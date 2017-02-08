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102-й Кинорынок: Первые подробности программы



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08.02.2017 14:27:00

С 26 февраля по 1 марта 2017 года в Москве, в Деловом центре гостиницы Рэдиссон Славянская (пл. Европы, 2) пройдет 102-й Российский Кинорынок / Russian Film Market. Ожидается, что более 4000 профессионалов рынка примут участие в семинарах, скринингах и дискуссиях. Программа Кинорынка в настоящее время формируется, но уже известно, какие дистрибьюционные компании представят свои новые релизы, а также какие мероприятия деловой программы и специальные события ждут гостей Кинорынка в дни его работы.

Внимание! В программе возможны изменения. Следите за обновлениями.


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 102 РОССИЙСКОГО КИНОРЫНКА (RFM)


26 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ

14:00

Заезд в гостиницу

15:00-18:00

Регистрация участников

 

Застройка, репетиции.

27 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК

09:30-18:00

Регистрация участников (1 этаж Делового центра, Рэдиссон)

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА («Зал Толстой», 2 этаж)

11:00

Семинар

12:30

Семинар

13:30

Семинар

ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИЙ (Концертный зал)

            уточняется

Презентация компании CAPELLA FILM

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

          уточняется

Презентация компании «Экспонента фильм»

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

уточняется

Презентация компании «Парадиз»

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

уточняется

Презентация компании «Люксор дистрибьюшн».

Показ фильма «О любви», режиссер В. Бортко

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

уточняется

Презентация MEGOGO DISTRIBUTION

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

уточняется

Презентация УОЛТ ДИСНЕЙ СТУДИОС СОНИ ПИКЧЕРЗ РЕЛИЗИНГ

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

28 февраля, ВТОРНИК

10:00-18:00

Регистрация участников (1 этаж Делового центра, Рэдиссон)

ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИЙ (Концертный зал)

10:00

Презентация компании «Синема Престиж».

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

11:00

Презентация компании «Каропрокат».

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

13:45

Презентация компании «Наше кино».

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

16:00-21:00

Презентация компании UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL (РОССИЯ). Показы фильмов.

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

1 марта, СРЕДА

10:00-18:00

Регистрация участников (1 этаж Делового центра, Рэдиссон)

Программа презентаций (Концертный зал)

11:00-14:00

Презентация компании «Каро Премьер».

Показ фильма.

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

14:30-15:30

Презентация компании BAZELEVS

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

16:00-19:30

Презентация компании «Централ Партнершип».

Показ фильма.

Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni.

20:00

Выездное мероприятие. Подробная информация будет опубликована дополнительно.

2 марта, ЧЕТВЕРГ

до 12:00

Выезд из гостиницы

Во время перерывов участники Кинорынка могут выбрать место для ланча или обеда в ресторанах гостиницы «Редисон» на линии 1-го этажа: Mukuzani, Sumosan, «Талавера».

Ознакомиться с регламентом для Экспонентов и Покупателей




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