102-й Кинорынок: Первые подробности программы

С 26 февраля по 1 марта 2017 года в Москве, в Деловом центре гостиницы Рэдиссон Славянская (пл. Европы, 2) пройдет 102-й Российский Кинорынок / Russian Film Market. Ожидается, что более 4000 профессионалов рынка примут участие в семинарах, скринингах и дискуссиях. Программа Кинорынка в настоящее время формируется, но уже известно, какие дистрибьюционные компании представят свои новые релизы, а также какие мероприятия деловой программы и специальные события ждут гостей Кинорынка в дни его работы.



Внимание! В программе возможны изменения. Следите за обновлениями.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 102 РОССИЙСКОГО КИНОРЫНКА (RFM)

26 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14:00 Заезд в гостиницу 15:00-18:00 Регистрация участников Застройка, репетиции. 27 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК 09:30-18:00 Регистрация участников (1 этаж Делового центра, Рэдиссон) ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА («Зал Толстой», 2 этаж) 11:00 Семинар 12:30 Семинар 13:30 Семинар ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИЙ (Концертный зал) уточняется Презентация компании CAPELLA FILM Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. уточняется Презентация компании «Экспонента фильм» Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. уточняется Презентация компании «Парадиз» Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. уточняется Презентация компании «Люксор дистрибьюшн». Показ фильма «О любви», режиссер В. Бортко Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. уточняется Презентация MEGOGO DISTRIBUTION Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. уточняется Презентация УОЛТ ДИСНЕЙ СТУДИОС СОНИ ПИКЧЕРЗ РЕЛИЗИНГ Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 28 февраля, ВТОРНИК 10:00-18:00 Регистрация участников (1 этаж Делового центра, Рэдиссон) ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИЙ (Концертный зал) 10:00 Презентация компании «Синема Престиж». Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 11:00 Презентация компании «Каропрокат». Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 13:45 Презентация компании «Наше кино». Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 16:00-21:00 Презентация компании UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL (РОССИЯ). Показы фильмов. Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 1 марта, СРЕДА 10:00-18:00 Регистрация участников (1 этаж Делового центра, Рэдиссон) Программа презентаций (Концертный зал) 11:00-14:00 Презентация компании «Каро Премьер». Показ фильма. Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 14:30-15:30 Презентация компании BAZELEVS Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 16:00-19:30 Презентация компании «Централ Партнершип». Показ фильма. Демонстрация осуществляется с использованием цифрового проектора Сhristie и экрана Harkness Screen Clarus 170. 3D-технология предоставлена компанией Volfoni. 20:00 Выездное мероприятие. Подробная информация будет опубликована дополнительно. 2 марта, ЧЕТВЕРГ до 12:00 Выезд из гостиницы

Во время перерывов участники Кинорынка могут выбрать место для ланча или обеда в ресторанах гостиницы «Редисон» на линии 1-го этажа: Mukuzani, Sumosan, «Талавера».

Ознакомиться с регламентом для Экспонентов и Покупателей