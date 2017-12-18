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ПрофиСинема.ру
 

Фильм «Довлатов» Алексея Германа-младшего – в основном конкурсе Берлинале 2018



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18.12.2017 16:30:00

18 декабря 2017 года стали известны первые десять фильмов основного конкурса 68-го Берлинского международного кинофестиваля / 67th Berlin International Film Festival (15-25 февраля 2018 года). Среди них – новая работа Алексея Германа-младшего «Довлатов». Также в программе картины Гаса Ван СентаБенуа Жако, Томаса Стубера, Филипа ГрёнингаИзабель Койшет и других известных режиссеров.

на съемках фильма Довлатов

Сюжет картины «Довлатов» охватывает несколько дней из жизни писателя Сергея Довлатова в 1971 году.  К этому времени Довлатов уже достаточно активно пишет рассказы, однако их не публикуют ни в одном журнале Советского Союза. В эти четыре дня герой оказывается вовлечён в события, каждое из которых внутренне подводит его к выводу: чтобы состояться как писатель, нужно идти своим путём и не слушать ничьих советов. Круговорот парадоксальных ситуаций, разговоры с Бродским, светская жизнь Ленинграда, кафе «Сайгон», Большой Драматический театр времен расцвета, киностудия «Ленфильм», чтение стихов, музыка, ремесло журналиста, все это делает фильм «Довлатов» не только биографической драмой, но и портретом эпохи. Главную роль в ленте исполнил Милан Марич.

Первые фильмы основного конкурса Берлинале 2018:

Don't Worry, He Won't Get Far on Foot – США
Режиссер Гас Ван Сент
Международная премьера

Довлатов / Dovlatov – Россия / Польша / Сербия
Режиссер Алексей Герман-младший 
Мировая премьера

Ева / Eva – Франция
Режиссер Бенуа Жако 
Мировая премьера

Моя дочь / Figlia mia – Италия / Германия / Швейцария
Режиссер Лаура Биспури
Мировая премьера

In den Gängen (In the Aisles) - Германия
Режиссер Томас Стубер 
Мировая премьера

Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot - Германия
Режиссер Филип Грёнинг
Мировая премьера

Twarz (Mug) - Польша
Режиссер Малгожата Шумовска
Мировая премьера
Berlinale Special Gala

Книжный магазин / The Bookshop – Испания / Великобритания / Германия
Режиссер Изабель Койшет
Немецкая премьера

Das schweigende Klassenzimmer (The Silent Revolution) – Германия
Режиссер Ларс Крауме
Мировая премьера




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Фильм: «Довлатов»  

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