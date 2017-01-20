    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Год кино
 
Кинобизнес
 
  




 
 
Подписка
 

Отраслевые дебаты на EFM 2017: Онлайн-дистрибьюция, проблемы и возможности киноиндустрии Арабского мира и инновации в продажах и маркетинге



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу

20.01.2017 11:23:00

С 10 по 12 февраля 2017 года, вот уже десятый раз подряд состоятся EFM Industry Debates – три панельные дискуссии с ведущими экспертами ТВ и кинематографа, фокусом которых станут актуальные вопросы кино и медиа-индустрии. 

Первая панельная дискуссия рассматривает вопрос, в какой степени цифровая дистрибьюция может быть успешной, в частности для независимых кинопродюсеров. Вторая дискуссия посвящена киноиндустрии Арабского мира, его проблемам и перспективам. Наконец, значимость и необходимость инноваций в области продаж и маркетинга киноконтента будет рассматриваться в рамках третьей дискуссии.

Отраслевые дебаты пройдут в Gropius Mirror Restaurant.

Программа EFM Industry Debates:

Пятница, 10 февраля 2017, 16.00–17.00
Онлайн-дистрибьюция: Обещания и реальность

Онлайн-дистрибьюция обещает стать спасителем независимого кинопроизводства, обеспечивая ему глобальную аудиторию, даже для самую нишевых арт-хаусных фильмов и телевизионных постановок. Но насколько это соответствует реальности? Как могут независимые продюсеры лучше использовать Интернет как для финансирования производства, так и для того, чтобы окупить свои инвестиции? И как инди-продюсер или режиссер могут оценить реальную стоимость своих фильмов на мировом рынке?

Модератор: Скотт Роксборро (The Hollywood Reporter)

Суббота, 11 февраля 2017, 16.00–17.00
Новые перспективы: проблемы и возможности в арабской киноиндустрии

Арабский кинорынок существенно вырос за последние годы. Но этот рост не был равномерным – например, произошло значительное увеличение экранов и объема инвестиций в таких областях, как Персидский залив, но в таких странах, как Египет, ситуация остается плачевной. Между тем, арабские продюсеры и режиссеры уже столкнулись с такими творческими и коммерческими вызовами, как платное телевидение и SVOD. Каковы перспективы региона? На панельной дискуссии будут представлены свежие данные об арабском кинематографе, а участники обсудят, как лучше ориентироваться на этом рынке.

Модератор: Ник Виварелли (Variety)

Воскресение, 12 февраля 2017, 16.00–17.00
Инновации в маркетинге 2017: Как сдвинуть дело с мертвой точки и заставить работать?

Благодаря новой платформе EFM Horizon Европейский кинорынок предлагает различные инициативы, направленные на анализ того, какой будет киноиндустрия будущего. EFM Horizon призвана рассказать о новейших технологических разработок и перспективных направлений,  чтобы воспользоваться преимуществами сетей в секторах, смежных с аудио-визуальной индустрией. Панель познакомит предпринимателей со стратегиями, которые будут определять будущее в сфере дистрибьюции и маркетинга фильмов и потенциально привлекать новую аудиторию. Новая инициатива под названием Propellor Film Tech Hub, партнером-учредителем которой является EFM, запускает программу для изучения развития новых типов дистрибьюции и маркетинга, и представит свою стратегию на 2017 и 2018 годы.

Модератор: Венди Митчелл (Screen International).

Дебаты в шестой раз организует IFA – ведущая Всемирная выставка бытовой техники и потребительской электроники, являющаяся официальным партнером EFM Industry Debates.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте EFM.




Просмотров: 155   |      




Все статьи по теме Берлинский международный кинофестиваль

20.01.2017Берлинале 2017: Конкурсная программа сформирована
19.01.2017EFM 2017: Первые подробности программы Drama Series Days
18.01.2017Берлинале 2017: Сформирована программа Panorama Dokumente
17.01.2017Берлинале 2017: Четыре российских фильма в программе о коренных народах Севера
12.01.2017Рынок копродукции Берлинале: Новые проекты Агнешки Холланд, Ганса Петтера Моланда и Ивана И. Твердовского

Все статьи по теме Европейский кинорынок / European film market (EFM)

19.01.2017EFM 2017: Первые подробности программы Drama Series Days
12.01.2017Рынок копродукции Берлинале: Новые проекты Агнешки Холланд, Ганса Петтера Моланда и Ивана И. Твердовского
20.12.2016Европейский кинорынок расширяется
13.11.2016Найден режиссер байопика Джона Р. Р. Толкина
26.08.2016Берлинский рынок копродукции: Новые возможности для полнометражных игровых проектов со всего мира

  Кинорынки
 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006