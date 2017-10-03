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ПрофиСинема.ру
 

На Втором фестивале в Китае впервые вручили призы



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03.10.2017 10:26:00

30 сентября 2017 года в китайском городе Шэньян завершился 2-й фестиваль кино, культуры и искусства «Амурская осень в провинции Ляонин», в рамках которого впервые прошел конкурс российских и китайских короткометражных фильмов. Работы оценивало представительное жюри, состоящее из кинематографистов обеих стран. Фестиваль вызвал большой интерес как со стороны российских граждан, проживающих в Китае, так и китайцев.

2-й фестиваль кино, культуры и искусства Амурская осень в провинции Ляонин

Помимо короткометражного конкурса, состоящего из 10 российских и 9 китайских фильмов в программе было несколько неконкурсных показов полнометражных лент, в том числе спортивная драма «Коробка», прошлогодний победитель «Амурской осени», драма «Лиризмы» и ромком «Ставка на любовь» Артема Михалкова, который лично приехал в Шэньян представлять картину.

Усилиями российской и благовещенской дирекций, китайского оргкомитета, при неустанной поддержке Российского генерального консульства, во главе с Сергеем Пальтовым, фестиваль в Шэньяне год от года становится все более значимым культурным событием и вносит вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя нашими странами.

2-й фестиваль кино, культуры и искусства Амурская осень в провинции Ляонин, президент смотра Сергей Новожилов

На церемонии закрытия, помимо четырех основных призов было вручено несколько дипломов, в том числе генеральным консулом Сергеем Пальтовым.

Призы первого российско-китайского конкурса короткометражных фильмов в рамках фестиваля кино и культуры «Амурская осень в Ляонине»:

Гран-при - фильму «Я тебя вижу», режиссер Денис Кудрявцев (Россия)
Лучший режиссер - Ольга Дибцева, фильм «Добрый день» (Россия)
За лучшую мужскую роль - актеру Лю Ючань, фильм «Песнь семи ветров» (Китай)
За лучшую женскую роль - актрисе Глафире Тархановой, фильм «Чудная баба», режиссер Данила Дунаев (Россия)

Специальные дипломы жюри
фильму «Ладонь», режиссер Максим Мышанский (Россия)
Специальный диплом «За реализацию художественного образа счастья» фильму «Почта счастья», режиссер Лиан Цян (Китай)
Специальный диплом «За создание мистического образа» актрисе Инне Степановой за роль в фильме «Чудная баба», режиссер Данила Дунаев (Россия)
Специальный диплом «За идею»  - фильм «Ладонь», режиссер Максим Мышанский




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