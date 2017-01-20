Отраслевые дебаты на EFM 2017: Онлайн-дистрибьюция, проблемы и возможности киноиндустрии Арабского мира и инновации в продажах и маркетинге

С 10 по 12 февраля 2017 года, вот уже десятый раз подряд состоятся EFM Industry Debates – три панельные дискуссии с ведущими экспертами ТВ и кинематографа, фокусом которых станут актуальные вопросы кино и медиа-индустрии.



Первая панельная дискуссия рассматривает вопрос, в какой степени цифровая дистрибьюция может быть успешной, в частности для независимых кинопродюсеров. Вторая дискуссия посвящена киноиндустрии Арабского мира, его проблемам и перспективам. Наконец, значимость и необходимость инноваций в области продаж и маркетинга киноконтента будет рассматриваться в рамках третьей дискуссии.



Отраслевые дебаты пройдут в Gropius Mirror Restaurant.

Программа EFM Industry Debates:



Пятница, 10 февраля 2017, 16.00–17.00

Онлайн-дистрибьюция: Обещания и реальность



Онлайн-дистрибьюция обещает стать спасителем независимого кинопроизводства, обеспечивая ему глобальную аудиторию, даже для самую нишевых арт-хаусных фильмов и телевизионных постановок. Но насколько это соответствует реальности? Как могут независимые продюсеры лучше использовать Интернет как для финансирования производства, так и для того, чтобы окупить свои инвестиции? И как инди-продюсер или режиссер могут оценить реальную стоимость своих фильмов на мировом рынке?



Модератор: Скотт Роксборро (The Hollywood Reporter)



Суббота, 11 февраля 2017, 16.00–17.00

Новые перспективы: проблемы и возможности в арабской киноиндустрии



Арабский кинорынок существенно вырос за последние годы. Но этот рост не был равномерным – например, произошло значительное увеличение экранов и объема инвестиций в таких областях, как Персидский залив, но в таких странах, как Египет, ситуация остается плачевной. Между тем, арабские продюсеры и режиссеры уже столкнулись с такими творческими и коммерческими вызовами, как платное телевидение и SVOD. Каковы перспективы региона? На панельной дискуссии будут представлены свежие данные об арабском кинематографе, а участники обсудят, как лучше ориентироваться на этом рынке.



Модератор: Ник Виварелли (Variety)



Воскресение, 12 февраля 2017, 16.00–17.00

Инновации в маркетинге 2017: Как сдвинуть дело с мертвой точки и заставить работать?



Благодаря новой платформе EFM Horizon Европейский кинорынок предлагает различные инициативы, направленные на анализ того, какой будет киноиндустрия будущего. EFM Horizon призвана рассказать о новейших технологических разработок и перспективных направлений, чтобы воспользоваться преимуществами сетей в секторах, смежных с аудио-визуальной индустрией. Панель познакомит предпринимателей со стратегиями, которые будут определять будущее в сфере дистрибьюции и маркетинга фильмов и потенциально привлекать новую аудиторию. Новая инициатива под названием Propellor Film Tech Hub , партнером-учредителем которой является EFM, запускает программу для изучения развития новых типов дистрибьюции и маркетинга, и представит свою стратегию на 2017 и 2018 годы.



Модератор: Венди Митчелл (Screen International).

Дебаты в шестой раз организует IFA – ведущая Всемирная выставка бытовой техники и потребительской электроники, являющаяся официальным партнером EFM Industry Debates.



С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте EFM .