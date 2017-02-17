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Евгений Шелякин хочет снимать Жана Рено в роли грузина в Таиланде



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17.02.2017 13:37:00

С 9 по 17 февраля 2017 года в рамках 67-го Берлинского Международного кинофестиваля проходит Европейский кинорынок (EFM). Российские кинематографисты активно презентуют здесь свои проекты международным дистрибьюторам и сейлз-агентам. Главный редактор «ПрофиСинема» Нина Ромодановская пообщалась с продюсером Юлией Мишкинене, которая представляет на EFM проект Евгения Шелякина «Сенафон» и рассчитывает заинтересовать им потенциальных французских партнёров. 

концепт-арт к фильму Сенафон

«Сенафон» — это рабочий заголовок будущей ленты автора фильмов «Пятница» и «Ч/Б». Название подразумевает имя главного героя Ксенофонта - пожилого грека родом из Грузии, который вынужден жить в Москве с сыном. Когда мужчина хоронит свою жену и впадает в депрессию, сын решает отправить его на целый месяц отдохнуть в Таиланд. Здесь Ксенофонт начинает общаться с местными жителями, которые выговаривают его имя как «Сенафон», и вновь учится радоваться жизни. Близким другом ему становится старый тайский рыбак — вместе своеобразная парочка решает жизненные проблемы, а также попадает в передряги, в том числе с местной мафией.

«По жанру эта картина — комедия, но, как говорится, со слезами на глазах. Шелякин делает зрительское кино, но у него есть психологизм и отличное чувство жанра, поэтому надеемся привлечь и фестивальную публику», — рассказала Юлия Мишкинене, продюсирующая картину вместе с Василием Соловьевым.

концепт-арт к фильму Сенафон

Ещё одно амбициозное желание-мечта авторов проекта — пригласить на главную роль Жана Рено. По мнению Юлии Мишкинене, французский актёр идеально бы вписался в фильм: «Нужный возраст и замечательное сочетание трагизма и комизма — в нем всё великолепно. Кроме того, он большой по комплекции мужчина и будет трогательно смотреться в компании невысокого тайца». 

Создатели рассчитывают привлечь французских сопродюсеров. В прошлом году проект «Сенафон» получил финансирование от Министерства культуры РФ, но чтобы претендовать на участие звезды мирового масштаба нужен более внушительный бюджет. Тем более, что снимать картину будут в Таиланде, России и Грузии. Сейчас проект находится на стадии препродакшена, в сценарий вносятся корректировки. В декабре съёмочная группа ездила в Таиланд, подобрала некоторые локации и провела первоначальный кастинг среди тайских актёров. Старт съёмок планируется на конец 2017 года.




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Фильм: «Сенафон»  



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