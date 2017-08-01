Кинофестиваль в Торонто откроется фильмом о легендарной теннисной «дуэли»

31 июля 2017 года организаторы 42-го Международного кинофестиваля в Торонто / Toronto International Film Festival объявили фильм открытия смотра. Фестиваль стартует 7 сентября с мировой премьеры спортивной драмы «Борг/Макинрой» (Borg/McEnroe) режиссера Януса Меца, главные роли в которой исполнили Шайа ЛаБаф и Сверрир Гуднасон. Картина рассказывает об одной из самых напряженных «дуэлей» в истории спорта – противостоянии двух известных теннисистов.





«Борг/Макинрой» - это очень мощное кино. Матч, который мы увидим в фильме, навсегда изменил теннис как вид спорта. Зрителям наверняка запомнятся выдающиеся актерские работы ЛаБафа и Гуднасона», - отметил Пирс Хендлинг, директор кинофестиваля в Торонто.



«Броненосец» Януса Меца – это захватывающий документальный фильм о войне, который получил приз недели критики в Каннах. Удивительно, как Мецу удалось привнести тот же накал страстей в новую работу – «Борг / Макинрой». Сцены на корте сняты как настоящие баталии, и постепенно мы проникаем вглубь характеров обоих игроков. Это было больше, чем простой конфликт между ледяным европейцем и импульсивным американцем», - сказал Кэмерон Бэйли, художественный директор TIFF.





Режиссер Янус Мец отметил: «Я чрезвычайно польщен, что мою работу выбрали фильмом открытия TIFF. Для меня это большой праздник и знак признания того, что актеры и съемочная группа поработали на славу. У нас были очень высокие амбиции и вместе мы прошли длинный путь. Я очень рад, что мы можем, наконец, позволить фильму выйти в мир. Я не мог и мечтать о лучшем способе сделать это, чем премьера в Торонто».



42-го Международного кинофестиваля в Торонто пройдет с 7 по 17 сентября 2017.

