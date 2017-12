Фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего – в основном конкурсе Берлинале 2018

18 декабря 2017 года стали известны первые десять фильмов основного конкурса 68-го Берлинского международного кинофестиваля / 67th Berlin International Film Festival (15-25 февраля 2018 года). Среди них – новая работа Алексея Германа-младшего «Довлатов». Также в программе картины Гаса Ван Сента, Бенуа Жако, Томаса Стубера, Филипа Грёнинга, Изабель Койшет и других известных режиссеров.





Сюжет картины «Довлатов» охватывает несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова в 1971 году. К этому времени Довлатов уже достаточно активно пишет рассказы, однако их не публикуют ни в одном журнале Советского Союза. В эти четыре дня герой оказывается вовлечён в события, каждое из которых внутренне подводит его к выводу: чтобы состояться как писатель, нужно идти своим путём и не слушать ничьих советов. Круговорот парадоксальных ситуаций, разговоры с Бродским, светская жизнь Ленинграда, кафе «Сайгон», Большой Драматический театр времен расцвета, киностудия «Ленфильм», чтение стихов, музыка, ремесло журналиста, все это делает фильм «Довлатов» не только биографической драмой, но и портретом эпохи. Главную роль в ленте исполнил Милан Марич.



Первые фильмы основного конкурса Берлинале 2018:



Don't Worry, He Won't Get Far on Foot – США

Режиссер Гас Ван Сент

Международная премьера



Довлатов / Dovlatov – Россия / Польша / Сербия

Режиссер Алексей Герман-младший

Мировая премьера



Ева / Eva – Франция

Режиссер Бенуа Жако

Мировая премьера



Моя дочь / Figlia mia – Италия / Германия / Швейцария

Режиссер Лаура Биспури

Мировая премьера



In den Gängen (In the Aisles) - Германия

Режиссер Томас Стубер

Мировая премьера



Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot - Германия

Режиссер Филип Грёнинг

Мировая премьера



Twarz (Mug) - Польша

Режиссер Малгожата Шумовска

Мировая премьера

Berlinale Special Gala



Книжный магазин / The Bookshop – Испания / Великобритания / Германия

Режиссер Изабель Койшет

Немецкая премьера



Das schweigende Klassenzimmer (The Silent Revolution) – Германия

Режиссер Ларс Крауме

Мировая премьера