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Международные продажи «Притяжения» продолжаются



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10.02.2017 08:42:00

26 января 2017 года в российский прокат в форматах 2D, 3D и IMAX 3D вышел фантастический экшн Фёдора Бондарчука «Притяжение» (дистрибьютор – компания WDSSPR). В настоящее время права на уже проданы в 74 страны мира, и буквально на днях картина успешно стартовала в широком прокате в Латвии, Эстонии и Вьетнаме. 

В преддверии Берлинского кинорынка кинокомпания Art Pictures Studio подписала соглашения о продаже прав на картину с компаниями Conquest Filmes (Латинская Америка) и R.D. FILMS (Индия). Дистрибьюторы планируют широкий релиз фильма: известно, что в Мексике и Бразилии «Притяжение» будет показано на 200 экранах на каждой территории, соответственно. 

Рубенс Арана, глава Conquest Filmes (Латинская Америка) прокомментировал: «Притяжение» - это невероятно увлекательная и пронзительная история. Режиссер Фёдор Бондарчук создал фильм, показывающий актуальные проблемы общества и решительно взывающий к современному зрителю. Мы с нетерпением ждем старта проката в Латинской Америке, а также активно обсуждаем возможности для дальнейшего сотрудничества с Art Pictures Studio».

Картина стартовала в российском прокате, в России фильм уже посмотрели более 3 млн. зрителей. «Притяжение» – первый в современной истории российский фильм о вторжении инопланетян, совместный проект кинокомпаний Art Pictures Studio и Водород. Масштабная фантастическая история расскажет о том, как изменится жизнь человечества после падения неопознанного объекта. Главные роли в фильме исполнили Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков.

Еще до выхода картины в российский прокат «Притяжение» было продано на большую часть стран Востока (Малайзия, Камбоджа, Бруней, Тайвань), европейские территории - Францию, Германию и Италию, а также совсем скоро выйдет в широкий прокат в Китае (10 000 экранов). В рамках Европейского кинорынка в Берлине Art Pictures Studio организует специальный показ фильма, в том числе продолжатся переговоры с дистрибьюторами, представляющими англоговорящие территории.




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