Берлинский рынок копродукции: От идеи фильма – до проката

15 февраля 2017 года завершает свою работу 14-й Берлинский рынок копродукции / Berlinale Co-Production Market, традиционно проходящий в рамках Европейского кинорынка / European Film Market (EFM). В этом году на площадке были представлены 36 новых проектов из 29 стран. Их создатели получили возможность встретиться с потенциальными партнерами, заинтересованными в совместном производстве. Несколько фильмов уже удостоились денежных призов.



Чтобы помочь продюсерам отобранных проектов и компаний найти дополнительное финансирование, команда Berlinale Co-Production Market организовала в общей сложности около 1200 встреч один-на-один с заинтересованными потенциальными партнерами. В их число вошли 600 профессионалов кинобизнеса: продюсеры, международные сейлз-агенты, кино- и теле- дистрибьюторы, представители кинофондов и финансисты со всего мира.



Награда Eurimages Co-Production Development Award, сопровождающаяся денежной премией в размере 20,000 евро, досталась проекту «The Wife of the Pilot» (режиссер Анна Зора Берашед). Сопродюсером ленты с немецкой стороны выступает компания Razor Film Produktion. Цель данной награды – поддержать европейские киноленты высокого качества на ранних стадиях производства. В этом году в жюри вошли такие известные профессионалы кинобизнеса, как Пабло Перес де Лема (Испания), Леонтине Пети (Нидерланды) и Манфред Шмидт (Германия).



Также были вручены две дополнительные престижные награды. Начиная с 2004 года, компания VFF - Verwertungsgesellschaft der Film und Fernsehproduzenten из Мюнхена каждый год отмечает призом перспективный проект начинающего кинематографиста из программы Talent Project Market, организованной Берлинским рынком копродукции. В этом году награда VFF Talent Highlight Award, с денежным сопровождением в 10000 евро, досталась проекту «The Bus to Amerika», представленному продюсером Нефесом Полатом (Турция) и режиссером Дерьей Дурмаз.



Призов удостоились лента кубинского продюсера Марии Карлы дель Рио «Shock Labor» и картина продюсера из Сингапура Джереми Чуа «Tomorrow is a Long Time». Каждый проект получил денежный приз в размере 1000 евро, а также возможность презентовать свою ленту участникам Берлинского рынка копродукции.



ARTE International Prize, который вручается с 2011 года, присужден проекту «Lost Country» сербского режиссера Владимира Перишича, производством которого занимаются компании KinoElektron (Франция), MPM Film (Франция) и Trilema Films (Сербия). Награда ARTE сопровождается денежным призом в размере 6,000 евро.