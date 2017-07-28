В Выборге почтят память Сергея Бодрова-младшего и покажут 130 фильмов

27 июля 2017 года в Москве прошла пресс-конференция, посвященная XXV фестивалю российского кино «Окно в Европу», который пройдет в городе Выборге Ленинградской области с 6 по 12 августа 2017 года. Организаторы представили программу, а также раскрыли другие смотра: состав жюри, фильмы открытия и закрытия, список участников внеконкурсной, деловой и развлекательной программ, а также расписание специальных показов и мастер-классов.

За семь дней работы фестиваля зрители увидят более 130 фильмов. Закрытие смотра состоится 12 августа и по традиции пройдет в стенах Выборгского замка.





По мнению организатором смотра, знаком времени возникновения фестиваля, который зарождался в начале 90-х, символом последнего 25-летия новейшей истории российского кино можно назвать кинематограф Алексея Балабанова. А его Данила Багров, сыгранный Сергеем Бодровым-мл., стал ярким и бесспорным героем своего странного и противоречивого времени. Образ Сергея Бодрова-мл., актера, режиссера, сценариста, который воплотил героя, олицетворяющего время, - стал символом 25-го «Окна в Европу».





ЖЮРИ XXV ФЕСТИВАЛЯ РОССИЙСКОГО КИНО «ОКНО В ЕВРОПУ»



Жюри конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры»

Рустам Ибрагимбеков (председатель)

Юсуп Разыков

Татьяна Колганова

Артур Смольянинов

Дмитрий Пучков

Роман Каримов



Жюри конкурса «Копродукция. Окно в мир»

Павел Финн – председатель жюри

Олег Березин

Михаил Брашинский



Жюри конкурса неигрового кино

Александр Городницкий – председатель жюри

Владислав Флярковский

Елена Демидова

Евгений Голынкин



Жюри конкурса анимационного кино

Андрей Хржановский – председатель жюри

Виктор Тихомиров

Дмитрий Высоцкий



На церемонии открытия фестиваля 6 августа будет показан фильм «ТО, ЧТО ВО МНЕ». Автор, режиссер, продюсер – Игорь Иванович (Гарик) Сукачев.



Фильмом закрытия программы «Игровое кино. Осенние премьеры» станет фильм «СЫН» режиссера Славы Росса. Фильм представят режиссер, продюсер Андрей Феофанов и актриса Мария Миронова.



КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ

В отборочную комиссию поступило около 60 заявок от создателей полнометражных игровых и неигровых проектов на участие в конкурсах «Игровое кино. Осенние премьеры» и «Копродукция. Окно в мир».

В конкурсную программу «Игровое кино. Осенние премьеры» вошло 11 картин, в программу «Копродукция. Окно в мир» - 9 картин.



ПРОГРАММА КОНКУРСА «ИГРОВОЕ КИНО. ОСЕННИЕ ПРЕМЬЕРЫ»

«АНАТОМИЯ ИЗМЕНЫ», режиссер Николай Дрейден

«ДЕВУШКА С КОСОЙ», режиссер Ольга Попова

«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР», режиссер Федор Константинович

«КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ», режиссер Александр Хант

«ЛАВСТОРИ», режиссер Петр Тодоровский

«ЛЕС», режиссер Роман Жигалов

«ЛОЖЬ ИЛИ ДЕЙСТВИЕ», режиссер Алексей Камынин

«НИЧЕЙ», режиссер Евгений Татаров

«ТО, ЧТО ВО МНЕ», режиссер Игорь (Гарик) Сукачев

«ХАРМС», режиссер Иван Болотников

«ЦЕНЗОР», режиссер Константин Шелепов



ПРОГРАММА КОНКУРСА «КОПРОДУКЦИЯ. ОКНО В МИР»

«ВАРШАВА», игровой, Россия-Эстония, режиссер Андрес Пуустумаа, продюсер Андрей Феофанов

«ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС КАЙСЫ», неигровой, Финляндия-Россия, режиссер Катья Гаурилофф, продюсеры Joonas Berghäll, Satu Majava, Татьяна Чистова

«ГОРНЫЕ ОГНИ», игровой, Россия-Испания, режиссеры Михаил Кукушкин, Томас Данн, продюсеры Александр Котелевский, Андрей Новиков, Ян Фишер-Романовский, Роджер Корби

«КРАСНЫЙ РУССКИЙ», игровой, Россия-Бразилия, режиссер Чарли Браун, продюсер Юлия Мишкинене

«ПЕСНИ АБДУЛА», неигровой, Россия-Франция, неигровой, режиссер Анна Моисеенко, продюсеры Вячеслав Рябков, Жан-Мари Барб

