«Артдокфест» и «Лавровая ветвь» 2017 объявили лауреатов

12 декабря 2017 года в Москве подвел итоги своей работы 11-й Международный фестиваль документального кино «Артдокфест», самый крупный смотр неигрового кино в России. В этом году в конкурсе, помимо российских лент, были представлены фильмы из Украины, Латвии, Беларуси, США, Германии, Румынии, Франции, Нидерландов, Болгарии, Израиля, Бельгии, Канады, Дании и Гватемалы – всего 21 лента. Обладателем Гран-при стала картина Алены ван дер Хорст «Любовь – это картошка».



Всего в программах кинофорума были представлены 136 фильмов из 30 стран, в том числе 21 картина – в основном конкурсе. За 7 дней состоялись более 180 сеансов.





Победители фестиваля «Артдокфест»:



Гран-при – «Любовь – это картошка», режиссер Алена ван дер Хорст, Нидерланды



Лучший документальный фильм – «Пятерка», режиссер Михаил Горобчук, Россия



Специальный приз жюри – «Обезьяна, страус и могила», режиссер Олег Мавроматти, Израиль-США-Болгария



Диплом жюри – «Кино для Карлоса», режиссер Ренато Боррайо Серрано, Россия



Лауреатов определило жюри под председательством заслуженного учителя России, победителя первого конкурса «Лидер образования России» Сергея Казарновского. В выборе победителей ему помогали журналист, дизайнер, главный редактор журнала «Мезонин» Наталья Барбье и поэт, журналист, актриса Вера Полозкова.





Лауреаты премии «Лавровая ветвь»



Премия «За вклад в кинолетопись»

Марина Александровна Разбежкина



Лучший арт-фильм

«Полет пули», режиссер Беата Бубенец, Россия, Латвия



Лучший кинофильм

«Форсаж. Возвращение», режиссер Наталия Гугуева, Россия



Лучший телефильм

«Cаша Соколов. Последний русский писатель», авторы фильма Николай Картозия и Антон Желнов, режиссер Илья Белов, Россия



Лучший научно-популярный, просветительский фильм (им. Льва Николаева)

«Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии», режиссеры Станислав Ставинов, Андрей Тимощенко, Россия



Лучший дебют

«Терапия», режиссер Юлия Серьгина, Россия.