Фестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» масштабно отметит свой первый юбилей

С 25 по 31 августа 2017 года в Оренбурге и Оренбургская область пройдет X Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард». К своему первому юбилею смотр, ориентированный на фильмы Co-Production, стал заметным событием в культурной жизни не только в России, но и занял достойное место на карте международного фестивального движения между Европой и Азией.





10 лет назад организаторы фестиваля не случайно выбрали местом его проведения старинный русский город Оренбург. Исторически приграничное Оренбуржье является моделью конгломерата национальных культур, которая отражает цели и задачи кинофорума, несущего мультикультурный момент. Поскольку, зрителями фестиваля ежегодно становятся представители более 126 национальностей, проживающих в Оренбурге, в процессе селекции фильмов особое внимание уделяется проблемам «гуманного», «этнического», «национального» и «интернационального» в современном кино.



За годы проведения фестиваля в нём приняли участие кинематографисты более, чем из 50 стран мира, показано свыше тысячи фильмов зарубежных и российских режиссёров, прошло около 100 премьер. Уникальный Приз «Золотой Сарматский лев» уехал в 36 стран мира.



Лауреатам международной конкурсной программы и программы российского кино «Сплетённые параллели» вручается Приз «Золотой Сарматский лев» в номинациях лучший фильм, лучший режиссёр, лучший актёр и лучшая актриса. Любой из российских фильмов фестиваля может стать лауреатом Приза губернатора Оренбургской области «За лучший сценарий им. Алексея Саморядова». «Приза зрительских симпатий», Приза Гильдии киноведов и кинокритиков России «Слон», Приза президента фестиваля, Призов партнёров, спонсоров фестиваля и общественных организаций удостаиваются картины всех трёх конкурсных программ. Особый Приз фестиваля – «Золотой Сарматский лев за вклад в киноискусство».





Международное жюри X юбилейного кинофестиваля возглавит культовый кинорежиссёр, сценарист и художник из Казахстана Рустем Абдрашев. В состав жюри вошли: популярный австрийский актёр Вольфганг Черни, член FIPRESSI, филолог, киновед, журналист и писатель из Испании Ева Педро, польский кинокритик, журналист, программный директор международного кинофестиваля «Горизонты» во Вроцлаве Малгожата Садовска и известная российская актриса Эльвира Болгова.



В международном конкурсе представлено 10 картин, созданных кинематографистами Франции, Армении, Бельгии, России, Македонии, Литвы, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Ирана, Латвии, Италии, Австрии. В международном конкурсе представлен новый фильм Президента нашего фестиваля Татьяны Воронецкой «Белые ночи». Каждый фильм будет представлен его создателями.



Жюри российского конкурса «Сплетённые параллели» возглавит продюсер компании «Kazakhstan Cinema LTD» Диана Ашимова (Казахстан). В состав жюри вошли: российский киновед, продюсер, руководитель портала «ProfiCinema», преподаватель ВГИК им. С.А.Герасимова Нина Ромодановская, легендарный израильских режиссёр, сценарист, продюсер, журналист-военкор, фотограф Сергей Гранкин, а также, известный продюсер, директор кинопрокатной «Amadeus Entertainment» Иво Фиоренца из Италии. В российском конкурсе представлены 10 картин, половина из которых дебютные.





В программе «Актёр-Режиссёр», созданной на фестивале в 2015 году и, ставшей за два года одной из самых популярных у оренбургского зрителя и кинопрессы, участвуют картины, снятые актёрами. С этого года она называется «ШАГ» и становится конкурсной. В ней вручается Приз президента фестиваля – «Золотой Сарматский лев». В программе представлены как короткометражные картины, так и полнометражные, созданные актёрами Данилой Дунаевым, Владимиром Шевельковым, Эльвирой Болговой, Юлией Мельниковой, Кириллом Сафоновым, Александром Домогаровым и другими…



Ежегодно в программе смотра появляются новые секции. В этом году будет показана международная программа «Выбор FIPRESSI», подготовленная известным французским кинокритиком, членом FIPRESSI (международной ассоциации кинопрессы), Барбарой Лорей де Лашальер. Все фильмы стали лауреатами крупнейших мировых киносмотров, созданы женщинами из США, Бразилии и Аргентины, Франции, Грузии и рассказывают о женщинах.



Большой интерес ежегодно вызывают внеконкурсные программы, ретроспективы, программа «Сделано в России», где представлена продукция одной из известных и успешных кинокомпаний страны, тематические программы, национальное кино, авторское кино и т.д. В этом году организаторы решили расширить границы и представить продукцию одной из самых крупных компаний Казахстана «Kazakhstan Cinema LLP». Секцию «Из сердца Евразии» представит продюсер компании и председатель жюри российского конкурса «Сплетённые параллели» Диана Ашимова из Казахстана. В ней будут показаны четыре фильма культового казахского режиссёра Эрмека Турсунова, и другие картины компании.





В ночь с 28 на 29 августа в кинотеатре «Сокол» состоится «Ночь ужастиков», в которой зрители увидят три картины отечественных фильмов ужасов 2016-2017 годов.



Площадками фестиваля по традиции станут не только киноцентры и парки Оренбурга. Актёры и режиссёры проведут мастер-классы, творческие встречи и премьеры не только в Оренбурге, но и отправятся в самые отдалённые города и посёлки приграничного региона на автомобилях и вертолётах, собирая полные залы заинтересованных и благодарных зрителей Оренбуржья. Фестиваль с большим интересом принимает участие в социальной программе Оренбургской области, делая ежегодные творческие рейды в реабилитационные учреждения самой разной социальной направленности.



Торжественная церемония открытия пройдёт в Спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье», вмещающем до 4 тысяч человек, по традиции состоится «звездная дорожка» и концерт на площади, собирающей более 20 тысяч человек. Церемония закрытия фестиваля традиционно состоится в Оренбургском Драматическом театре им. М. Горького. После переноса сроков проведения фестиваля на «тёплый» период, показы российского кино проходят под открытым небом в одном из самых посещаемых парков Оренбурга «Салют, Победа!», а также традиционно в киноцентре «Космос» и кинотеатре «Сокол».





Помимо кинопрограммы, стало традиционным и плодотворным ежевечернее неформальное общение кинематографистов из самых разных стран мира на приёмах, проводимых оренбургскими партнёрами. Также обширна и увлекательная культурная программа фестиваля. Участники и гости фестиваля имеют уникальную возможность побывать в самых значимых местах Оренбуржья, постоять одной ногой в Азии, другой в Европе на мосту через реку Урал, где проходит граница этих двух регионов мира, посетить исторические места города, музеи, отдохнуть на солёном озере в знаменитом Соль-Илецке, окунуться в таинственный мир кинематографа на бывшей съемочной площадке фильма «Русский бунт» в Саракташе, вдохнуть горячий воздух золотых оренбургских степей, посетить знаменитые Святые пещеры Свято-Никольского монастыря в селе Покровка Новосергиевского района и многое другое.

Фестиваль создан Кинокомпаний «Россфильм», является четвёртым в мире по Евразийской тематике и проходит при поддержке Министерства культуры России, правительства Оренбургской области, генерального спонсора Клубного комплекса «ЯР». Президентом кинофестиваля является режиссер, продюсер, генеральный директор кинокомпании «Россфильм» Татьяна Воронецкая.