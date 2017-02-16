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EFM 2017: Ларс фон Триер отправляет серийного убийцу в путешествие по миру



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16.02.2017 09:28:00

На проходящем с 9 по 17 февраля 2017 года в Берлине Европейском кинорынке / European Film Market (EFM) было объявлено о том, что права на показ еще не снятого триллера о серийном убийце «Дом, который построил Джек»/«The House That Jack Built». Картина станет новым англоязычным проектом известного датского режиссера Ларса фон Триера, проданы сразу на несколько территорий, в том числе Россию. Международным сейлз-агентом картины выступает TrustNordisk.

К настоящему моменту на EFM заключены сделки на показ фильма на территории Германии и Австрии (Telemunchen), Франции (Les Films du Losange), Греции (Seven Films), Португалии (Leopardo Filmes), Израиля (Shani Film), Гонконга (Sundream), Венгрии (Vertigo Media), Болгарии (Euro Films) и России (Russian World Vision).

Фильм станет копродукцией между Францией, Германией, Швецией и Данией. Производством займется компания Zentropa, продюсером выступит Луиза Вест, уже неоднократно сотрудничавшая с фон Триером. Бюджет составляет 8.7 млн. евро. Изначально проект задумывался как сериал, но впоследствии фон Триер принял решение развивать его как кинофильм. 

Действие картины будет разворачиваться в Вашингтоне в течение десятилетия. Главный герой серийный убийца, от имени которого ведется повествование (его сыграет Мэтт Диллон, еще на одну важную роль утвержден Бруно Ганц). Съемки ленты пройдут в Швеции (Тролльхеттан) и Дании (Копенгаген). 

Еще до начала Европейского кинорынка права на показ фильма были проданы на такие территории, как страны Латинской Америки (California Films), Великобританию и Ирландию (Curzon Artificial Eye), Китай (DD Dream), Южную Корею (Athine Film), страны Бенилюкса (September), Польшу (Gutek), Тайвань (Moviecloud), Чехию (Aero Film), Румынию (Independent Film 97) и страны бывшей Югославии (Cinemania).




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