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Кинофестиваль в Торонто откроется фильмом о легендарной теннисной «дуэли»



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01.08.2017 11:32:00

31 июля 2017 года организаторы 42-го Международного кинофестиваля в Торонто / Toronto International Film Festival объявили фильм открытия смотра. Фестиваль стартует 7 сентября с мировой премьеры спортивной драмы «Борг/Макинрой» (Borg/McEnroe) режиссера Януса Меца, главные роли в которой исполнили Шайа ЛаБаф и Сверрир Гуднасон. Картина рассказывает об одной из самых напряженных «дуэлей» в истории спорта – противостоянии двух известных теннисистов.

кадр из фильма Борг/Макинрой

В центре сюжета фильма «Борг/Макинрой» - эпическая борьба между шведской легендой тенниса Бьорном Боргом (Сверрир Гуднасон) и его величайшим противником, дерзким американцем Джоном Макинроем (Шайа ЛаБаф), которая развернулась во время чемпионата Уимблдона в 1980 году.

«Борг/Макинрой» - это очень мощное кино. Матч, который мы увидим в фильме, навсегда изменил теннис как вид спорта. Зрителям наверняка запомнятся выдающиеся актерские работы ЛаБафа и Гуднасона», - отметил Пирс Хендлинг, директор кинофестиваля в Торонто.
 
«Броненосец» Януса Меца – это захватывающий документальный фильм о войне, который получил приз недели критики в Каннах. Удивительно, как Мецу удалось привнести тот же накал страстей в новую работу – «Борг / Макинрой». Сцены на корте сняты как настоящие баталии, и постепенно мы проникаем вглубь характеров обоих игроков. Это было больше, чем простой конфликт между ледяным европейцем и импульсивным американцем», - сказал Кэмерон Бэйли, художественный директор TIFF.

кадр из фильма Борг/Макинрой

Режиссер Янус Мец отметил: «Я чрезвычайно польщен, что мою работу выбрали фильмом открытия TIFF. Для меня это большой праздник и знак признания того, что актеры и съемочная группа поработали на славу. У нас были очень высокие амбиции и вместе мы прошли длинный путь. Я очень рад, что мы можем, наконец, позволить фильму выйти в мир. Я не мог и мечтать о лучшем способе сделать это, чем премьера в Торонто».
 
42-го Международного кинофестиваля в Торонто пройдет с 7 по 17 сентября 2017.




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