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ПрофиСинема.ру
 

«Артдокфест» и «Лавровая ветвь» 2017 объявили лауреатов



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13.12.2017 13:42:00

12 декабря 2017 года в Москве подвел итоги своей работы 11-й Международный фестиваль документального кино «Артдокфест», самый крупный смотр неигрового кино в России. В этом году в конкурсе, помимо российских лент, были представлены фильмы из Украины, Латвии, Беларуси, США, Германии, Румынии, Франции, Нидерландов, Болгарии, Израиля, Бельгии, Канады, Дании и Гватемалы – всего 21 лента. Обладателем Гран-при стала картина Алены ван дер Хорст «Любовь – это картошка».

Всего в программах кинофорума были представлены 136 фильмов из 30 стран, в том числе 21 картина – в основном конкурсе. За 7 дней состоялись более 180 сеансов. 

фрагмент ки-арта фильма Любовь - это картошка

Победители фестиваля «Артдокфест»:

Гран-при – «Любовь – это картошка», режиссер Алена ван дер Хорст, Нидерланды 

Лучший документальный фильм – «Пятерка», режиссер Михаил Горобчук, Россия

Специальный приз жюри – «Обезьяна, страус и могила», режиссер Олег Мавроматти, Израиль-США-Болгария 

Диплом жюри – «Кино для Карлоса», режиссер Ренато Боррайо Серрано, Россия

Лауреатов определило жюри под председательством заслуженного учителя России, победителя первого конкурса «Лидер образования России» Сергея Казарновского. В выборе победителей ему помогали журналист, дизайнер, главный редактор журнала «Мезонин» Наталья Барбье и поэт, журналист, актриса Вера Полозкова.

кадр из фильма Форсаж. Возвращение

Лауреаты премии «Лавровая ветвь»

Премия «За вклад в кинолетопись»
Марина Александровна Разбежкина

Лучший арт-фильм
«Полет пули», режиссер Беата Бубенец, Россия, Латвия

Лучший кинофильм
 «Форсаж. Возвращение», режиссер Наталия Гугуева, Россия

Лучший телефильм
«Cаша Соколов. Последний русский писатель», авторы фильма Николай Картозия и Антон Желнов, режиссер Илья Белов, Россия

Лучший научно-популярный, просветительский фильм (им. Льва Николаева)
 «Жизнь с бактериями. Записки о микробиологии», режиссеры Станислав Ставинов, Андрей Тимощенко, Россия

Лучший дебют
«Терапия», режиссер Юлия Серьгина, Россия.




Просмотров: 261   |      


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