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2-й Уралкинофест: Первые подробности программы



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27.07.2017 17:46:00

26 июля 2017 года на пресс-конференции в ТАСС была частично объявлена программа 2-го Уральского открытого фестиваля российского кино, который пройдет в Екатеринбурге и городах Свердловской области с 2 по 8 сентября. Какие картины войдут в основной конкурс смотра, станет известно в середине августа, но уже обнародован состав внеконкурсных секций, ретроспектив и творческих вечеров.

анонсирующая пресс-конференция 2-го Уральского открытого фестиваля российского кино, объявление первых подробностей программы

Предполагается, что фильмы будут демонстрироваться в 20 кинозалах Екатеринбурга и области, при этом дирекция Уралкинофеста прилагает все усилия, чтобы увеличить охват и географию фестиваля.  

«Мы представим программу «В ожидании октября». В этом году столетие революции и нам кажется это интересным. В программу войдут «Конец Санкт-Петербурга» Всеволода Пудовкина, «Агония» Элема Климова, «Цареубийца» Карена Шахназарова. Шахназаров очень хочет к нам приехать, не знаю, получится ли у него. И фильм «Романовы. Венценосная семья» Глеба Панфилова, президента нашего фестиваля», - сказал директор смотра Владимир Макеранец.

Также были анонсированы творческие вечера Александра Сокурова, куда войдут фильмы «Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст», «Пример интонации». Мастер также представит работы своих студентов. 

анонсирующая пресс-конференция 2-го Уральского открытого фестиваля российского кино, объявление первых подробностей программы

12 фильмов, которые войдут в основной конкурс, будут объявлены в середине августа. Фильмы открытия и закрытия также будут объявлены позднее.

Во внеконкурсных программах уже заявлены: 

ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА АЛЕКСАНДРА СОКУРОВА

«Молох», «Телец», «Солнце», «Фауст», Программа студентов мастерской А.Сокурова.

ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА СЕРГЕЯ СОЛОВЬЕВА

«Егор Булычов и другие», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «АССА», «АССА-2», «Нежный возраст», «Анна Каренина», спектакль студентов С.Соловьева «Герой нашего времени», спектакль «Ужас» (В.Набоков).

ТЕАТРАЛЬНЫЙ АНТРАКТ

Видеоверсии: «Турандот». Опера Джакомо Пуччини (Театр «Геликон-опера»), «Обыкновенное чудо» (Театр на Дубровке), «Маскарад» (Александринский театр), «Монте-Кристо» (театр «Московская оперетта»), Граф Орлов (театр «Московская оперетта») и, по многочисленным просьбам, повтор показа мюзикла «Норд-Ост» (Театр на Дубровке).

ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА АЛЛЫ СУРИКОВОЙ

Алла Сурикова представит фильмы: «Две  стрелы», «Чокнутые», «Вы не оставите меня»,  новый фильм «Любовь и сакс» и выступит в специальной программе фестиваля  с творческим вечером «Искренне Ваша, Алла Сурикова».




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