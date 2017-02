EFM 2017: Сериалы теснят кино

С 12 по 15 февраля 2017 года в рамках Европейского кинорынка/European Film Market (EFM) в 14-й раз проходит Berlinale Co-Production Market, одной из важных и стремительно набирающей популярность программой которого является Drama Series Days. Это сравнительно новая инициатива, проходящая всего в третий раз, привлекает профессионалов со всего мира. Как отмечает директор EFM Матис Воутер Нол, некоторые байеры приезжают на EFM исключительно для того, чтобы побывать на мероприятиях, посвященных новым сериалам.



В этом году Drama Series Days переехала на новую площадку – Zoo Palast, что позволяет вместить больше гостей и участников и увеличить количество встреч, скринингов и конференций. В Drama Series Days участвуют производители ТВ-контента, байеры, редакторы, финансисты и другие профессионалы кино- и теле- индустрии. Они делятся своими знаниями и идеями, а также знакомятся с новыми специально отобранными сериалами.





В этом году программа этой специализированной площадки расширилась с двух дней до трех, что говорит о востребованности показов, питчинга и конференций, посвященных ТВ-контенту. «Честно говоря, когда мы впервые запускали инициативу Drama Series Days три года назад, то не ожидали такого невероятного успеха. Конечно, было очевидно, что нужно развивать это направление, но тот факт, что оно оказалось настолько востребованным на кинофестивале, а не специализированном телерынке, говорит о многом. Отрасли не хватает высококачественных сериалов, и мы рады представить лучшее, что появилось на рынке к началу года», - говорит Матис Воутер Нол.



Рынок телесериалов в последние годы наращивает обороты и, как следствие, увеличиваются производственные бюджеты новых серий, повышается качество контента. Как отмечает Матис Воутер Нол, многие ТВ-проекты по масштабу постановки и художественному уровню ничем не уступают кинофильмам, а иногда даже превосходят их. В качестве примера он приводит проекты, отобранные для участия в программе Berlinale Special Series: «4 Blocks» (Германия), «Black Spot» (Франция, Бельгия), «Gidseltagningen» / Below The Surface (Германия, Дания), «Der gleiche Himmel» / The Same Sky (Германия, Чехия), «Patriot» (США, Чехия) и «SS-GB» (Великобритания). «Еще несколько лет назад казалось немыслимым – показывать сериалы на фестивалях класса А. Теперь это обычная практика. Более того, насущная необходимость. Берлинале впервые отреагировал на запрос индустрии в 2013 году, показав в рамках Berlinale Special сериал «Горное озеро»/Top of the Lace режиссера Джейн Кэмпион. Мир кино и ТВ сейчас пересекаются так тесно, как никогда прежде. Если мы хотим развивать Европейский кинорынок, то не можем отвернуться от сериалов», - добавляет директор EFM.





Drama Series Days сопровождается панельными дискуссиями, рыночными показами, а в рамках Berlinale Special Series участники рынка могут ознакомиться с подборкой игровых сериалов. В этом году в питчинге CoPro Series 2017 с целью поиска партнеров для копродукции принимают участие семь проектов: «Freud» (Bavaria Fernsehproduktion & Satel Film), Германия / Австрия, «Cognition» (Catalyst Global Media & A Better Tomorrow Films), Великобритания / США, «Omerta» (Caviar), Бельгия, «Metro» (Kelija), Франция, «State of Happiness» (Maipo Film), Норвегия, «Hausen» (Tanuki Films), Болгария и «Warrior» (Miso Film), Дания.



Насыщенная программа конференций прошла 13 и 14 февраля, где были представлены новейшие тенденции телеиндустрии – от прогнозируемых сдвигов в жанрах до новых схем финансирования европейских сериалов. Среди тем отраслевых дискуссий – стратегии совместного производства, финансирования и дистрибьюции, которые помогут вывести сериал на международный уровень, создание оригинального контента в Мексике и Латинской Америке, поиск финансирования для европейских сериалов.



«В Drama Series Days принимают участие как профессионалы индустрии, занимающиеся производством кинофильмов, так и те, кто снимает не только кино, но и сериалы. Но есть и третья категория - те, у кого еще нет опыта в производстве ТВ-контента, но есть желание вступить на эту территорию. Программа наших мероприятий выстроена таким образом, что будет полезна всем. Инициатива призвана как усилить интерес постоянных гостей Европейского кинорынка, так и привлечь новых игроков индустрии, которых интересует ТВ. И действительно, мы заметили, что некоторые байеры приезжают на EFM специально для участия в Drama Series Day. Также программа привлекает немецкие ТВ-каналы и фонды, заинтересованные в копродукции. Мы считаем, что это хороший знак», - говорит Матис Уотер Нол.





В 2017 году продолжается сотрудничество Drama Series Day с Berlinale Talents: на Berlinale Talents Market Hub – в партнерстве с Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten mbH (VFF) – десять кинематографистов представили свои работы на совместном стенде в Martin-Gropius-Bau, некоторые из них удостоились призов. Также в рамках программы Berlinale Talents прошла презентация и обсуждение постановочной сложности шпионского сериала Berlin Station – немецкие члены съемочной группы подробно рассказали о всех деталях производственного цикла. Сериал производства США был полностью снят в прошлом году в Берлине.



«Наши новые инициативы являются адекватной реакцией на развитие и значительные изменения на международном кино- и медиа-ландшафте. Положительный резонанс прошлого и нынешнего рынков подтвердил наши намерения продолжить проведение этих мероприятий в 2018 году и даже расширить их», - сказал Матис Воутоер Нол. Тем не менее, он подчеркнул, что речь не идет о радикальном расширении. Наиболее вероятное развитие Drama Series Day – это увеличение длительности программы на один или два дня, а также ее переформатирование, которое подразумевает более тесную связь с одной из уже существующих инициатив Европейского кинорынка – Berlinale Co-Production Market или Berlinale Talents, но говорить о подробностях пока рано.





Несмотря на планируемое расширение, Drama Series Day не будет выделена в отдельный специализированный рынок, который мог бы составить конкуренцию MIPCOM и MIPTV. «Европейский кинорынок – один из самых важных кинорынков в мире. Поскольку он проходит в начале года, то является ориентиром на весь следующий год. EFM – это трендсеттер, который держит руку на пульсе радикальных изменений в отрасли. Мы хотим предложить рынку то, чего ему не хватает, но занимать нишу крупнейших телерынков не входит в наши задачи», - говорит директор EFM Матис Воутер Нол.