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ПрофиСинема.ру
 

Берлинале 2018: В программу «Панорама» вошел новый фильм Тимура Бекмамбетова



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18.12.2017 11:37:00

15 декабря 2017 года организаторы 68-го Берлинского международного кинофестиваля / 67th Berlin International Film Festival (15-25 февраля 2018 года) обнародовали часть программы киносмотра – стали известны 11 картин секции «Панорама», среди которых фильм «Профайл» Тимура Бекмамбетова – копродукция США, Великобритании и Кипра. Главные роли в фильме исполнили Валин Кэйн, Шазад Латиф, Кристин Адамс, Морган Уоткинс и Амир Рахимзаде.

«Это игровой фильм, сделанный в уникальном формате, который называется «скрин-лайф». Действие разворачивается исключительно на экране компьютера главной героини, - рассказал Бекмамбетов ТАСС, добавив, что над картиной велась работа в течение года. - Я работал как продюсер, также над картиной трудились российские сценаристы и специалисты по монтажу».

В программу «Панорама» традиционно отбираются новые независимые и авторские фильмы, которые поднимают противоречивые темы или имеют нетрадиционный эстетический стиль. Как правило, эти ленты вызывают большой резонанс в киносообществе и активно обсуждаются.

Картины, вошедшие в программу «Панорама»:

L'Animale – Австрия
Режиссер Катарина Макштейн
Мировая премьера

Bixa Travesty (Tranny Fag) – Бразилия
Режиссеры Клаудия Присцилла, Кики Гойфман
Документальный фильм
Мировая премьера

Ex Pajé (Ex Shaman) – Бразилия
Режиссер Луис Болоньези
Документальный фильм
Мировая премьера

Malambo, el hombre bueno (Malambo, the Good Man) – Аргентина
Режиссер Сантьяго Лоса
Мировая премьера

Obscuro Barroco – Франция / Греция
Режиссер Евангелиа Краниоти
Документальный фильм
Мировая премьера

La omisión (The Omission) – Аргентина / Нидерланды / Швейцария
Режиссер Sebastián Schjaer
Мировая премьера

Профайл / Profile – США / Великобритания / Кипр
Режиссер Тимур Бекмамбетов
Мировая премьера

River's Edge – Япония
Режиссер Исао Юкисада
Международная премьера

That Summer – Швеция / Дания / США
Режиссер Горан Хьюго Олссон
Документальный фильм
Европейская премьера

Yocho (Yocho (Foreboding)) – Япония
Режиссер Киёси Куросава
Европейская премьера

Zentralflughafen THF (Central Airport THF) – Германия / Бразилия / Франция
Режиссер Карим Айнуз
Документальный фильм
Мировая премьера




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