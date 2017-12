Берлинале 2018: В программу «Панорама» вошел новый фильм Тимура Бекмамбетова

15 декабря 2017 года организаторы 68-го Берлинского международного кинофестиваля / 67th Berlin International Film Festival (15-25 февраля 2018 года) обнародовали часть программы киносмотра – стали известны 11 картин секции «Панорама», среди которых фильм «Профайл» Тимура Бекмамбетова – копродукция США, Великобритании и Кипра. Главные роли в фильме исполнили Валин Кэйн, Шазад Латиф, Кристин Адамс, Морган Уоткинс и Амир Рахимзаде.

«Это игровой фильм, сделанный в уникальном формате, который называется «скрин-лайф». Действие разворачивается исключительно на экране компьютера главной героини, - рассказал Бекмамбетов ТАСС , добавив, что над картиной велась работа в течение года. - Я работал как продюсер, также над картиной трудились российские сценаристы и специалисты по монтажу».



В программу «Панорама» традиционно отбираются новые независимые и авторские фильмы, которые поднимают противоречивые темы или имеют нетрадиционный эстетический стиль. Как правило, эти ленты вызывают большой резонанс в киносообществе и активно обсуждаются.



Картины, вошедшие в программу «Панорама»:



L'Animale – Австрия

Режиссер Катарина Макштейн

Мировая премьера



Bixa Travesty (Tranny Fag) – Бразилия

Режиссеры Клаудия Присцилла, Кики Гойфман

Документальный фильм

Мировая премьера



Ex Pajé (Ex Shaman) – Бразилия

Режиссер Луис Болоньези

Документальный фильм

Мировая премьера



Malambo, el hombre bueno (Malambo, the Good Man) – Аргентина

Режиссер Сантьяго Лоса

Мировая премьера



Obscuro Barroco – Франция / Греция

Режиссер Евангелиа Краниоти

Документальный фильм

Мировая премьера



La omisión (The Omission) – Аргентина / Нидерланды / Швейцария

Режиссер Sebastián Schjaer

Мировая премьера



Профайл / Profile – США / Великобритания / Кипр

Режиссер Тимур Бекмамбетов

Мировая премьера



River's Edge – Япония

Режиссер Исао Юкисада

Международная премьера



That Summer – Швеция / Дания / США

Режиссер Горан Хьюго Олссон

Документальный фильм

Европейская премьера



Yocho (Yocho (Foreboding)) – Япония

Режиссер Киёси Куросава

Европейская премьера



Zentralflughafen THF (Central Airport THF) – Германия / Бразилия / Франция

Режиссер Карим Айнуз

Документальный фильм

Мировая премьера