23-й фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» наградил победителей

15 декабря 2017 года в Большом зале Центрального Дома кинематографистов прошла церемония награждения призёров XXIII Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». По традиции на смотре работало несколько жюри: общественных организаций, Гильдии киноведов и кинокритиков, жюри документального и жюри игрового конкурса. В этом году участники всех жюри отмечали, что программа была невероятно сильной, очень сложно было сделать выбор. «Программа порадовала нас мощью и качеством фильмов, - отметил член жюри документального конкурса, режиссёр Вадим Абдрашитов. – Почти каждый фильм заслуживал отдельной специальной награды».





Главный приз «Сталкер» за лучший документальный фильм был присуждён картине режиссёра Вячеслава Орехова «Крестьянин». «Всякий документальный фильм очень многим обязан своему герою, - сказал, вручая награду, член жюри, президент Фонда защиты гласности, режиссёр Алексей Симонов. – Герой этого фильма – совершенно удивительный человек. Самое удивительное в нём - простота. Он просто живёт, философствует, стрижёт своих овец. Он просто настоящий, большой, красивый человек».





Приз «Сталкер» за лучший игровой фильм разделили два фильма: «Чужой дом» (режиссёр Русудан Глурджидзе) и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» (режиссёр Александр Хант).



«Я думаю, что кино надо делать вместе, - сказал, получая награду, продюсер и актёр фильма «Чужой дом» Зураб Магалашвили. – Сейчас люди отдаляются друг от друга. А у нас, представителей разных стран, есть возможность работать вместе. Эту картину делали кинематографисты из четырёх стран – Грузия, Россия, Хорватия, Испания. Я уверен, что без культурного диалога, без общения между собой кинематографистов разных стран, успеха не будет».





«Я очень рад, что сегодня в зале так много людей, - сказал, получая приз, режиссёр Александр Хант. – Это очень приятно и, я думаю, значимо для фестиваля, который посвящён правам человека. Отдельное спасибо я хочу сказать за документальный конкурс, потому что документальному кино гораздо сложней, чем игровому, а оно больше занимается проблемными темами».





В завершении церемонии президент кинофестиваля «Сталкер», президент Гильдии кинорежиссёров России, народный артист СССР, режиссёр Марлен Хуциев вручил приз Гильдии кинорежиссёров России Павлу Чухраю за фильм «Холодное танго».





XXIII Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» проходил с 10 по 15 декабря. За шесть дней на фестивальных площадках в Центральном Доме кинематографистов, Центральном Доме журналиста, Государственном музее истории ГУЛАГа и Библиотеке киноискусства им. С.М.Эйзенштейна был показан 71 фильм. В конкурсной программе - 65 фильмов, из них: 13 полнометражных, 24 короткометражных игровых, 28 документальных фильмов. В информационной программе было представлено 2 фильма, в международной - 4. Показы фестиваля в эти дни посетило более 15 000 зрителей.





ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРИЗЕРОВ:

Жюри игрового кино в составе кинорежиссёров Валерия Ахадова, Алексея Мурадова, Андрея Осипова, Ларисы Садиловой присудило награды:

ПРИЗ «СТАЛКЕР» ЗА ЛУЧШИЙ ИГРОВОЙ ФИЛЬМ

«ЧУЖОЙ ДОМ», Грузия/Россия/Испания/Хорватия, режиссер Русудан Глурджидзе

«КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ», режиссер Александр Хант

ПРИЗ ДЕБЮТ-«СТАЛКЕР»

Игровому фильму «ЯЗЫЧНИКИ», режиссер Лера Суркова

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ИМЕНИ АНАТОЛИЯ ПРИСТАВКИНА

Юсупу Разыкову за фильм «ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО» за глубокое и художественно убедительное проникновение в психологию человека прошлого, отвергнутого реалиями действительности

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ ФРИДА ЗА ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ

Алексею Бородачеву - фильм «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ»

ПРИЗ «СТАЛКЕР» КОРОТКИЙ МЕТР

фильму «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ», режиссер Анна Симакова

Специальный диплом жюри:

«СЛУШАЙ СЕРДЦЕМ», режиссер Алена Штумф - за редкую способность слушать сердцем

Жюри неигрового кино в составе: кинорежиссёров Вадима Абдрашитова, Алексея Симонова, Евгения Цымбала, продюсера Раисы Фоминой присудило награды:

