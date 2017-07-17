На «Кино Экспо» презентуют «Салют-7», «Матильду» и «Легенду о Коловрате»

С 19 по 22 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге состоятся Санкт-Петербургский международный Контент Форум, XIX международный форум и выставка «Кино Экспо» и международная выставка Content Expo.

В рамках форума «Кино Экспо» и СПбМКФ регулярно проводятся презентации и показы фильмов-блокбастеров ведущих российских кинокомпаний, а также всех шести крупнейших мировых киностудий – мейджоров: 20th Century Fox, Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Pictures, Walt Disney Studios, Warner Bros. Pictures. В этом году мероприятия обещают множество премьер российских фильмов, среди которых скандальная «Матильда», «Салют-7», «Легенда о Коловрате» «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Последний богатырь», «Новые елки», «Движение вверх», «Три богатыря и принцесса Египта», «Лед», «За гранью», «Тренер» и многих других.

В рамках II Российско-китайского кинофорума состоится специальная презентация первого совместного российско-китайского фильма «Тайна печати Дракона: Путешествие в Китай». Фильмы будут представлены аудитории творческими группами: ведущими российскими и зарубежными режиссерами, продюсерами и звездами кино!



Среди мероприятий деловой программы:

• Пленарная сессия «Контент-индустрия как драйвер экономического роста»;

• II Российско-китайский кинофорум;

• Стратегическая форсайт-сессия «Форсайт Кино»;

• Международная конференция «Бизнес кинотеатров»;

• Международная конференция Filming in Russia;

• Международная конференция «Производство контента: технологии настоящего и будущего»;

• Конференция «Маркетинг контента»;

• Круглый стол по защите интеллектуальной собственности в сфере аудиовизуального контента;

• Конференция по развитию онлайновых видео-сервисов в РФ и СНГ;

• Деловой форум «Веду кинобизнес»;

• Мероприятия Фонда кино;

• Международная конференция по повышению доходности бизнеса кинотеатров;

• Презентации новых кинотехнологий;

• Университет «Кино Экспо» - программа курсов повышения квалификации технических специалистов кинотеатров, презентации и демонстрации технических новинок оборудования и технологий;

• Конференция «Кинотеатр будущего: инновации для кинотеатров» и другие мероприятия.



СПбМКФ и «Кино Экспо» проводятся в МКВЦ «Экспофорум» — одном из лучших в мире конгрессно-выставочных комплексов. Компания «Экспофорум Интернэшнл» - оператор МКВЦ «Экспофорум», является стратегическим партнером «Кино Экспо» и СПбМКФ. Для проведения показов и презентаций фильмов и иного контента, в Конгресс-центре «Экспофорум» создан уникальный кинозал с более чем 1000 посадочных мест, с одним из самых больших экранов в России, отвечающий самым высоким стандартам качества кинопоказа.



Международный форум и выставка «Кино Экспо» проводятся в Санкт-Петербурге с 1999, в настоящее время входят в тройку самых масштабных мировых конвенций кинопроката, и являются главными событиями для киноиндустрии Росси, стран СНГ и Балтии. Одновременно с XIX форумом и выставкой «Кино Экспо» 2017 в Санкт-Петербурге, в Конгресс-центре Международного конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум», при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций России, состоится Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ).



СПбМКФ – единственный в России и странах СНГ и Балтии ежегодный профессиональный форум контент-индустрии и индустрии развлечений, объединяющий кинотеатральный прокат, телевидение и цифровые медиа. В СПбМКФ, в форуме и выставке «Кино Экспо», и в выставке Content Expo ежегодно принимают участие свыше 2500 представителей контент-индустрии из более чем 40 стран мира. Среди участников форума: представители кинотеатральных сетей и кинотеатров, медиа-холдингов и телеканалов, мультисервисных операторов связи, операторов цифровых медиа (онлайновые видео-сервисы и др.), производителей и дистрибьюторов контента для всех платформ, органов власти в области культуры и массовых коммуникаций, СМИ.



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