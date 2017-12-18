Берлинале 2018: В программу «Панорама» вошел новый фильм Тимура Бекмамбетова

15 декабря 2017 года организаторы 68-го Берлинского международного кинофестиваля / 67th Berlin International Film Festival (15-25 февраля 2018 года) обнародовали часть программы киносмотра – стали известны 11 картин секции «Панорама», среди которых фильм «Профайл» Тимура Бекмамбетова – копродукция США, Великобритании и Кипра. Главные роли в фильме исполнили Валин Кэйн, Шазад Латиф, Кристин Адамс, Морган Уоткинс и Амир Рахимзаде.
«Это игровой фильм, сделанный в уникальном формате, который называется «скрин-лайф». Действие разворачивается исключительно на экране компьютера главной героини, - рассказал Бекмамбетов
ТАСС, добавив, что над картиной велась работа в течение года. - Я работал как продюсер, также над картиной трудились российские сценаристы и специалисты по монтажу».
В программу «Панорама» традиционно отбираются новые независимые и авторские фильмы, которые поднимают противоречивые темы или имеют нетрадиционный эстетический стиль. Как правило, эти ленты вызывают большой резонанс в киносообществе и активно обсуждаются.
Картины, вошедшие в программу «Панорама»:
L'Animale – Австрия
Режиссер Катарина Макштейн
Мировая премьера
Bixa Travesty (Tranny Fag) – Бразилия
Режиссеры Клаудия Присцилла, Кики Гойфман
Документальный фильм
Мировая премьера
Ex Pajé (Ex Shaman) – Бразилия
Режиссер Луис Болоньези
Документальный фильм
Мировая премьера
Malambo, el hombre bueno (Malambo, the Good Man) – Аргентина
Режиссер Сантьяго Лоса
Мировая премьера
Obscuro Barroco – Франция / Греция
Режиссер Евангелиа Краниоти
Документальный фильм
Мировая премьера
La omisión (The Omission) – Аргентина / Нидерланды / Швейцария
Режиссер Sebastián Schjaer
Мировая премьера
Профайл / Profile – США / Великобритания / Кипр
Режиссер Тимур Бекмамбетов
Мировая премьера
River's Edge – Япония
Режиссер Исао Юкисада
Международная премьера
That Summer – Швеция / Дания / США
Режиссер Горан Хьюго Олссон
Документальный фильм
Европейская премьера
Yocho (Yocho (Foreboding)) – Япония
Режиссер Киёси Куросава
Европейская премьера
Zentralflughafen THF (Central Airport THF) – Германия / Бразилия / Франция
Режиссер Карим Айнуз
Документальный фильм
Мировая премьера