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Премьера документального фильма Наталии Назаровой «ВоваНина» состоится на «Артдокфесте»



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04.12.2017 12:29:00

8 декабря 2017 года в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоится премьера документального фильма «ВоваНина» режиссера Наталии Назаровой. Показ пройдет в рамках специальной программы «Спецпоказы» 11-ого Международного фестиваля документального кино «Артдокфест». Фильм создан при участии Киностудии им. М. Горького. Новая картина Наталии Назаровой, режиссера фильмов «Фрида на фоне Фриды» и «Если бы не Коля Шатров» повествует о жизни, творчестве и любви двух московских художников Владимира Сальникова и Нины Котёл. По словам авторов, фильм опровергает категоричный постулат легендарной Марины Абрамович о том, что «художник не может любить художника».

кадр из фильма ВоваНина

Фильм затрагивает различные пласты творчества Владимира Сальникова и Нины Котёл, раскрывая перед зрителем парадоксальное, волнующее и эмоциональное полотно, которое побуждает зрителя не только к искусствоведческому, но и экзистенциальному размышлению.

«Володя Сальников был провокатором не только в своем творчестве. Он умел провоцировать к творчеству и других. У него как будто был внутренний сканер, чувствительный к чужому нераскрытому потенциалу. Именно он порекомендовал мне в свое время «заняться Фридой Кало». Результатом этого побуждения стал мой первый документальный фильм. Кто бы тогда мог подумать, что мне предстоит сделать фильм о самом Володе, но уже после его ухода…», - говорит режиссер фильма Наталия Назарова.

Премьера фильма Наталии Назаровой «ВоваНина» пройдет в рамках фестиваля «Артдокфест».

Сбор гостей — 18:30. Начало — 19:30.




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