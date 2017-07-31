Аналитика AFM: 7 вещей, которые агенты хотят видеть в сценарии

С 1 по 8 ноября 2017 году пройдет American Film Market (AFM). Для того, чтобы помочь подготовиться участникам к мероприятию, ПрофиСинема публикует интересные материалы Американского кинорынка о разных сферах кинопроизводства и дистрибьюции, которые помогут лучше ориентироваться в кинобизнесе. Во второй статье цикла предлагаем ознакомиться с анализом факторов, которые позволяют вызвать интерес у сценарных агентов и успешно продать сценарий , проведенным автором бестселлера «Good in a Room» Стефани Палмер.



Агенты – это брокеры, которые ведут переговоры между сценаристами и людьми, которые покупают сценарии – продюсерами, руководителями студий и финансистами. Однако агенты не просто ищут великих писателей с отличным материалом. Они ищут 7 вещей, которые позволят продать ваш сценарий за большие деньги.





Агенты – это брокеры



Во-первых, давайте удостоверимся, что вы все поняли верно: все агенты – это брокеры. Точно так же, как биржевики, покупающие и продающие акции, получают процент с продаж, сценарные агенты тоже получают свою комиссию при заключении сделки – покупке сценария студией или продюсером.



Поэтому, когда агент читает сценарий в первый раз, он думает: «Как я буду продавать это?» То, как агенты отвечают на этот вопрос, может повлиять на ваш выбор, когда вы решаете, как писать свой сценарий.



Наличие сценарного агента не является обязательным для каждой ситуации – многие сценарии можно продать без посредников.



Если же вы все же заинтересованы в том, чтобы обзавестись агентом, учтите следующие семь факторов:



7 вещей, которые агенты хотят видеть в сценарии:





#1. ОДНА потрясающая роль для кинозвезды («актерская приманка»)



Все, что вы пишете, не обязано быть ориентировано на кинозвезд, но стоит понимать, что это один из «билетов» в клуб профессиональных сценаристов. Как только вы докажете, что вы можете сделать это, вы заработаете право на другие вещи. Опять же, не ДВЕ потрясающие роли, а ОДНА потрясающая роль. Кинозвезда должна думать: «Это мой проект». В противном случае она может решить: «Конечно, моя роль очень хорошая, но кого продюсер выберет на вторую роль? Что, если этот второй актер затмит меня, отодвинув на второй план?»



#2. Проект относится только к ОДНОМУ жанру



Сценарные агенты постоянно проводят исследования и опросы руководителей студий и продюсеров. Они должны четко понимать, что компании ищут в рамках конкретных жанров, чтобы найти и предоставить им подходящие проекты.

Я никогда не слышала, чтобы продюсер говорил: «Я ищу фильм, представляющий собой микс из нескольких разных жанров». При прочтении сценария первый возникающий в голове вопрос – это «будет ли это соответствовать ожиданиям аудитории в отношении этого жанра?»



#3. Чем короче питчинг, тем лучше



Не «супер, короткий питчинг», но «супер короткий питчинг». Ваше представление проекта является тем убедительнее, чем оно короче. В идеале это всего лишь 1-3 предложения, которые четко и лаконично отражают главную мысль. Как правило, это «продающий» логлайн вашего проекта, который передает основную идею.



#4. Прочтение сценария не обязательно



Это может звучать странно, но с точки зрения сценарного агента, лучший сценарий – это тот, который даже не нужно читать. После того, как автор презентует ему проект, и кто-то, мнению кого агент доверяет, выскажется о сценарии в положительном ключе, агент уже может продать ваш сценарий.



#5. Сценарий должен быть «отполирован»



Агенты – это те, кто заключают сделку. Они не «заклинатели сценариев», которые будут в течение долгого времени терпеливо доводить ваш сценарий до идеала, чтобы он смог полностью реализовать свой потенциал. У агентов очень короткая концентрация внимания (как и у большинства людей в Голливуде), и в ваших интересах сделать так, чтобы они могли продать сценарий как можно скорее, пока не «перегорят». Некоторые агенты дают отличные заметки и очень четко понимают структуру сценария и то, как его нужно доработать, но большинство из них не обременены этими знаниями.



#6. Фильм можно снять за небольшую цену



Чем ниже бюджет, тем больше у сценария потенциальных покупателей. К сожалению, есть только небольшое число продюсеров, которые имеют возможность финансировать проекты с большим бюджетом, что делает продажу такого сценария гораздо более сложной.



#7. У проекта должен быть потенциал для дополнительных продаж



Агенты знают, что лучшее время, чтобы заключить сделку – это сразу после первой продажи. Таким образом, вероятность продажи второго сценария сразу после первого очень велика, но при условии, что оба сценария написаны в одном и том же жанре. Лучшие агенты будут рады услышать, что у вас есть несколько проектов аналогичного жанра (а не сценарии в разных жанрах). И если у вашего сценария есть потенциал для сиквела или спин-оффа, это лишь согреет душу и сердце сценарного агента.





Дополнительные «очки»



Вы получаете бонусные очки, если:



– Участвовать в проекте уже согласилась звезда класса А

– У проекта уже есть финансирование

– Проект основан на доказавшем свою успешность материале (например, ремейк, бестселлер, комикс, сериал, интернет-сериал, короткометражка)

– У вас есть права на исходный материал проекта.



Тревожные знаки



Работа агента (поиск покупателей и продажа проектов) становится гораздо сложнее, когда выполняется любое из следующих условий:



– Сценарий – это микс разных жанров

– Большой актерский ансамбль

– О проекте нельзя рассказать в 1-3 предложениях

– Переплетение сюжетных линий

– Сценарий «требует доработки»

– Проект будет дорогостоящим

– Проект будет «одноразовым»



Агент будет менее заинтересован в вашем проекте, если он сопряжен с дополнительными вложениями, которые не добавляют ценности, или если есть какие-либо неразрешенные юридические вопросы, касающиеся сценария.



Напишите сценарий, который впечатлит любого агента!



Теперь, вы можете подумать: «Так ты говоришь, что мне нужно написать потрясающий сценарий? Окей». Но на самом деле это не так. Вам нужно написать несколько потрясающих сценариев. Затем из них выбрать, какой из них способен запустить вашу карьеру. При этом вы не выбираете свой любимый сценарий или даже лучше всего написанный. Вместо этого, лучше всего остановить выбор на сценарии, который понравится агентам. Это увеличивает вероятность того, что вы сможете продать и все остальные сценарии. Если у вас прямо сейчас нет сценария, который соответствует этим критериям, то самое время его написать!