«ТО, ЧТО НИКТО НЕ ВИДИТ», игровой, Латвия-Россия, режиссер Станиславс Токаловс, продюсеры Гунтис Тректерис, Катерина Шпица

«УБЕЖДЕНИЯ», неигровой, Россия-Польша, режиссер Татьяна Чистова, продюсеры Maciek Hamela, Мария Чупринская, Влад Кеткович, Татьяна Чистова

«ЧУЖОЙ ДОМ», игровой, Грузия-Россия-Хорватия-Испания, режиссер Русудан Глурджидзе, продюсеры Зураб Магалашвили, Надежда Горшкова, Катерина Гечмен-Вальдек

«ЭЛИКСИР БЕССМЕРТИЯ», Россия-Индия, режиссер, продюсер Станислав Аистов



ПРОГРАММА КОНКУРСА «ВЫБОРГСКИЙ СЧЕТ»

В конкурс «ВЫБОРГСКИЙ СЧЕТ» XXV Фестиваля российского кино «Окно в Европу» вместе с фильмами основного конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры» вошли картины, отмеченные наградами отечественных и международных фестивалей, которые состоялись в период между фестивалями «Окно в Европу» (с осени 2016 года по 2017 год) и фильм программы «Гала-премьера»:

«АРИТМИЯ», режиссер Борис Хлебников

«КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ», режиссер Владимир Котт

«НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ», режиссер Аня Крайс

«СОФИЧКА», режиссер Кира Коваленко

«ТЕСНОТА», режиссер Кантемир Балагов

«ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО», режиссер Юсуп Разыков



ГАЛА-ПРЕМЬЕРА

«БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ», режиссер Марюс Вайсберг



МАСТЕРА



ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ

10-летие фильма «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ», показ фильма, картины представляют Сергей Мигицко, Алена Бабенко, Станислав Рядинский.



МИХАИЛ КАЛИК

50-летие фильма «ЛЮБИТЬ», встреча с актрисой Светланой Светличной.



ЮБИЛЕИ

20-летие фильма «ВРЕМЯ ТАНЦОРА», режиссёр Вадим Абдрашитов, сценарий Александра Миндадзе.



МАСТЕР-КЛАСС

В рамках фестиваля пройдет цикл «МАСТЕР-КЛАССОВ» с деятелями культуры и искусства:

7 августа – мастер-класс кинорежиссёра, сценариста, продюсера Карена Шахназарова

8 августа - мастер-класс писателя, поэта, публициста, журналиста, литературного критика, преподавателя литературы, радио- и телеведущего Дмитрия Быкова

10 августа - мастер-класс режиссера Вадима Абдрашитова



«СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗ». ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

1. Фильмы Некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации (фонд Александра Сокурова)»

«ПАСХА» (к/м игровой), режиссер Игорь Ольшанский

«MISE-EN-SCENE 2.11» (к/м игровой), режиссер Анатолий Бердюгин

Творческая встреча с АЛЕКСАНДРОМ СОКУРОВЫМ

2. «ЧЕЛОВЕК. ТРИЛОГИЯ» (док.), «МОЙ ДАГЕСТАН. ИСПОВЕДЬ» (док.), режиссер Мурад Ибрагимбеков

3. «АНДРЕЙ КУРАЕВ. ПРЯМАЯ РЕЧЬ» (док.), режиссер Виктор Тихомиров

4. «ПОСЛЕДНИЙ МУЖЧИНА» (док.), режиссер Елена Демидова

5. «ЛЯЛЯ. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ» (док.), режиссер Николай Макаров

6. «АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ. ОКЕАН ЖИЗНИ» (док.), режиссер Мария Жуковская-Рязанова



ВНЕКОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «ВЫБОРГСКАЯ ПРЕМЬЕРА»

«АННА КАРЕНИНА», режиссер Карен Шахназаров

«ГРАФОМАФИЯ», режиссеры Владимир Зайкин, Эдуард Радзюкевич

«ЖИЛИ-БЫЛИ», режиссер Эдуард Парри, продюсеры Федор Добронравов, Екатерина Сарычева

«МАМА ЛЮБА», режиссер Максим Демченко, автор сценария Аркадий Инин

«МАСТЕРСКАЯ», режиссер Владимир Алеников

«МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ», режиссер Элина Суни

«МОТЫЛЕК», режиссер Константин Худяков, продюсер Алена Бабенко

«ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛЛИВУДА», режиссер Роман Светлов

«ЧТО-ТО НЕ ТАК С РОДИТЕЛЯМИ», режиссер Таисия Игуменцева (Татьяна Капитан)