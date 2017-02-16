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Российский контент на EFM 2017 пользуется спросом



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16.02.2017 11:30:00

С 9 по 17 февраля 2017 года в рамках 67-го Берлинского Международного кинофестиваля / Berlin International Film Festival проходит Европейский кинорынок / European Film Market. Некоторые российские компании, участвующие в работе EFM, к настоящему моменту заключили ряд крупных сделок. Фильм Клима Шипенко «Салют-7» обзавелся международным дистрибьютором, компания Wizart продала права на прокат анимационной ленты «Снежная королева 3» в несколько стран Европы, а студия «Рики» заключила соглашение с гонконгской компанией о создании совместного предприятия.

У «Салюта 7» появился международный сейлз-агент

на съемках фильма Салют 7. История одного подвига

Международным сейлз-агентом фильма «Салют-7» стала Indie Sales, базирующаяся в Париже. Компания была основана в мае 2013 года, ежегодно приобретает около 12 фильмов, не ограничивая себя определенными территориями и жанрами и фокусируясь на лентах с сильным коммерческим и художественным потенциалом.

Как отмечает глава и со-основатель Indie Sales Николя Эшбах, «Салют-7» привлек большим количеством сцен передающих невесомость, что очень сложно осуществить с технической точки зрения: «Кроме того, в основе сюжета картины – очень интересная и захватывающая история, которая заставляет восторгаться человеческим мужеством. Все выполнено на очень высоком профессиональном уровне. Создателям ленты удалось достичь, казалось бы, немыслимого, - при отсутствии большого голливудского бюджета снять картину, по зрелищности ничем не уступающую американским блокбастерам».

Компания Universal Pictures приобрела права на прокат третьей части «Снежной Королевы» в Европе

кадр из анимационного фильма Снежная королева 3. Огонь и лед

Universal Pictures Video France и KLB SAS приобрели права на кинотеатральный прокат «Снежной Королевы 3. Огонь и лёд» на территории Франции, в княжествах Андорра и Монако, на франкоговорящих территориях Бельгии, Швейцарии, Люксембурга, а также на франкоговорящей территории Африки. Релиз фильма во Франции намечен на зиму 2017/2018 гг.

«В конце декабря 2016 года Wizart при поддержке крупнейшей мировой компании-прокатчика Universal Pictures выпустил в широкий российский прокат анимационную комедию «Снежная Королева 3. Огонь и Лёд». Мы продолжаем сотрудничество с Universal Pictures, благодаря которому многие зрители в Европе смогут увидеть третью часть приключений Кая и Герды», - прокомментировал подписание сделки с Universal Pictures генеральный продюсер компании Юрий Москвин.

«Смешарики» завоевывают Китай

концепт-арт анимационного фильма

Студия «Рики» заключила соглашение с гонконгской компанией Fun Union о создании совместного предприятия, которое будет заниматься производством новых анимационных ТВ-сериалов «Смешарики»/KikoRiki, «Малышарики»/BabyRiki и «Пинкод»/PinCode и их продвижением на территории Китая и других стран Азии.

«Китай является важным регионом для «Смешариков». Впервые сериал появился на этом рынке в 2010 году. Совместное предприятие даст старт для развития наших брендов в Китае и в мире», — сказала руководитель по международному продвижению проектов продюсерского центра «Рики» Диана Юринова.

Кристин Брендл, глава Fun Union, уверена в успехе сотрудничества: ««Смешарики, «Малышарики» и «Пинкод» - бренды, хорошо зарекомендовавшие себя в России. В остальном мире они пока малоизвестны, и в этом наше преимущество – открыть новым странам этот замечательный контент».




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