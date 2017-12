Остросоциальное кино и проблемы женщин - в фокусе фестиваля «Сандэнс» 2018

С 18 по 28 января 2018 года в штате Юта пройдет фестиваль независимого кино Sundance. Уже известны почти все фильмы программ. В конце ноября фестиваль анонсировал участников игровых и документальных конкурсов, а на днях – программ короткометражного кино, специальных событий и новой секции Indie Episodic, посвященной телеконтенту. Сетку фестиваля еще ждут некоторые дополнения, но анализируя даже то, что есть, очевидно: «Сандэнс» с его стремлением поддерживать женщин-кинопроизводителей и его интересом к таким темам, как, например, сексуальное насилие, в этом году угадал общественно-политическую повестку дня как-то особенно снайперски.



Российский след





Сначала о российском участии. В одном из четырех главных разделов, в конкурсе мирового документального кино, заявлена лента российско-американского производства «Наш новый президент» (Our New President) Максима Поздоровкина. Фильм анонсируется как история президентских выборов в США глазами российских медиа, ужасающая и уморительная, представляющая собой сатирический портрет наших СМИ, индустрии фейковых новостей и современных методов ведения информационной войны.

Это не первое присутствие Поздоровкина на фестивале. В 2013 году в Юте состоялась премьера его с Майком Лернером «Показательного процесса: Истории Pussy Riot» - фильм получил специальный приз жюри. Годом позже тут показали его «Пресловутого мистера Бута». Эта совместная с Тони Гербером работа была посвящена судьбе Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной продажи оружия колумбийским повстанцам.

Кроме фильма о неожиданном культе президента Трампа в России других отечественных лент в фестивальных программах нет. Но есть кое-что, что имеет к нашей стране отношение. В том же разделе мировой документалистики заявлен проект «Genesis 2.0» швейцарца Кристиана Фрая и россиянина Максима Арбугаева, размышление о жизни охотников в Сибири и о вероятности клонирования мамонта. Фрая в Парк-Сити знают, он не раз участвовал в конкурсе и даже получал тут приз за режиссуру. В программе мирового игрового кино покажут кубинско-канадский «Un Traductor» Родриго и Себастиана Барриусо, основанную на реальных событиях ленту о том, как профессор русской литературы Гаванского университета должен был работать переводчиком с детьми-жертвами аварии на Чернобыльской АЭС, которых отправили на Кубу для лечения.

Громкие имена





Из известных авторов в программе немедленно привлекает внимание имя Гаса Ван Сента. В разделе Premieres покажут его фильм «Don't Worry, He Won't Get Far on Foot». Лента основана на автобиографии художника и музыканта Джона Каллахана, чуждого в своем творчестве многих табу, в частности тех, что касаются людей с ограниченными возможностями. Он был частично парализован в результате аварии и использовал рисование как терапию. Свободомыслие Каллахана даже стало поводом для протестов жителей в его родном городе. Голливуд присматривался к книге с момента ее публикации в конце 90-х. В результате фильм сделал Ван Сент, а в главной роли снялся Хоакин Феникс. В других ролях – Джона Хилл, Руни Мара, Джек Блэк, Удо Кир.

Интересны сразу несколько режиссерских дебютов известных актеров. В программе американского игрового кино – «Wildlife» Пола Дано, семейная драма с Джейком Джилленхолом и Кэри Маллиган. Идрис Эльба свой первый режиссерский опыт представит в конкурсе мирового игрового кино. Его Yardie – рассказ о восхождении ямайца с лондонских улиц к вершинам мира наркоторговли и основан на литературной сенсации 1992г., романе британца ямайского происхождения Виктора Хэдли. «The Happy Prince» Руперта Эверетта о последних днях жизни Оскара Уайльда, как и фильм Ван Сента, покажут в разделе Premieres. Эверетт тут и режиссер, и сценарист, и исполнитель главной роли.



В Premieres, представляющей самые ожидаемые фильмы года по версии «Сандэнса», анонсирован в том числе эксцентричный вестерн «Damsel» Дэвида и Нэйтона Зеллнеров с Робертом Паттинсоном и Мией Васиковской. И «Colette» Уоша Уэстмоленда о французской писательнице, которая начинала свою карьеру, вынужденная публиковать романы от имени мужа. Уэстмоленд – тот самый человек, который на пару со своим постоянным соавтором Ричардом Глацером несколько лет назад выпустил «Все еще Элис» с Джулианной Мур, и эта роль принесла ей оскаровскую статуэтку. Глацер два года назад умер, теперь Уэстмоленд работает один, в главной роли на сей он раз снял Киру Найтли.



Один из самых интригующих фильмов нынешнего фестиваля также представлен именно в Premieres. Это новая работа Дебры Граник, в анонсе обозначенная как «Безымянный проект». Ее «Зимняя кость» когда-то практически стала началом карьеры Дженнифер Лоуренс (хотя мы помним, конечно, и «Пылающую равнину» Гильермо Арриага, где Лоуренс не потерялась рядом с Ким Бэйсингер и Шарлиз Терон). На этот раз в драме об отце и дочери Граник работала с новой юной актрисой, с 17-летней новозеландкой Томасин Маккензи, для которой это первая главная роль в полном метре.





