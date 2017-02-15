«Глиняную яму» Веры Глаголевой планируют снимать в копродукции с Казахстаном

С 9 по 17 февраля 2017 года в рамках 67-го Берлинского Международного кинофестиваля / Berlin International Film Festival проходит Европейский кинорынок (EFM). Продюсерский центр «Хорошо продакшн» презентует на кинорынке новый остросоциальный проект режиссёра Веры Глаголевой «Глиняная яма» по одноименной пьесе Ольги Погодиной-Кузьминой. Главный редактор «ПрофиСинема» Нина Ромодановская узнала подробности у продюсера картины Натальи Ивановой.



Пьеса «Глиняная яма» известна на театральных подмостках, но это ее первая киноверсия. Сценарий, который написала также Ольга Погодина-Кузьмина, отличается от пьесы, особенно, по финалу.





«Не буду раскрывать деталей, но в конце фильма остается надежда, что жизнь у героев наладится. Иначе как жить в наши дни? — говорит Наталья Иванова. — Наш фильм рассказывает о семье из некоего провинциального города N: матери и ее двух дочерях. Старшая дочь, Галя, похоронила год назад своего непутевого пьющего мужа и осталась с двумя сыновьями, а младшая, Милка, приезжает из большого города праздновать Новый год. Галя приводит на праздник своего любимого мужчину по имени Рустам, выходца из Средней Азии и объявляет, что они решили пожениться. Мать открыто не принимает её выбор — Рустам для нее чужой. Конфликт обостряется, когда Милка тоже находит молодого человека весьма привлекательным и пытается отбить мужчину у сестры».



По словам продюсера, это современная социальная драма о нашей жизни, о том, какую цену мы платим за любовь, о межнациональных отношениях, о гуманизме и многом другом.





Съёмки будут проходить в несколько этапов, поскольку по сюжету нужно охватить несколько погодных сезонов. Кроме того, часть картины, раскрывающая историю Рустама, будет сниматься в Казахстане. Основной период запланирован на конец марта 2017 года. В команде проекта — известный оператор Александр Носовский, который уже работал вместе с Верой и Натальей над картиной «Заказ» 2005 года.



Что касается кастинга, актёры на главные роли пока не утверждены, но уже известна исполнительница роли матери — Татьяна Владимирова, актриса театра «ET SETERA», а Милку сыграет актриса театра Моссовета, Лилия Волкова. Наталья Иванова отмечает, что Вера Глаголева любит и умеет открывать новые имена.



«В настоящее время мы активно работаем над тем, чтобы «Глиняная яма» стала копродукцией России и Казахстана, и для этого есть все предпосылки. Казахская сторона ведет с нами активные переговоры и выражает большую заинтересованность в совместной реализации проекта. Однако несмотря на то, что обе стороны хотят работать вместе, возникла реальная проблема: Казахстан не присоединился к договору о копродукции, у стран не подписано соглашение о совместном производстве. Большими усилиями мы сейчас инициировали продвижение этого важного вопроса, и если он будет решен, то откроется больше возможностей для реализации дальнейших проектов», — рассказала продюсер картины.



Бюджет фильма составит порядка 40-45 млн рублей, в зависимости от поддержки Казахстана. Основные деньги выделяет Минкульт. Наталья Иванова также отмечает, что работа над проектом чрезвычайно усложнилась в связи с необходимостью вести расчеты через казначейский счет.