Аналитика AFM: Какие независимые фильмы становятся хитами проката?

С 1 по 8 ноября 2017 году пройдет American Film Market (AFM). Для того, чтобы помочь подготовиться участникам к мероприятию, ПрофиСинема публикует интересные материалы Американского кинорынка о разных сферах кинопроизводства и дистрибьюции, которые помогут лучше ориентироваться в кинобизнесе. В первой статье цикла предлагаем ознакомиться с материалами исследования, проведенного аналитиком Стивеном Фоллоузом и основателем The Numbers Брюсом Нэшем, в котором проанализированы секреты успеха самых кассовых независимых картин, выходивших в прокат в период с 2000 по 2016 годы . Они дают ответы на вопросы, что нужно малобюджетному фильму, чтобы стать хитом, какими характеристиками он должен обладать и каким требованиям отвечать.

Для целей исследования из базы The Numbers, насчитывающей более 3000 фильмов, были использованы данные по валовым кассовым сборам каждой ленты, включая кинотеатральные в Северной Америке (внутренний рынок) и международную кассу, продажи копий картины на цифровых и аналоговых носителях, ТВ-продажи и дополнительные доходы. Фокус сделан на игровые фильмы, бюджет которых варьируется в диапазоне от 20 млн. до 50 млн. долларов – верхняя граница бюджета независимых лент в Голливуде.

Информация о финансовых показателях также бралась из различных источников, включая людей, непосредственно связанных с производством и прокатом фильмов, авторитетных сайтов, где собраны статистические данные о кассовых сборах, также использовались модели вычислений дохода на основе неполных данных.

Сиквелы были исключены из рассмотрения, поскольку их успех можно отнести к популярности оригинального фильма, наличию фанатской базы и лояльной аудитории. Поэтому мы не увидим в списке такие ленты, как «Форсаж 2» (2003), «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009), «Заложница 2» (2012) и «Идеальный голос 2» (2015), хотя они и показали впечатляющие результаты в прокате.

В итоге были отобраны 60 самых прибыльных картин – в среднем, около трех фильмов в год за рассматриваемый период. Оказалось, что большинство успешных кинолент относятся к вполне конкретным жанрам и попадают в одну из шести категорий. Рассмотрим более подробно каждую из них.





Модель 1: Драмы, достойные «Оскара»





Драмы, которые были номинированы на награду Американской киноакадемии в категории «Лучший фильм» или «Лучший сценарий».

В их числе: «Мой мальчик» (2002), «Волшебная страна» (2004), «Малышка на миллион» (2004), «Рэй» (2004), «Невидимая сторона» (2009), «Железная хватка» (2010), «Прислуга» (2011), «Мой парень – псих» (2012), «Афера по-американски» (2013), «Голос улиц» (2015) и «Шпионский мост» (2015).

У 50% из них был рейтинг PG-13, у 43% - рейтинг R, и у одного – PG.

Это самая большая категория фильмов, включающая 14 фильмов. Секрет успеха здесь прост: найти отличный сценарий, отличный актерский состав и съемочную группу, режиссера-визионера и просто дать им сделать свою работу.

Такие фильмы, как «Таинственная река» (2003), «Гран Торино» (2008) и «Экипаж» (2012) попали в категорию «Драмы, достойные Оскара», несмотря на то, что не удостоились номинации в категориях «Лучший фильм» или «Лучший сценарий». Но тем не менее они удовлетворяют остальным характеристики этой группы.

Можно утверждать, что четыре фильма, которые не попали в итоге ни в одну из категорий («Вспоминая титанов» (2000), «О, где же ты, брат?» (2000), «Чикаго» (2002) и «Переступить черту» (2005)), на самом деле следует отнести к категории «оскаровских драм». Но этого не было сделано сознательно, так как включение их в эту категорию означало бы чрезмерное обобщение. В таком случае общее количество лент, соответствующих Модели 1, возросло бы до 18. Другими словами, 30% из самых прибыльных фильмов с бюджетом $20 млн. до $50 млн. (2000-16) относились бы к этой категории.

Модель 2: Непритязательные комедии для широкой аудитории





Комедии с «грубым» юмором для широкой аудитории.

В их числе: «Старая закалка» (2002), «Сорокалетний девственник» (2005), «Мистер Бин на отдыхе» (2007), «Немножко беременна» (2007), «Добро пожаловать в Zомбилэнд» (2009), «Мальчишник в Вегасе» (2009), «Шопо-коп» (2009), «Девичник в Вегасе» (2011), «Третий лишний» (2012), «Мачо и ботан» (2012), «Мы – Миллеры» (2013) и «Совместная поездка» (2013).

У 75% таких лент был рейтинг R.

Общее правило для комедий – не рассчитывать на то, что аудитория будет прикладывать слишком много интеллектуальных усилий при просмотре. Это не означает, что фильмы плохо написаны (как раз наоборот, их сценарии отличаются качественной драматургией), но едва ли вы в них найдете хорошие шутки о Камю или глубокие и серьезные темы. Все эти фильмы не только хорошо проявили себя в прокате, но также добились успеха на цифровых носителях — некоторые из них в любом случае попали бы в ТОП-60, но большие доходы от продажи и/или аренды дисков на внутреннем рынке помогли им всем.