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ «СТАЛКЕР» за лучший документальный фильм

«КРЕСТЬЯНИН», режиссер Вячеслав Орехов

ПРИЗ «СТАЛКЕР»

Документальному фильму «СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ», режиссер Сергей Поздняков

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ имени СЕРГЕЯ ГОВОРУХИНА

Документальному фильму «ОДНО ЖЕЛАНИЕ», режиссер Виталий Дубинин

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ имени ГЕОРГИЯ ЖЖЕНОВА

Документальному фильму «Я ДОЛЖНА РАССКАЗАТЬ», режиссер Сергей Кудряшов

ДИПЛОМЫ ЖЮРИ:

Документальному фильму «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. МУСЛЮМОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ», режиссер Роберт Карапетян - за бесстрашие авторской позиции.

Документальному фильму «ДОРОГА ЖИЗНИ ВАЛЕРИЯ ПАНЮШКИНА», режиссер Олеся Фокина за талантливый рассказ об уникальной жизненной позиции.

Документальному фильму «ДИССЕРНЕТ. ЭВОЛЮЦИЯ АЛЬТРУИЗМА», режиссер Дмитрий Завильгельский за вклад в борьбу с жуликами науки.

Документальному фильму «ЗЕБРА», режиссер Борис Дворкин за откровенный рассказ об острейшей проблеме времени.

Документальному фильму «НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ: «Я НЕ ГЕРОИНЯ»», режиссеры Кирилл Сахарнов, Ксения Сахарнова за вклад в сохранение драматических страниц истории.

Документальному фильму «СУДЬБА», режиссер Вахтанг Микеладзе за принципиальное внимание к роли личности в нашей истории

Жюри общественных организаций (Татьяна Бахмина, Елена Гришина, Наталия Дзядко, Ирина Ерёмина) присудило следующие награды:

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ имени правозащитницы ЛАРИСЫ БОГОРАЗ

Документальному фильму «ОДНА СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ», режиссер Игорь Полещук

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ имени правозащитника ФЕЛИКСА СВЕТОВА

Документальному фильму «КОГДА НАСТУПИЛО УТРО», режиссер Александр Завин

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Документальному фильму «20 СУДЕБ И ОДНА ЖИЗНЬ», режиссер Григорий Илугдин за яркое раскрытие темы силы духа, оптимизма и служения Отечеству людей с ограниченными возможностями здоровья

УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ООН ПО ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ В РФ (УВКБ ООН)

Документальному фильму «БЕЖАТЬ ОТ ВОЙНЫ», режиссеры Мария Иванова, Николай Викторов

СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РФ (УВКПЧ ООН)

Документальному фильму «РАДИО К», режиссер Юлия Герра

ПРОГРАММНОГО ОФИСА СОВЕТА ЕВРОПЫ В РФ

Документальному фильму «ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВА. ПО СТАРШИНСТВУ МЫСЛИ», режиссер Аким Салбиев

ПОСОЛЬСТВА КОРОЛЕВСТВА НИДЕРЛАНДОВ В РФ

режиссеру Анастасии Штандке за документальный фильм «А КАКОЙ ТЫ?» за красоту человеческую на коротком кинематографическом пространстве.

ПОСОЛЬСТВА КАНАДЫ В РФ

Документальному фильму «ВРЕМЯ ГАВАВОХТА», режиссер Валерий Кудинов

Награды Гильдии киноведов и кинокритиков (в состав жюри вошли Александр Колбовский, Леонид Павлючик, Нина Ромодановская, Елена Уварова):

Специальный приз «Слон»

Документальному фильму «ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ», режиссер Андрей Осипов

Дипломы Гильдии киноведов и кинокритиков

Документальному фильму «БЕЖАТЬ ОТ ВОЙНЫ», режиссеры Мария Иванова, Николай Викторов

Документальному фильму «ОДНА СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ», режиссер Игорь Полещук

Документальному фильму «КОГДА НАСТУПИЛО УТРО», режиссер Александр Завин

ПРИЗ ГИЛЬДИИ КИНОРЕЖИССЁРОВ РОССИИ

Игровому фильму «ХОЛОДНОЕ ТАНГО», режиссер Павел Чухрай

ДИПЛОМ ГИЛЬДИИ КИНОРЕЖИССЁРОВ РОССИИ

Игровому фильму «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ», режиссер Александр Касаткин