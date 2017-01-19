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EFM 2017: Первые подробности программы Drama Series Days



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19.01.2017 14:00:00

С 9 по 17 февраля 2017 года состоится первый крупный кинорынок года – Европейский кинорынок (EFM), проходящий в рамках 67-го Берлинского Международного кинофестиваля / Berlin International Film Festival. EFM – одна из самых важных платформ для реализации международных прав на аудиовизуальный контент. 

В этом году EFM расширяется как в пространстве, так и по содержанию. Ставшая за два года проведения невероятно популярной программа Drama Series Days, представленная на Берлинском рынке копродукции, в этом году расширится и переедет на новую площадку. Мероприятия, посвященные игровым телесериалам, пройдут с 13 по 15 февраля в Zoo Palast. Там же пройдет и Berlinale Co-Production Market.

Drama Series Days – это специализированная площадка, которая приглашает кинематографистов, байеров, продавцов, производителей, редакторов, финансистов высококачественных сериалов собраться вместе, чтобы поделиться своими знаниями и идеями и представить новый сериальный контент.

Уже объявлены первые подробности программы Drama Series Days, которая обещает быть невероятно интересной.

15 февраля в рамках CoPro Series семь международных проектов сериалов примут участие в питчинге с целью поиска партнеров. Мероприятие пройдет в Zoo Palast совместно с Норвежским киноинститутом.

Проекты, отобранные в CoPro Series 2017:
«Freud» (Bavaria Fernsehproduktion & Satel Film), Германия / Австрия
«Cognition» (Catalyst Global Media & A Better Tomorrow Films), Великобритания / США
«Omerta» (Caviar), Бельгия
«Metro» (Kelija), Франция
«State of Happiness» (Maipo Film), Норвегия
«Hausen» (Tanuki Films), Болгария
Warrior (Miso Film), Дания
  
Состоятся рыночные показы 20 сериалов из разных стран мира, успешная отраслевая тусовка на международной арене будет расширена и дополнена новой программой конференций.

20 новые сериалы из Аргентины, Бразилии, Германии, Дании, Франции, Исландии, Израиля, Канады, Нидерландов, Швеции и США будут представлены байерам с 13 по 15 февраля в Zoo Palast. Они посвящены широкому кругу тем и демонстрируют высокий уровень качества. В создании проектов принимали участие такие известные компании, как Global Screen, Red Arrow, Studio Canal, eOne, DR, Keshet, Lagardère, Sony TV, ITV, Dutch Features и TV Globo.

Впервые насыщенная программа конференций состоится 13 и 14 февраля в Zoo Palast, где новейшие тенденции и разработки – от прогнозируемых сдвигов в жанрах, популярности, новых схемах финансирования европейских сериалов – будут представлены и обсуждены экспертами в этой области.

13 февраля (понедельник)
13.00 – открытие Drama Series Days
13.30 – Как вывести свой сериал на мировой уровень? Стратегии совместного производства, финансирования и дистрибьюции 
14.30 – Новые рубежи: создание оригинального контента в Мексике и Латинской Америке
15.30 – Поиск финансирования для европейских сериалов

14 февраля (вторник)
13.00 – Берлин на экране: Дух времени в сериалах
14:00 – В фокусе – UFA: Лучшие драмы для международного рынка
15:00 – Расширение сегмента платного телевидения: Чего от него ждать?

Кроме того, в понедельник, 13 февраля в рамках программы Berlinale Talents пройдет презентация и обсуждение условий производства шпионского сериала Berlin Station – немецкие члены съемочной группы подробно расскажут о всех деталях производственного цикла. Сериал производства США был полностью снят в прошлом году в Берлине.




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