Модель 3: Триллеры «хай-консепт» (high concept)





Понятие «хай-консепт» подразумевает, что основной сюжет фильма, описанный одним предложением (максимум – двумя), тут же вызывает интерес.

В третью категорию вошли триллеры, краткое описание которых захватывает с первого предложения и вызывает желание посмотреть (при условии, что вам нравится этот жанр).

В их числе: «V» значит Вендетта» (2006), «Заложница» (2007), «Район №9» (2009), «Области тьмы» (2011), «Петля времени» (2012) и «Люси» (2014).

В основном это научно-фантастические ленты, и только «Заложница» - исключение.

Отличительной особенностью этих триллеров является наличие так называемого «крючка», который цепляет внимание зрителя и удерживает его до самого финала. Трейлер картины расскажет почти все, что вам нужно знать о ней, и запустит интригу насчет того, чем лента закончится (хотя если взять в пример «Заложницу», то никакой интриги нет). Это еще одна группа фильмов, которая только выиграла от высокого спроса на цифровых носителях.

Модель 4: Экранизации книг, которые имеют лояльную аудиторию





Производством лент, основанных на бестселлерах, часто занимаются голливудские мейджоры.

В их числе: «Шрэк» (2001), «Дневник памяти» (2004), «Ходячий замок» (2004), «Мост в Терабитию» (2006), «Сумерки» (2008), «Дорогой Джон» (2010), «Бегущий в лабиринте» (2014) и «Пятьдесят оттенков серого» (2015).

Хотя наше внимание сосредоточено в основном на независимых фильмах, а крупные компании, как правило, снимают сегодня картины дороже $50 млн., есть несколько случаев (восемь за рассматриваемый период, если быть точным), когда студии купили права на очень популярную книгу, сняв по ней ленту с бюджетом менее $50 миллионов, и получили значительную прибыль.

Модель 5: Картины о любви «хай-консепт»





Фильмы, целевая аудитория которых состоит почти исключительно из женщин.

В их числе: «Дневник Бриджет Джонс» (2001), «Интуиция» (2001), «Стильная штучка» (2002), «Дьявол носит Prada» (2006), «P.S. Я люблю тебя» (2007) и «Предложение» (2009).

Все они, кроме одного, получили рейтинг PG-13.

Эта категория является чем-то вроде аналога триллеров. И если Модель 3 можно рассматривать как список лучших фильмов, которые компания мужчин может посмотреть в пятницу вечером, то Модель 5 (наряду с некоторыми из указанных выше экранизаций книг) может составить ТОП фильмов для просмотра девушками. Опять же, здесь есть «крючок» для зацепки зрительского внимания. Сильные женские персонажи и качественная драматургия – ключ к сердцам зрителей.

Модель 6: Семейные фильмы о взаимоотношениях людей разных поколений





Семейные фильмы, где либо взрослые ведут себя, как дети, либо дети ведут себя, как взрослые (а иногда – и то и другое сразу).

В их числе: «Дети шпионов» (2001), «Чумовая пятница» (2003), «Эльф» (2003), «План игры» (2007) и «Каратэ-пацан» (2010).

У всех них был рейтинг PG.

Что поражает – больше всего зрителя цепляет тот факт, что взрослые и дети словно меняются ролями и берут на себя функции своих родственников из другой возрастной категории. Наблюдать за этим нравится и детям. Эти ленты были успешны как в кинотеатрах, так и на цифровых носителях. Стоит отметить, что тематически ложащийся в эту категорию фильм «Мамма Миа» (2008) не попал в список просто потому, что его бюджет составил 52 миллиона долларов. Во всем мире он был самым продаваемым на видео среди лент, выпущенных в 2008 году.

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Основной вывод этого исследования заключается в том, что все фильмы, разбитые на категории, относятся к «хай-консепту». Они обещают зрителям одну конкретную вещь, и в конце картины дают именно это. Создатели фильма как бы говорят: «Мы не лукавим – это фильм о том-то», - и, что самое важное, исполняют свои обещания.





Зрительская аудитория этих фильмов четко делится на четыре основные группы (данные по Великобритании). Триллеры «хай-консепт» в основном привлекают мужскую аудиторию (так, 4/5 аудитории «Петли времени» были мужского пола). Мелодрамы «хай-консепт» интересны, прежде всего, женщинам (аудитория картины «Дьявол носит Prada» на 4/5 состояла из женщин). Если же мы обратимся к «оскаровским» драмам и непритязательным комедиям, то увидим четкое разделение, но не по полу, а по возрасту. Все драмы, кроме одной («Мой парень – псих»), привлекли в кинотеатры главным образом зрителей старше 25 лет. И наоборот, зрители всех комедий, также за исключением одной («Девичник в Вегасе»), в среднем были моложе 25 лет.