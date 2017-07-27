2-й Уралкинофест: Первые подробности программы

26 июля 2017 года на пресс-конференции в ТАСС была частично объявлена программа 2-го Уральского открытого фестиваля российского кино, который пройдет в Екатеринбурге и городах Свердловской области с 2 по 8 сентября. Какие картины войдут в основной конкурс смотра, станет известно в середине августа, но уже обнародован состав внеконкурсных секций, ретроспектив и творческих вечеров.





Предполагается, что фильмы будут демонстрироваться в 20 кинозалах Екатеринбурга и области, при этом дирекция Уралкинофеста прилагает все усилия, чтобы увеличить охват и географию фестиваля.



«Мы представим программу «В ожидании октября». В этом году столетие революции и нам кажется это интересным. В программу войдут «Конец Санкт-Петербурга» Всеволода Пудовкина, «Агония» Элема Климова, «Цареубийца» Карена Шахназарова. Шахназаров очень хочет к нам приехать, не знаю, получится ли у него. И фильм «Романовы. Венценосная семья» Глеба Панфилова, президента нашего фестиваля», - сказал директор смотра Владимир Макеранец.



Также были анонсированы творческие вечера Александра Сокурова, куда войдут фильмы «Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст», «Пример интонации». Мастер также представит работы своих студентов.





12 фильмов, которые войдут в основной конкурс, будут объявлены в середине августа. Фильмы открытия и закрытия также будут объявлены позднее.

Во внеконкурсных программах уже заявлены:

ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА АЛЕКСАНДРА СОКУРОВА

«Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст», Программа студентов мастерской А.Сокурова.

ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА СЕРГЕЯ СОЛОВЬЕВА



«Егор Булычов и другие», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «АССА», «АССА-2», «Нежный возраст», «Анна Каренина», спектакль студентов С.Соловьева «Герой нашего времени», спектакль «Ужас» (В.Набоков).

ТЕАТРАЛЬНЫЙ АНТРАКТ



Видеоверсии: «Турандот». Опера Джакомо Пуччини (Театр «Геликон-опера»), «Обыкновенное чудо» (Театр на Дубровке), «Маскарад» (Александринский театр), «Монте-Кристо» (театр «Московская оперетта»), Граф Орлов (театр «Московская оперетта») и, по многочисленным просьбам, повтор показа мюзикла «Норд-Ост» (Театр на Дубровке).

ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА АЛЛЫ СУРИКОВОЙ



Алла Сурикова представит фильмы: «Две стрелы», «Чокнутые», «Вы не оставите меня», новый фильм «Любовь и сакс» и выступит в специальной программе фестиваля с творческим вечером «Искренне Ваша, Алла Сурикова».