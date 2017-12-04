Фильмом открытия Берлинале 2018 впервые станет анимационная картина

4 декабря 2017 года организаторы 68-го Берлинского международного кинофестиваля / 68th Berlin International Film Festival (15-25 февраля) назвали фильм открытия смотра. Им станет новая картина режиссера Уэса Андерсона «Собачий остров» (Isle of Dogs). Мировая премьера этой анимационной ленты состоится 15 февраля в Berlinale Palast.



«Собачий остров» рассказывает историю 12-летнего мальчика Атари, пустившегося в путешествие по Японии в поисках своего друга – собаки Рекса. Среди артистов озвучания – Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон, Лив Шрайбер, Билл Мюррей, Боб Балабан, Джефф Голдблюм, Скарлетт Йоханссон, Тильда Суинтон, Кен Ватанабе, Акира Ито, Грета Гервиг, Фрэнсис Макдорманд, Ф. Мюррей Абрахам, Йоко Оно, Харви Кейтель и другие.





Всего в конкурсе Берлинале в разные годы участвовали три фильма Уэса Андерсона: «Семейка Тененбаум» (2002), «Водная жизнь» (2005) и «Отель «Гранд Будапешт»» (2014) – последняя картина открывала 64-й Берлинале и завоевала Гран-при жюри.



«Я чрезвычайно рад, что новая работа Уэса Андерсона вновь откроет Берлинале. Это будет первая анимационная лента, когда-либо становившаяся фильмом открытия Берлинского кинофестиваля. Уверен, что картина покорит сердца зрителей», – отмечает директор Берлинале Дитер Косслик.



Производством ленты занималась компания Indian Paintbrush, фильм снят на лондонской студии 3 Mills Studios. Продюсеры – Скотт Рудин, Стивен Рейлс и Джереми Доусон. Исполнительными продюсерами выступили Кристофер Фиссер, Хеннинг Молфентер и Чарли Вебкен (Studio Babelsberg). Fox Searchlight Pictures выступит международным дистрибьютором картины в партнерстве с Indian Paintbrush.



«Собачий остров» выйдет на экраны США 23 марта 2018 года. В других странах релиз картины запланирован на апрель 2018. В России лента выйдет 3 мая (дистрибьютор – 20 Век Фокс).