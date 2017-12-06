Кинофестиваль «Движение» переехал с апреля на сентябрь

5 декабря 2017 года руководство 6-ого Национального кинофестиваля дебютов «Движение» объявило об изменении дат проведения смотра в 2018 году в связи со сдвигом дат Московского Международного кинофестиваля, который перенесли с июня на апрель. Новый выпуск «Движения» пройдет в Омске с 26 по 30 сентября 2018. Прием заявок будет открыт 2 апреля и продлится до 13 августа.



Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» на протяжении пяти лет открывает новые имена в российском кинематографе, расширяя грани отечественного кино и выводя дебютантов на международный уровень. Многие победители фестиваля «Движение» не только в дальнейшем участвуют в международных смотрах, но и получают там заслуженное признание.





Картину режиссера Ани Крайс «Нашла коса на камень», получившую гран-при в прошлом году, удостоили двумя призами за лучший сценарий и за лучший дебют на 25-ом фестивале российских фильмов в Онфлере в этом году. Кроме того, в октябре фильм вышел в российский прокат в одной из крупнейших сетей кинотеатров Каро в рамках проекта «КАРО.Арт».





7 декабря «КАРО.Арт» также подарит зрителям возможность увидеть в прокате дебютную картину Дмитрия Давыдова «Костёр на ветру», получившую 3 приза на фестивале «Движение». Фильм был также признан лучшим на 5-ом Якутском международном кинофестивале.





Картина Леры Сурковой «Язычники», ставшая лауреатом в номинации «лучший сценарий», получила приз зрительских симпатий на 16-м международном кинофестивале дебютного кино «Начало». Кроме того, «Язычники» вместе с другим призером фестиваля «Движение» картиной Влада Фурмана «Гупёшка» (приз за лучшую женскую роль – актриса Нелли Попова) участвовали в Неделе российского кино в Лондоне.





Президентом фестиваля является актер, режиссер и сценарист Артём Михалков, генеральный продюсер – Полина Зуева, программный директор – кинокритик Стас Тыркин. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России и правительства Омской области.