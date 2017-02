«Iron Sky 3» на EFM 2017: Колонисты с Луны шлют послание в Китай

На проходящем с 9 по 17 февраля 2017 года в Берлине Европейском кинорынке / European Film Market (EFM) продюсер Теро Каукомаа рассказал о том, на каком этапе производства находится проект «Железное небо 2»/«Iron Sky: the Coming Race», который впервые был анонсирован на AFM в 2014 году. Также он раскрыл подробности продолжения, съемки которого пройдут в Китае при участии китайских инвесторов.



Съемки фильма «Железное небо 2»/«Iron Sky: the Coming Race» совместного производства Финляндии, Германии и Бельгии уже завершены. В настоящее время идет пост-продакшн. Бюджет картины составляет 17 миллионов евро – лента стала самым дорогостоящим в истории кинопроизводства Финляндии проектом. Релиз намечен на 2017 год. Права на показ ленты уже проданы, в частности, во Францию, Великобританию и Японию.



Действие сиквела «Железного неба» происходит через 20 лет после завершения первой части, когда колонисты бывшей базы наци на Луне стали единственным выжившим анклавом человечества после того, как Земля погибла в ядерной катастрофе. Главная героиня Оби – дочь центрального персонажа первого фильма Ренаты Рихтер. Она должна спасти жизни людей, однако ее мать одержима культом, известным как Джобсизм (по имени основателя компании Apple). В актерский ансамбль вошли Лара Росси, Владимир Бурлаков, Кит Дейл, Том Грин, а также Удо Кир и Юлия Дитце, игравшие в оригинальном фильме.



Третья часть франшизы – «Iron Sky: The Ark» в настоящий момент находится в подготовительном периоде. Ожидается, что съемки пройдут летом 2017 года в Пекине, преимущественно на китайском языке. Таким образом, финские и канадские кинематографисты, работающие над франшизой Iron Sky, решили заручиться поддержкой Китая, повторив опыт российских продюсеров. Благодаря участию китайских инвесторов бюджет ленты вырос до $25 млн., а сама картина получила возможность выйти в кинопрокат Китая. Сегодня кинематографисты многих стран с надеждой смотрят на китайский рынок как дополнительный (и очень весомый) источник дохода, тем более, что в 2016 году произошло расширение квот на показ иностранных фильмов на территории Китая. Тем не менее, в последнее время китайский рынок кинопроката претерпевает изменения, которые не вселяют оптимизма.

Режиссером снова выступит Тимо Вуоренсола, он же является автором сценария (совместно с Даланом Муссоном, Маком Вонгом и Ю Хонг-янгом). Производством ленты займутся компании China Film Group, Jiabo Culture Development Company, Iron Sky Universe совместно с Pan Pan Pictures и Longevity International Enterprises. Продюсерами проекта станут Теро Каукомаа и Макс Вонг. В ближайшее время будут утверждены исполнители главных ролей. В этой истории герои – два китайских студента-недоучки, которые пытаются расшифровать таинственное послание с Луны.

Напоминаем, что премьера оригинального фильма «Iron Sky»/«Железное небо» состоялась в 2012 году на Берлинале, где он участвовал в программе «Панорама». По сюжету, группа ученых под руководством офицера СС Ханса Каммлера добилась серьезных успехов по части антигравитации. Когда исход Второй Мировой войны стал очевиден, с антарктической базы гитлеровцы запустили несколько космических кораблей, чтобы их экипаж на темной стороне Луны основал секретную военную базу Schwarze Sonne (Черное Солнце). План Германии состоял в возведении мощной армады для решающего удара по Земле с последующим завоеванием планеты. И в 2018 году Четвертый Рейх перешел в наступление.

Лента сразу же стала культовой. В России ее впервые показали на Московском международном кинофестивале в рамках спецпрограммы «Гала-премьеры», а в июле компания Utopia Pictures выпустила фильм «Железное небо» в российский прокат.