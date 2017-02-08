102-й Кинорынок: Первые подробности программы

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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 102 РОССИЙСКОГО КИНОРЫНКА (RFM)
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26 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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14:00
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Заезд в гостиницу
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15:00-18:00
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Регистрация участников
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Застройка, репетиции.
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27 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК
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09:30-18:00
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Регистрация участников (1 этаж Делового центра, Рэдиссон)
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА («Зал Толстой», 2 этаж)
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11:00
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Семинар
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12:30
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Семинар
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13:30
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Семинар
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ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИЙ (Концертный зал)
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уточняется
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Презентация компании CAPELLA FILM
Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.
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уточняется
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Презентация компании «Экспонента фильм»
Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.
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уточняется
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Презентация компании «Парадиз»
Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.
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уточняется
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Презентация компании «Люксор дистрибьюшн».
Показ фильма «О любви», режиссер В. Бортко
Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.
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уточняется
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Презентация MEGOGO DISTRIBUTION
Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.
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уточняется
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Презентация УОЛТ ДИСНЕЙ СТУДИОС СОНИ ПИКЧЕРЗ РЕЛИЗИНГ
Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.
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28 февраля, ВТОРНИК
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10:00-18:00
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Регистрация участников (1 этаж Делового центра, Рэдиссон)
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ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИЙ (Концертный зал)
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10:00
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Презентация компании «Синема Престиж».
Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.
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11:00
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Презентация компании «Каропрокат».
Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.
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13:45
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Презентация компании «Наше кино».
Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.
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16:00-21:00
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Презентация компании UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL (РОССИЯ). Показы фильмов.
Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.
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1 марта, СРЕДА
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10:00-18:00
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Регистрация участников (1 этаж Делового центра, Рэдиссон)
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Программа презентаций (Концертный зал)
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11:00-14:00
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Презентация компании «Каро Премьер».
Показ фильма.
Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.
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14:30-15:30
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Презентация компании BAZELEVS
Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.
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16:00-19:30
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Презентация компании «Централ Партнершип».
Показ фильма.
Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.
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20:00
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Выездное мероприятие. Подробная информация будет опубликована дополнительно.
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2 марта, ЧЕТВЕРГ
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до 12:00
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Выезд из гостиницы