Jackson, режиссер Амр Салама, Египет, мировая премьера (фильм закрытия)

Я, Тоня / I, Tonya, режиссер Крэйг Гиллеспи, США, мировая премьера