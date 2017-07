Новые фильмы Аронофски, дель Торо и Клуни - в конкурсе 74-го Венецианского кинофестиваля

С 30 августа по 9 сентября 2017 года пройдет 74-й Венецианский международный кинофестиваль / Venice International Film Festival. На официальной пресс-конференции смотра, прошедшей 27 июля в Риме, была объявлена конкурсная программа. Фильмом открытия смотра станет фантастическая лента Александра Пэйна «Короче», главные роли в которой исполнили Мэтт Дэймон и Кристен Уиг.

За призы основного конкурса будут бороться 21 лента. Среди них – новые работы Даррена Аронофски, Гильермо дель Торо, Абделатифа Кешиша, Джорджа Клуни, Мартина МакДоны. Российских фильмов в этого году в основном конкурсе Венеции нет. Победителей определит жюри под председательством актрисы Аннетт Бенинг.





Программа (обновляется в режиме реального времени)

ОСНОВНОЙ КОНКУРС

Короче / Downsizing, режиссер Александр Пэйн (фильм открытия)



Human Flow, режиссер Ай Вейвей

Мать / Mother, режиссер Даррен Аронофски

Субурбикон / Suburbicon, режиссер Джордж Клуни

Форма воды / The Shape Of Water, режиссер Гильермо дель Торо

L’insulte, режиссер Зиад Дуэри

La Villa, режиссер Робер Гедигян



Положитесь на Пита / Lean On Pete, режиссер Эндрю Хэй

Mektoub, My Love: Canto Uno, режиссер Абделатиф Кешиш

Третье убийство / The Third Murder, режиссер Хирокадзу Корээда

Jusqu’a Le Garde, режиссер Ксавье Легран

Ammore E Malavita, режиссеры Марко и Антонио Манетти

Foxtrot, режиссер Самуэль Маоз

Три рекламных щита на границе Эббинга, Миссури / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, режиссер Мартин МакДона

Ханна / Hannah, режиссер Андреа Паллаоро

Jia Nian Hua (Angels Wear White), режиссер Вивиан Цюй

Una Famiglia, режиссер Себастьяно Роса

First Reformed, режиссер Пол Шредер

Sweet Country, режиссер Уорвик Торнтон



The Leisure Seeker, режиссер Паоло Вирдзи

Ex Libris - The New York Public Library, режиссер Фредерик Вайсман

ВНЕ КОНКУРСА (игровое кино)

Our Souls at Night, режиссер Ритеш Батра

Il Signor Rotpeter, режиссер Антониетта де Лилло

Victoria & Abdul, режиссер Стивен Фрирз

La Melodie, режиссер Рашид Хами

Outrage Coda, режиссер Такеши Китано

Loving Pablo, режиссер Фернандо Леон Де Араноа

Zama, режиссер Лукресия Мартель

Wormwood, режиссер Эррол Моррис

Diva!, режиссер Франческо Патьерно

Верный / Le FIdele, режиссер Михаэль Р. Роскам

Il Colore Nascosto Delle Cose, режиссер Сильвио Сольдини

Частная жизнь современной женщины / The Private Life of a Modern Woman, режиссер Джеймс Тобэк

Brawl in Cell Block 99, режиссер С. Крэйг Залер

ВНЕ КОНКУРСА (документальное кино)

Cuba and the Cameraman, режиссер Jon Alpert

My Generation, режиссер David Batty

Piazza Vittorio, режиссер Abel Ferrara

The Devil and Father Amorth, режиссер William Friedkin

This is Congo, режиссер Daniel McCabe

Ryuichi Sakamoto: Coda, режиссер Stephen Nomura Schible

Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey, режиссеры Andy Kaufman and Tony Clifton, Chris Smith

Happy Winter, режиссер Giovanni Totaro



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Casa d’Altri, режиссер Gianni Amelio

Michael Jackson’s Thriller 3D, режиссер John Landis

Making of Michael Jackson’s Thriller (1983), режиссер Jerry Kramer

ГОРИЗОНТЫ / HORIZONS

Disappearance, режиссер Ali Asgari

Especes Menacees, режиссер Gilles Bourdos

The Rape of Recy Taylor, режиссер Nancy Buirski

Caniba, Lucien Castaing-Taylor, режиссер Verena Paravel

Les Bienheureux, режиссер Sofia Djama

Marvin, режиссер Anne Fontaine

Invisible, режиссер Pablo Giorgelli

Brutti e Cattivi, режиссер Cosimo Gomez

The Cousin, режиссер Tzahi Grad

The Testament, режиссер Amichai Greenberg

No Date, No Signature, режиссер Vahid Jalilvand

Los Versos del Olvido, режиссер Alireza Khatami

The Night I Swam, режиссер Damien Manivel, Igarashi Kohei

Nico, 1988, режиссер Susanna Nicchiarelli

Krieg, режиссер Rick Ostermann

West of Sunshine, режиссер Jason Raftopoulos

Gatta Cenerentola, режиссеры Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone

Under the Tree, Hafsteinn Gunnar Sigurdsson

CINEMA NEL GIARDINO

Manuel, режиссер Dario Albertini

Controfigura, режиссер Ra di Martino

Woodshock, режиссеры Kate Mulleavy, Laura Mulleavy

Nato a Casal di Principe, режиссер Bruno Oliviero

Suburra – The Series, режиссеры Michele Placido, Andrea Molaioli, Giuseppe Capotondi

Tueurs, Francois, Troukens, режиссер Jean-Francois Hensgens

VENICE CLASSICS (DOCUMENTARY)

Light Years, режиссер Manuel Abramovich

Evviva Giuseppe, режиссер Stefano Consiglio

La Lucida Follia di Marco Ferreri, режиссер Selma Jean Dell’Olio

L’Utopie des Images de la Revolution Russe, режиссер Emmanuel Hamon

The Prince and the Dybbuk, режиссер Elwira Niewiera

La Voce di Fantozzi, режиссер Mario Sesti

This is the War Room!, режиссер Boris Hars-Tschachotin

SPECIAL DOCUMENTARY SCREENINGS

La Lunga Strada del Ritorno, режиссер Alessandro Blasetti

Barbiana ’65 La Lezione di Don Milani, режиссер Alessandro G. A. D’Alessandro

Lievito Madre, Le Ragazze del Secolo Scorso, режиссеры Concita de Gregorio, Esmeralda Calabria

BIENNALE COLLEGE

Beautiful Things,режиссер Georgio Ferrero

Shadeed Martyr, режиссер Mazen Khaled

Strange Colours, режиссер Alena Lodkina