    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
ММКФ
 
  





104 Российский Кинорынок обнародовал даты проведения



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу

22.06.2017 16:17:00

21 июня 2017 года 104 Российский Кинорынок (Russian Film Market) огласил даты проведения. Мероприятие пройдет в Деловом центре гостиницы Рэдиссон Славянская (пл. Европы, 2) с 27 по 30 ноября 2017 года. По традиции, в программе будут презентации дистрибьюторов, на которых прокатчики расскажут о своих новых проектах, круглые столы, участники которых обсудят актуальные проблемы отрасти, а также показы фильмов, вечеринки и специальные события.

Напоминаем, что предыдущий – 103 Российский Кинорынок – прошел в Сочи с 6 по 11 июня параллельно с 28-м Открытым российским кинофестивалем Кинотавр. В фокусе сочинского рынка были независимые дистрибьюционные компании, также акцент делался на показах новинок российского кино. больше всего участникам рынка запомнились такие мероприятия, как Презентация ГОГОЛЬ. ВИЙ, концерт Александра Реввы и Глюкозы «Зажги с бабушкой», награждение победителей конкурса «Звезда кинобиза», презентации компаний WDSSPR и Централ Партнершип, и бизнес-завтрак компании «Невафильм».




Просмотров: 94   |      




Все статьи по теме Российский Кинорынок

12.06.2017103 Кинорынок. Фото: Основные мероприятия
11.06.201728 Кинотавр. Деловая программа Work-In-Progress: Чеснок и Штырь на пути к зрителю
11.06.2017103 Кинорынок. Парадиз: Любовь в «Крыму» сильнее ненависти
10.06.2017103 Кинорынок. Люксор: Для детей и их родителей
09.06.2017В кругу друзей: Как инициативы власти консолидируют киносообщество

Фоторепортажи по теме Российский Кинорынок

103 Кинорынок: Основные мероприятия102 Кинорынок: Основные мероприятия101 Кинорынок: Основные мероприятия

  Кинорынки
 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006