И еще два фильма, на которые стоит обратить особое внимание. «I Think, We’re Alone Now» Рид Морано участвует в конкурсе американского игрового кино. Известный оператор, Морано не новичок в режиссуре, кроме того, она работала над несколькими эпизодами «Рассказа служанки», важнейшего сериала нынешнего года. В ее новом фильме, постапокалиптической истории о двух выживших после некоего глобального потрясения, сыграли Питер Динклейдж и Эль Фаннинг. А в самой вызывающей фестивальной программе Midnight покажут «Assassination Nation», триллер о четырех девочках-подростках, чьи личные данные похитил хакер. Фильм снял Сэм Левинсон, сын Барри Левинсона, начавший карьеру со съемок в папиных работах, несколько лет назад он выиграл на «Сандэнсе» приз за сценарий и вот возвращается в Юту.

Какие из этих картин попадут в российский прокат, пока предсказать трудно, но это могут быть совсем уж неожиданные проекты. Например, российский дистрибьютор (Сinema Prestige) уже есть у «Пирсинга» с Мией Васиковской и Кристофером Эбботтом, заявленного в той же Midnight психотриллера по роману Рю Мураками.



Самый «женский» фестиваль





Тематически «Сандэнс» тяготеет к фильмам о чем-то общественно важном. В его программах нынешнего года сюжеты в диапазоне от силового воздействия на геев («The Miseducation of Cameron Post» Дезире Акхаван) до интернет-цензуры («The Cleaners» Морица Ризевика). Есть фильмы, связанные с событиями в Юте. Это, например, «Quiet Heroes» Бена Луина и «Believer» Дона Аротта из документальной части Premieres. Первый – рассказ о больнице в Юте, которая единственная в мормонском штате в 80-е и 90-е гг. соглашалась работать с больными СПИДом. Второй – об отношении церкви мормонов к геям.



В программах нынешнего года много кинопортретов. «The Catcher Was a Spy» - о бейсболисте Морисе Берге, который работал на разведслужбы США во время Второй Мировой и сыграл важную роль в атомной гонке. «Hal» Эми Скотт - Хэле Эшби, одном из гениев «Нового Голливуда». «Kailash» Дерека Доннена – о Кайлаше Сатьяртхи, лауреате Нобелевской премии мира и самом известном детском правозащитнике.





В числе портретов и вообще во всех программах фестиваля много историй о сильных, сложных, обиженных женщинах. Или сделанных женщинами. Документальные ленты о таких персонах, как Вивиен Вествуд, Джейн Фонда и живущей в психиатрической клинике культовой японской художнице Яёи Кусама. «Lizzie» Крейга Макнейлла с Хлоей Севиньи и Кристен Стюарт – о жизни Лиззи Борден и убийстве, связанном с ее именем. «Ophelia» Клер Маккарти с Дэйзи Ридли, Наоми Уоттс и Клайвом Оуэном – трактовка «Гамлета» с точки зрения Офелии.

Ну и пара фильмов, которые, конечно, были отобраны заранее, а работа над ними началась еще раньше. Но попали в десятку они именно сейчас, в связи с нынешней чередой обвинений в домогательствах и насилии, сотрясающих Голливуд. В разделе американского документального кино состоится премьера «Seeing Allred» Софи Сартейн о Глории Олрейд, которой сегодня 76 и которая все еще статусный американский адвокат в области прав женщин. Она специализируется на темах сексуального насилия, а также дискриминации на рабочем месте, работала и с «голливудскими» делами. «А Half The Picture» Эми Адрион – большой документальный проект о женщинах в Голливуде.



У «Сандэнса» репутация самого сбалансированного с гендерной точки зрения из крупнейших мировых фестивалей. В 2013-ом, например, вообще половина всех конкурсных фильмов в разделе американского игрового кино была снята женщинами. Что отразилось и на распределении призов в тот год. Но с точки зрения стремительной голливудской карьеры удачливее всех оказался Райан Куглер, который после своего тогдашнего полнометражного дебюта «Станция «Фрутвейл» получил в работу «Крид: Наследие Рокки», а сейчас все ждут его «Черную Пантеру». Гендерный дисбаланс в американской киноиндустрии сохраняется. По итогам 2016, лишь 7% из 250 самых кассовых фильмов года были сделаны женщинами. И вряд ли ситуация в 2017-ом сильно изменилась. Дело, разумеется не в пресловутом «снимайте лучше», а в том, что женщинам Голливуд все еще со скрипом доверяет крупные проекты. И «Half The Picture», похоже, и об этом тоже. То, что делает в этом отношении «Сандэнс», поддерживая независимое кино, которое сделано женщинами и продвигая саму тему гендерного неравенства, бесценно.





То, что это тренд нынешнего фестиваля, отмечали в своих интервью директор «Сандэнса» Джон Купер и программный директор Тревор Грот. «Думаю, что художники всегда впереди, они всегда обращали внимание на проблемы своего времени и пытались размышлять о них, - говорит Грот. – Мы ощущали это в прошлом году в связи с Трампом, мы чувствуем это и сегодня в связи с множеством проблем женщин, таких, как сексуальное насилие».



Фестиваль независимого кино Sundance пройдет в Парк-Сити (Юта) с 18 по 28 января. В этом году в его сетке заявлено 110 фильмов из 29 стран, 99 – это мировые премьеры, 47 сделаны дебютантами. По итогам фестиваля вручаются награды жюри, а также призы зрительских симпатий. Внеконкурсные показы проходят в рамках секций NEXT, Spotlight, Midnight, Premieres и Documentary Premieres. Полная программа кинофестиваля будет известна в середине декабря.