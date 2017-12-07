Дитер Косслик не станет продлять свой контракт с Берлинале

6 декабря 2017 года нынешний директор Берлинского международного кинофестиваля / Berlin International Film Festival Дитер Косслик отреагировал на открытое письмо немецких режиссеров, призывавших сменить руководство Берлинале и провести «капитальный ремонт» смотра. Он заявил, что не станет продлять свой контракт, истекающий в мае 2019 года, пишет издание FilmFestivals .



«Я понимаю, что эти режиссеры хотят прозрачности, когда дело доходит до процесса реформирования Берлинале. Будущее фестиваля – это вопрос, имеющий огромное значение для всех нас, и он находится в ведении министра и Уполномоченной Федерального правительства по культуре и СМИ (BKM) Моники Грюттерс. Мой контракт заканчивается 31 мая 2019 года. Наблюдательный совет попросил меня представить предложение по потенциальной реструктуризации Берлинского кинофестиваля. Я сделаю это – и это предложение будет полностью независимым от меня лично», - заявил Косслик.



Следующего директора Берлинале выберет Моника Грюттерс.



Напоминаем, что очередной – 68-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет в столице Германии с 15 по 25 февраля 2018 года. Президентом жюри основного конкурса станет немецкий режиссер, сценарист, композитор и продюсер Том Тыквер.