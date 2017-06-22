104 Российский Кинорынок обнародовал даты проведения

21 июня 2017 года 104 Российский Кинорынок (Russian Film Market) огласил даты проведения. Мероприятие пройдет в Деловом центре гостиницы Рэдиссон Славянская (пл. Европы, 2) с 27 по 30 ноября 2017 года. По традиции, в программе будут презентации дистрибьюторов, на которых прокатчики расскажут о своих новых проектах, круглые столы, участники которых обсудят актуальные проблемы отрасти, а также показы фильмов, вечеринки и специальные события.



Напоминаем, что предыдущий – 103 Российский Кинорынок – прошел в Сочи с 6 по 11 июня параллельно с 28-м Открытым российским кинофестивалем Кинотавр. В фокусе сочинского рынка были независимые дистрибьюционные компании, также акцент делался на показах новинок российского кино. больше всего участникам рынка запомнились такие мероприятия, как Презентация ГОГОЛЬ. ВИЙ, концерт Александра Реввы и Глюкозы «Зажги с бабушкой», награждение победителей конкурса «Звезда кинобиза», презентации компаний WDSSPR и Централ Партнершип, и бизнес-завтрак компании «Невафильм».